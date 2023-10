[株式会社ハピネット]

宮城県岩沼市を舞台に、高校生男子新体操部の青春を描くオリジナルアニメーション「バクテン!!」を舞台化した「バクテン!! The Stage」が2023年10月22日(日)ニッショーホールにて開幕!

LIVE・アーカイブ配信チケット発売中!





株式会社ハピネット(本社:東京都台東区、代表取締役社長:榎本誠一、証券コード:7552)の子会社である株式会社ハピネット・メディアマーケティング(本社:東京都台東区、代表取締役社長:鶴丸智康)が主幹事として企画・運営する「バクテン!! The Stage」が10月22日(日)よりニッショーホールにて開幕しました。



「バクテン!! The Stage」は2021年4月8日よりフジテレビ“ノイタミナ”にてTVシリーズが放送され、2022年7月2日より映画が公開されたオリジナルTVアニメ「バクテン!!」が原作の舞台作品です。

オリジナルアニメ「バクテン!!」は宮城県岩沼市を舞台に、高校生男子新体操部の青春を描いた作品で、東日本大震災で特に大きな被害を受けた岩手県、宮城県、福島県をそれぞれ舞台とするアニメーション作品を制作する「ずっとおうえん。プロジェクト 2011+10…」(https://zutto-ouen.com/)のうちの1作品です。

脚本・演出は舞台『北斗の拳 -世紀末ザコ伝説-』、『SK∞ エスケーエイト The Stage The Last Part~俺たちの無限大~』の演出をはじめ、RICE on STAGE『ラブ米』シリーズ、舞台『ゾンビランドサガ Stage de ドーン!』、『青山オペレッタ THE STAGE』シリーズ等を手掛けるKPR/開幕ペナントレース主宰である村井雄が務めます。





チケットは各公演前日23:00まで購入できますので、この機会にぜひお越しください。

▽公演チケット販売サイト

https://w.pia.jp/t/bakuten-stage/



また、10月29日(日)14:00の千穐楽公演ではLIVE配信を実施します。

1週間のアーカイブ配信もございますので併せてご確認ください。

▽配信チケット販売サイト

https://w.pia.jp/t/bakuten-stage/

<詳細>

通常チケット:4,200円(税込)

グッズ付きチケット:10,000円(税込)

※グッズ内容:L判ブロマイド・アクリルスタンド・ミニフォトブック

※グッズ付きチケットはキャスト選択になります

※グッズ付きチケットのグッズは全て劇場販売グッズとは異なります。

※アクリルスタンド・ブロマイドはキャスト別、ミニフォトブックは全キャスト共通になります。

<スケジュール>

2023年10月29日(日)14:00公演

【販売期間】2023年10月10日(火)10:00~2023年11月4日(土)20:00

【視聴期間】2023年10月29日(日)14:00~2023年11月4日(土)20:00



<タイトル>

バクテン!! The Stage



<公演概要>

■公演期間:2023年10月22日(日)~2023年10月29日(日)

■劇場:ニッショーホール

(〒105-0021 東京都港区東新橋1-1-19 ヤクルト本社ビル)

http://nissho-hall.jp/



2023年

10月22日(日) 12:00、17:00

10月23日(月) 18:00

10月24日(火) 18:00

10月25日(水) 休演日

10月26日(木) 18:00

10月27日(金) 13:00、18:00

10月28日(土) 12:00、17:00

10月29日(日) 14:00



■スタッフ

脚本・演出:村井雄

制作:style office



■キャスト

双葉翔太郎役/白石康介

美里良夜役/岩城直弥

七ヶ浜政宗役/毎熊宏介

築館敬助役/大海将一郎

女川ながよし役/木村優良

亘理光太郎役/谷水力

栗駒あさを役/本西彩希帆

志田周作役/瀬戸祐介

月雪ましろ役/田口司

高瀬亨役/野間理孔

陸奥洋二郎役/杉咲真広

■チケット料金

S席:10,800円(税込)

※グッズ付き:てぬぐい(2種ランダム配布)

A席:8,800円(税込)



■チケットスケジュール

・当日引換券発売(先着)

受付期間:10月19日(木)0:00~

https://w.pia.jp/t/bakuten-stage/



■公式HP:

https://bakuten-stage.com/



■公式X(旧Twitter):

https://twitter.com/bakuten_stage



■主催:株式会社ハピネット・メディアマーケティング



(C)バクテン製作委員会

(C)バクテン!! The Stage



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/23-18:46)