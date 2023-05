[国立大学法人岡山大学]



2023(令和5)年 5月 28日

国立大学法人岡山大学

◆概 要

講師のエイミー・チャベス氏は、 2022年に出版した著書 The Widow, The Priest and the Octopus Hunter: Discovering a Lost Way of Life on a Secluded Japanese Island に基づいて、自身のふるさとである瀬戸内海の白石島をモデルに、人々が自らの故郷の歴史を調査することを奨励しました。歴史的な出来事を実際に目撃した家族や関係者にインタビューするという人類学的なアプローチをとることによって、歴史を学ぶことがより個人的で面白く示唆に富んだものになります。片岡玲美奈さんも、白石島に住む若者としての経験を共有します。みんさまのご参加をお待ちしています。





【日 時】

2023年6月22日(木)17:30~19:00



【対 象】

どなたでも参加いただけます



【開催場所】

岡山大学一般教育棟B棟4階 B41教室

(岡山県岡山市北区津島中2-1-1 岡山大学津島キャンパス)



【言 語】

英語(日本語での対応も可)



【参加方法】

下記のフォームからお申し込みください(申込期間:6月21日(水))

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfk1qk-ge0GKlYQm695rKdPpO4eD9DiriNlRr_xhXbPRb_7Jw/viewform



【ポスター】

◆参 考

・岡山大学教育推進機構

◆本件お問い合わせ先

岡山大学研究推進機構 外国語教育部門

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中2-1-1 岡山大学津島キャンパス

John Rucynski rucyns-j◎okayama-u.ac.jp(英語)

寺西雅子 tmasako◎okayama-u.ac.jp(日本語)

※◎を@に置き換えて下さい



