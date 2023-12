[HMJ]

やんばるを体験する「旅」の拠点に 宿泊開始:2023年12月23日(土) ~



「島とあそぶ 森とつながる」をコンセプトに、沖縄本島北部、亜熱帯の豊かな森と碧い海が広がる「やんばる」の入口に位置するオリエンタルホテル 沖縄リゾート&スパ(沖縄県名護市)は、2022年3月にリニューアルしたクラブラウンジとガーデンプール、2022年12月にリニューアルしたクラブルームに続き、新たにクラブラウンジへのアクセス権が付いたクラブオーシャン・クラブコーナーに加えて、スーペリアルームをリニューアルし、2023年12月23日(土)より順次宿泊を開始いたします。



インナーテラスとプライベートバルコニーの両方を完備し、広々とした客室が自慢のクラブオーシャン(68.4平方メートル 、定員4名)6室と、大きな窓が特徴のクラブコーナー(64.9平方メートル 、定員4名)6室、スタンダードルームとしてご用意しているスーペリアルーム(44.6平方メートル 、定員4名)84室が、やんばるを体験する「旅」の拠点に相応しい空間へと生まれ変わります。







世界自然遺産登録によりますます注目される沖縄本島北部、亜熱帯の豊かな森と碧い海が広がる「やんばる」の入口にオリエンタルホテル 沖縄リゾート&スパは位置しています。「島とあそぶ 森とつながる」をコンセプトに、海だけではない沖縄の新たな魅力である“奇跡の森”「やんばる」に焦点を当て、宿泊プランやアクティビティを通じて独自性のある滞在体験を提供しています。



今回リニューアルした客室は、全室に開放的なインナーテラスを備え、足元から天井まで立ち上がる大きな窓から、ゆっくりと移り行く風景をひとりじめできる非日常的な空間へと生まれ変わります。沖縄の大地に降り注ぐ陽の光が、大切な人と優雅な時間を過ごすのにふさわしい特別な空間を演出しています。また、やわらかく安定感に優れたシモンズ製のベッドが日々の疲れを癒してくれます。



クラブオーシャン・クラブコーナー





海に面する丘の上に建つ当ホテルは、周辺リゾートエリアで一番の高台に位置し、東シナ海を一望することができます。クラブオーシャン・クラブコーナーは、広々とした空間にくつろぎのリビングエリアと、開放的なインナーテラスを備え、大きな開口部からは絶景のパノラマビューを望むことができます。さらに海風を感じることができるオープンエアーなテラスも備え、時間とともに移り行く景色を思う存分楽しむことができます。また、洗濯乾燥機を備え付けたことで、より快適な長期滞在をサポートします。



特長:

・ゆったりとくつろぐ事ができる大きなソファーとテーブルの設置

・テレビや音楽のエンターテインメントを楽しむことができるサウンドバーの設置

・長期滞在時も快適に過ごす事ができる乾燥機能付き洗濯機の設置



クラブオーシャン Club Ocean





【床面積】 68.4平方メートル

【配置階】 8F~13F

【客室数】 12室

【定 員】 1~4名

【設 備】 乾燥機付き洗濯機、BALMUDA The Speaker、

BALMUDA The Range、65インチTV、

サウンドバーなど













クラブコーナー Club Corner





【床面積】 64.9平方メートル

【配置階】 8F~13F

【客室数】 12室

【定 員】 1~4名

【設 備】 乾燥機付き洗濯機、BALMUDA The Speaker、

BALMUDA The Range、65インチTV、

サウンドバーなど















クラブルーム特典





クラブルームにはホテルを快適にお過ごしいただくため、下記の特典をご用意しております。

●クラブラウンジ利用

●クラブラウンジにてチェックイン、チェックアウト

●チェックイン前のクラブラウンジ利用(13:00から)

●レイトチェックアウト(12:00まで)

●ご滞在中無料でのスパご利用

●チェックイン前のインドア・ガーデンプールのご利用(13:00から)

●ウエルカムドリンク

●クラブラウンジの朝食予約サービス ※前日予約制。席数限定。

●ビーチパラソル、デッキチェアの無料貸し出し(4~10月)



クラブラウンジ





クラブラウンジはクラブルームとスイートルームに宿泊のお客様だけが利用できる特別な空間。やんばるに生息する植物をふんだんに配置した緑溢れる空間で、朝食から就寝前までの快適なくつろぎの時間を専任のスタッフがお手伝いします。朝食は、できたての日替わり卵料理とその他多彩なお料理をセミブッフェスタイルでお楽しみください。なお、クラブルーム特典としてBuffet & Grill QWACHIの朝食利用もお選びいただけます。ティータイムにはコーヒーや紅茶、アペリティフタイムには、ワインやビール、泡盛、ウィスキーなどのリキュール類も豊富に取り揃えております。





スーペリアルーム





開口部いっぱいに設けられた広々とした窓とインナーテラスが特徴的な空間は、一歩踏み入れると、まるで額縁に入った美しい絵画を眺めているかのように、絶景のオーシャンビューや“やんばる”の豊かな自然を望みます。

ナチュラルでラグジュアリーなデザインと機能的にレイアウトされた44.6平方メートル の客室には、オープンクローゼットや、デイベッドを設置したインナーテラスなど開放感が感じられ、滞在性を高める工夫が凝らされており最大5名まで宿泊できカップルやご家族で贅沢な時間を楽しむことができます。また、総大理石のバスルームには、独立したシャワーブースと、ゆったり足を延ばせるバスタブが設置され、リラックスしたバスタイムをお過ごしいただけます。



特長:

・広い空間を演出する壁掛けのテレビとオープンクローゼットの導入

・沖縄の自然をより身近に感じ、ダイナミックな景色を堪能することができるインナーテラス

・お部屋での快適な飲食体験を実現する充実したグラス類、ダイニングテーブルの設置





スーペリアルーム Superior Room





【床面積】 44.6平方メートル ~46.3平方メートル

【配置階】 5~13F

【客室数】 264室

【定 員】 1~5名

【設 備】 55インチTVなど

















リニューアル記念宿泊プラン





今回の客室リニューアル記念として、期間限定の宿泊プランをご用意しました。

非日常な空間でのリゾートステイを満喫いただけるプランです。

宿泊対象期間:2023年12月23日(土)~4月26日(金)

予約受付開始:2023年12月23日(土)

価格:スーペリア 27,600円~ (2名1室料金)

プラン詳細:朝食付き、連泊特典(1泊から1人泊数ごとに1,000円のホテルクレジット、3泊で沖縄美ら海水族館チケット1枚、4泊で夕食1回)

詳細はこちら:https://www.okinawa.oriental-hotels.com/news/450/



■オリエンタルホテル 沖縄リゾート&スパ

沖縄本島北部、亜熱帯の豊かな森と碧い海が広がる「やんばる」の入口に位置する「オリエンタルホテルズ&リゾーツ」初のリゾートホテルです。沖縄自動車道許田インターチェンジに近いため、北部のみならず中南部へアクセスしやすいアクティブな沖縄観光に最適。全室オーシャンビューの44 平方メートル 以上の広い客室(361室)、レストラン&バー、宴会場、チャペルなどを備えています。沖縄県内最大級の広さを誇るガーデンプールの一部エリアは温水化設備を備え冬季シーズンにもご利用いただけます。ロビーエリアには、やんばるに自生する木々に囲まれた開放的なクラブルーム宿泊者専用「クラブラウンジ」、アメニティを自由に選べる「アメニティベース ArinKrin」を設置し、より充実したご滞在をご提供します。2022年12月に、最上階14~15階の62室が、やんばるを体験する旅の拠点にさらにふさわしい空間へと生まれ変わりました。(総支配人:硲 啓員)

https://www.okinawa.oriental-hotels.com/













■オリエンタルホテルズ&リゾーツとは

オリエンタルホテルズ&リゾーツは、株式会社ホテルマネージメントジャパンが運営するホテルチェーンブランドです。 “独自性のある滞在体験の提供”と、ホテルそのものが“エリアを巻き込んだデスティネーションとなること”を目指し、「オリエンタルホテル」や「ホテル オリエンタル エクスプレス」など国内14ホテル(総客室数3,940室)を展開しています。入会費・年会費無料の独自メンバーシップ「CLUB ORIENTAL(クラブオリエンタル)」では、魅力的な特典や会員限定プランをご利用いただけます。

-ホームページ:https://www.oriental-hotels.com

-Facebook:https://www.facebook.com/profile.php?id=100070068335069

-Instagram:https://www.instagram.com/oriental_hotelsandresorts

-YouTube:https://www.youtube.com/@orientalhotelsandresorts

-CLUB ORIENTAL: https://www.oriental-hotels.com/club-oriental/



■株式会社ホテルマネージメントジャパン 会社概要

株式会社ホテルマネージメントジャパンは、国内21ホテル(総客室数6,390室)を展開するホテル運営会社です。グループホテル総従業員数は2,540名。独自ブランドである「オリエンタルホテル」と「ホテル オリエンタル エクスプレス」に加え、「ヒルトン」、「シェラトン」、「ホテル日航」など多様なホテル経営及び運営を行っています。(2023年12月現在)

https://www.oriental-hotels.com/hotellist/



【報道関係者からの問い合わせ先】

オリエンタルホテル 沖縄リゾート&スパ

広報担当:金城(きんじょう)・姉崎(あねざき)・大嶺(おおみね)

E-MAIL:pr@okinawa.oriental-hotels.com

TEL:0980-51-1000(代表) FAX:0980-51-1004



株式会社ホテルマネージメントジャパン

担当:営業企画 浦辺、柏崎、相生、舟木、菊地 E-mail:contact_others@hmjkk.co.jp

TEL:03-6422-0510(代表)(平日10:00~17:00)



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/22-19:17)