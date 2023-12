[カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(蔦屋書店・蔦屋家電・T-SITE)]

8組のアーティストによる音楽ライブやライブペインティング。飲食・雑貨ブースもお楽しみいただけます。







枚方T-SITE(大阪府枚方市)は2024年1月6日(土)、音楽、アート、食の祭典「星・導・夜 (SEI・DO・YA)2024 Winter」を枚方市総合文化芸術センターと共に開催します。枚方市総合文化芸術センターを会場に、8組のアーティストによる音楽ライブやライブペインティングをお楽しみいただけるほか、10を超える飲食・雑貨ブースが出店します。



枚方市を流れる天野川は、平安時代、川砂が白く光って見えたことから、天上の天の川になぞらえ、七夕を題材にした数多くの歌が詠まれました。星ヶ丘や星田など、七夕にまつわる地名や名所も数々見られます。そんな七夕と所縁のある枚方の新しい七夕祭りとして、街の文化的ランドマークである枚方市総合文化芸術センターと枚方T-SITEが今夏スタートしたイベントの2回目となります。





ライブスケジュール(枚方市総合文化芸術センター2階 小ホール supported by THE WAKO枚方)





■昼の部 13:00~15:00(開場12:30)

高野寛・YeYe



<高野 寛 プロフィール>

1964年生まれ。SSW、ギタリスト、プロデューサー。大学生の頃から当時は珍しかった宅録による創作を開始。1988年、高橋幸宏プロデュースによるアルバム「hullo hulloa」でソロデビュー。ほとんどの楽曲の作詞・作曲・編曲・ギター・プログラミングを自ら手掛けるスタイルで、2019年までにベスト盤を含む22枚のソロアルバムをCDで発表。2020年春以降は、未発表作品を「bandcamp」限定配信でリリースし続けている。(2023年10月現在・46アイテム・260曲以上)https://www.haas.jp/



<YeYe プロフィール>

2011年、「朝を開けだして、夜をとじるまで」にてデビュー。同作は翌年のCDショップ大賞でニューブラッド賞を受賞。2017年リリースの4thアル バム「MOTTAINAI」に収録された楽曲「ゆらゆら」のMVが2022年9月までに1,200万回を超える再生回数を記録し、国内はもとより海外からも非常に高い評価を獲得。BIM、ハマ・オカモト、mabanua、Ginger Rootらが参加した最新アルバム『はみ出て!』を昨年リリース。





■夜の部 18:00~20:00(開場17:30)

堀込泰行・植田真梨恵



<堀込泰行 プロフィール>

1997年、兄弟バンド「キリンジ」のヴォーカル&ギターとしてデビュー。2013年4月に 同バンドを脱退し、以後ソロアーティストとして活動を開始。現在までにコラボレーションEP「GOOD VIBRATIONS」を2作、フルアルバムを3作リリース。代表曲はソロ作「Sunday in the park+STUTS」「WHAT A BEAUTIFUL NIGHT」や、キリンジ時代の「エイリアンズ」「スウィートソウル」、馬の骨の「燃え殻」など。最新作は2023年8月リリースのEP「星屑たち」。



<植田真梨恵 プロフィール>

「わたし、つくるし、それ歌う」福岡県久留米市出身のシンガーソングライター。16歳でライブハウスに初出演し、17歳で全曲自ら作詞作曲したアルバムをインディーズリリース。アコースティックギターを片手に年間50本を超えるライブを重ね、2014年に「彼に守ってほしい10のこと」でメジャーデビューを果たす。心に刺さる歌だけでなく、アートワーク、衣装、舞台演出もセルフプロデュースで行うなどアート面の評価も高い。



◎参加費

昼の部、または夜の部 税込み3,000円(会場にて、別途、飲食チケット代の税込み500円が必要となります。)

昼・夜共通 税込み4,000円(会場にて、別途、飲食チケット代の税込み500円が必要となります。)

※全席自由席となります。

※整理番号はございません。



◎申し込み方法

店頭(枚方 蔦屋書店2階カウンター、枚方市総合文化芸術センター)、

もしくは枚方 蔦屋書店オンラインストア

<昼の部>https://store.tsite.jp/item-detail/music/36899.html

<夜の部>https://store.tsite.jp/item-detail/music/36901.html

<昼・夜共通>https://store.tsite.jp/item-detail/music/36898.html





ライブスケジュール(枚方市総合文化芸術センター1階 イベントホール)





■13:00~ 鳥翔成(開場12:00)

<プロフィール>

1976年、3人組のフォークソンググループ「風来坊」として結成。地元・枚方を中心に、自ら企画、演出、構成を行うオリジナルコンサートを開催。1978年6月に2回目のオリジナルコンサートを開催し、バンド名を「鳥翔成(つばさなす)」に改名する。その後、何度かメンバー入れ替えを行い、1982年で活動休止となる。2022年に再結成し、枚方市牧野にあるライブハウスを中心に活動を再開。



■15:00~ Kuniyuki Natsu



<プロフィール>

大阪府茨木市生まれのシンガーソングライター。ポップスをベースに、ジャズ、ミュージカル、ダンスミュージックなど色とりどりのエッセンスが散りばめられた“ずっと聴いていたい”楽曲を書く。2023年11月、1stアルバム「Kotae」をリリース。



■16:00~ 海と梨 ※ライブペインティング



<プロフィール>

時任海斗と時任梨乃の二人の画家によるアートユニット。どのような絵を描くか事前には決めず、即興的に二人で描き進め、四角い画面の中で創造と破壊を繰り返しながら美を目指していく。それは平和への祈りを込めた表現でもある。



■DJグルーヴあんちゃん



<プロフィール>

DJ、レーベルプロデューサー、トラックメーカー。 自ら主宰する7インチ専門のレコードレーベル「UNCHANTABLE RECORDS」が設立17年目を迎え、さらに活動の幅を広げている。リリースしているミュージシャンも平山みき、コモエスタ八重樫、篠塚満由美、中塚武、ノーナリーヴス、野宮真貴、エイプリルセットなどインディーズの枠を超えたラインナップが魅力。大御所アーティストをフィーチャーしたガレージロックを現在、制作中。



◎参加費

無料(会場にて、別途、飲食チケット代の税込み500円が必要となります。)



◎申し込み方法

当日、直接、会場までお越しください。





出店ブース(枚方市総合文化芸術センター2階 ホール ホワイエ・1階 イベントホール)





【2Fホール ホワイエ】

THE WAKO枚方(ドリンク、フード)など



【1Fイベントホール】

hitotoki (焼き菓子)、草々徒(フード)、Beer House ホビット(クラフトビール)、Sotocafe(ドリンク)、PLATTO FAVORI(カヌレ)、Boina Malana(コーヒー)、molmena(雑貨) 、枚方 蔦屋書店(CDなど)





イベント概要





星・導・夜 2024 Winter

日程 2024 年1月6日(土)

時間 12:00~20:30

定員 300名

場所 枚方市総合文化芸術センター 2階小ホール・ホールホワイエ、1階イベントホール

主催 枚方市総合文化芸術センター、枚方T-SITE

後援 αーSTATION FM-KYOTO

協賛 THE WAKO 枚方、株式会社山岡金型製作所

協力 枚方つーしん

お問い合わせ先 TEL.072-861-5700(枚方T-SITE)

URL https://store.tsite.jp/hirakata/event/magazine/36782-1033341025.html





店舗情報





枚方T-SITE



枚方 蔦屋書店を中心に、楽しい日常を提案する文化商業施設。昼と夜で姿を変える建造物と、7mの本棚は撮影スポットとして人気。多彩なフェアやイベントを開催し、訪れる人に常に新しい発見を提供しています。



住所 大阪府枚方市岡東町12-2

電話番号 072-861-5700

営業時間 7:00~22:00(店舗により異なる)

ホームページ https://store.tsite.jp/hirakata/

