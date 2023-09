[Mnet]

9月30日(土)・ 10月1日(日)駒沢オリンピック公園



100%韓国エンターテインメントチャンネル「Mnet」および韓国エンタメ動画配信サービス「Mnet Smart+」を運営するCJ ENM Japan株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:崔起容〔チェ・ギヨン〕)は、9 月30 日と10月1日に駒沢オリンピック公園にて開催される「日韓交流おまつり 2023 in Tokyo」にブース出展することを決定しましたのでお知らせいたします。







Mnetブースでは参加無料の“とっておきのアクティビティ”を実施予定!

皆様のご来場をお待ちしています。



■Mnet 特製フォトフレームで大好きなアーティストと一緒に写真を撮ろう!■

Mnet 公式LINEのお友達登録 もしくは Mnet Smart+内のCIXコミュニティかEPEXコミュニティ登録で

誰でも参加がOK!

フォトデザインは全部で3種類。

1. CIX







2. EPEX







3. M COUNTDOWN



※写真プリントは1組につき1枚の提供となります。

※写真プリントは無くなり次第終了となり、以降はデータのみのご提供となります。

※アーティストコミュニティは、Mnet Smart+アプリ内でアーティスト名を検索し、画面上のハートを押すと登録ができます。



■Mnetオリジナルのノベルティをプレゼント!■

※その場で指定の#(ハッシュタグ)を使ってX(旧Twitter)でポストした方が対象となります。



日韓交流おまつり 2023 in Tokyo開催概要

【開催日時】 9 月30 日(土)、10月1日(日)2日間とも11:00~20:00

【開催場所】 駒沢オリンピック公園 中央広場 (東京都世田谷区駒沢公園1−1)

【公式サイト】 http://www.nikkan-omatsuri.jp/





日韓交流おまつりは、2005年の日韓国交正常化40周年を記念した「日韓友情の年」

の主要事業として始められ、2009年からは毎年両国のソウルと東京にて開催しています。

15周年を迎える今年は、4年ぶりにリアルなイベントとして復活し、このおまつりの新たな出

発を日韓両国で共に作り上げながら、さらなる日韓関係を築いていくイベントです。



【Mnet チャンネル情報】 https://mnetjp.com/

韓国100%エンターテインメントのCS放送局です。最新K-POPや韓国ドラマだけでなく、バラエティや旅番組など、様々なジャンルの人気コンテンツをお届けしています。スカパー!、全国のケーブルテレビほかで視聴可能



【Mnet Smart+】 https://smart.mnetjp.com/

最新の韓国エンタメとK-POPアイドルのさまざまなコンテンツが一つで楽しめるオンライン動画配信サービス。

Mnet Korea とMnet Japan ライブTVをリアルタイムで視聴できるほか、番組アーカイブも大充実。あらゆるインターネットデバイスで、好きな時に好きな場所から好きなだけオンライン視聴できます。

公式SNS ★Twitter @MnetJP_Ch ★LINE Mnet_japan ★Instagram mnetsmart

































