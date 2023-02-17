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『一騎当千エクストラバースト』シナリオイベント「奇蹟のオーロ…

『一騎当千エクストラバースト』シナリオイベント「奇蹟のオーロラファンタジー」後半を開催！

［マーベラス］

馬謖幼常 (CV: 亀岡 真美)が限定衣装で登場！イベント参加で限定SR張飛も手に入る！！

株式会社マーベラス（代表取締役社長 佐藤澄宣／所在地：東京都品川区）は、大人気シリーズ「一騎当千」のAndroid/iOS向け新作ゲームアプリ『一騎当千エクストラバースト』で、2023年2月17日（金）からシナリオイベント「奇蹟のオーロラファンタジー」後半を開始したことをお知らせいたします。



イベント紹介PV公開中！




紹介PVはコチラhttps://youtu.be/DWryExY28wc



限定衣装の「馬謖幼常」(CV: 亀岡 真美)」が新たに登場！



本日開始の「極光の白銀世界ガチャVol.2」では、新たに「【極光の雪魔導士】馬謖幼常」(CV: 亀岡 真美)」が登場。
同ガチャでは、「【極光の雪魔導士】馬謖幼常」の排出率が他の同レアリティの闘士よりも高くなっております！

「極光の白銀世界ガチャVol.2」 開催期間
2023/2/17(金) メンテナンス後 ～ 2023/2/28(火) 14:00まで

【極光の雪魔導士】馬謖幼常




イベントに参加して「イベント限定SRキャラ」を手に入れよう！

イベントに参加すると「【雪の踊り子】張飛益徳」が手に入るチャンス！
さらに、イベント専用コイン「オーロラコイン」は【イベント限定装備】などのアイテムと交換できます！

※イベント内容や開催期間は予告なく変更する場合があります。詳細はお知らせをご確認下さい。
公式サイト お知らせhttps://www.marv.jp/product/ikki_eb/news/



オリジナル4コマ漫画 「設計ミス」 を公開！



これまでの４コマはコチラhttps://www.marv.jp/product/ikki_eb/gallery/



『一騎当千エクストラバースト』とは

『一騎当千エクストラバースト』とは『一騎当千エクストラバースト』は人気シリーズ「一騎当千」の世界をスマートフォンで体験できるゲームアプリです。『一騎当千』は、塩崎雄二氏による「三国志」をテーマにした美少女格闘漫画で20周年を迎えました。
アニメや漫画、ゲームなど様々なメディアで展開、現在は「ヤングキングアワーズ」で「真・一騎当千」が連載中です。

商品スペック
タイトル ：一騎当千エクストラバースト
プラットフォーム ：スマートフォン（iOS/Android）、PC（Windows）
配信時期 ：好評配信中
対応OS ：iOS11.0以上 メモリ2GB以上/Android6.0以上 メモリ2GB以上 / Windows8.1、10 64bit
権利表記 ：(C)2021 塩崎雄二・少年画報社/真・一騎当千パートナーズ (C)2020 Marvelous Inc.
公式サイト ：https://www.marv.jp/product/ikki_eb/
公式Twitter ：https://twitter.com/ikki_eb

【AppStore】 https://apps.apple.com/jp/app/id1498898636
【GooglePlay】 https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.Marvelous.ikkitousen
【DMM GAMES】 https://dmg-ikki-eb.marv.jp/

企業プレスリリース詳細へ （2023/02/17-21:46）

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