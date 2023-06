[株式会社 U-NEXT]

RIZIN過去大会の見放題ライブ配信も6月23日(金)よりスタート



USEN-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2023年7月30日(日)にメインプラットフォームとしてライブ配信する『超RIZIN.2 powered by U-NEXT』について、6月22日(木)から販売開始となる視聴チケットのU-NEXT限定・超早割キャンペーンをお知らせいたします。さらにRIZIN過去大会の見放題ライブ配信を実施することが決定。第1弾は6月23日(金)に『Yogibo presents RIZIN.28』をライブ配信いたします。







7月30日(日)の『超RIZIN.2 powered by U-NEXT』のライブ配信をお得にご覧いただける、視聴チケットのU-NEXT限定・超早割キャンペーンの実施が決定しました。当日7,700円(税込)のところ、6月22日(木)から6月26日(月)の期間限定で、超早割価格の5,940円(税込)でご購入いただけます。当日の会員登録や購入は混雑が予想されますので、ぜひお得な超早割をご利用ください。



さらに6月23日(金)を皮切りにRIZIN過去大会を毎週、見放題ライブ配信いたします。ライブ配信第1弾は「那須川天心vs.3人」スペシャルマッチや「朝倉未来 vs. クレベル・コイケ」のスペシャルワンマッチなど豪華カードが組まれた『Yogibo presents RIZIN.28』。その後は『+WEED presents RIZIN LANDMARK vol.1』『GOOD SPEED presents RIZIN.18』『RIZIN.17』『RIZIN.23 - CALLING OVER -』『The Battle Cats presents 超RIZIN / 湘南美容クリニック presents RIZIN.38』をライブ配信予定です。『超RIZIN.2 powered by U-NEXT』に向けてU-NEXTでRIZINをお楽しみください。



『超RIZIN.2 powered by U-NEXT』は、元BELLATORフェザー級王者のAJ・マッキーと元BELLATORライト級王者パトリッキー・ピットブルによる「BELLATORライト級グランプリ1回戦」を実施。さらに元BELLATOR/RIZINバンタム級世界王者・堀口恭司と、『RIZIN.41』の試合後、堀口への宣戦布告で話題になった神龍誠との対戦がついに実現します。フロイド・メイウェザーと熱いエキシビションを繰り広げた“路上の伝説”こと朝倉未来と、RIZIN3連勝中で次戦に期待がかかるアゼルバイジャンのヴガール・ケラモフの対戦や、フアン・アーチュレッタと朝倉海によるRIZINバンタム級タイトルマッチなど熱い対戦カードが目白押しです。



U-NEXTはメインプラットフォームとして7月30日(日)開催の『超RIZIN.2 powered by U-NEXT』を完全生中継いたします。ぜひご期待ください。

超RIZIN.2 powered by U-NEXT





【配信期間】

<ライブ配信>

2023年7月30日(日)12:00開演(予定)

<見逃し配信>

ライブ配信終了後、準備が整い次第~8月5日(土)23:59

※配信開始時間は変更となる場合があります。



【販売期間/視聴料】

<超早割(見逃し付き)>

販売期間:6月22日(木)18:00~6月26日(月)23:59

視聴料:5,940円(税込)



<前売り(見逃し付き)>

販売期間:6月27日(火)0:00~7月29日(土)23:59

視聴料:6,600円(税込)



<当日(見逃し付き)>

販売期間:7月30日(日)0:00~7月30日(日)23:59

視聴料:7,700円(税込)



<アーカイブ配信専用>

販売期間:7月31日(月)0:00~8月5日(土)23:59

視聴料:3,300円(税込)

※当日の会員登録や購入は混雑が予想されるため、事前登録・購入をおすすめいたします。



【視聴可能デバイス】

・スマートフォン / タブレット(U-NEXTアプリ)

・パソコン(Google Chrome / Firefox /Microsoft Edge / Safari)

・テレビ(Android TV / Amazon FireTV / FireTV Stick / Chromecast / Chromecast with Google TV / U-NEXT TV / AirPlay)

・ゲーム機(PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5)

※ライブ配信には1時間に最大約5.5GBの通信量を消費します。当日はWi-Fi環境での視聴を推奨します。

RIZIN過去大会 ライブ配信スケジュール





見放題ライブ配信のため、U-NEXTの月額会員の方なら追加料金なくお楽しみいただけます。



■6月23日(金)18:00~

Yogibo presents RIZIN.28

■7月1日(土)

+WEED presents RIZIN LANDMARK vol.1

■7月8日(土)

GOOD SPEED presents RIZIN.18

■7月15日(土)

RIZIN.17

■7月22日(土)

RIZIN.23 - CALLING OVER -

■7月29日(土)

The Battle Cats presents 超RIZIN / 湘南美容クリニック presents RIZIN.38



※ライブ配信後の見逃し配信はございません。

※入場シーンあり

※実況音声は権利の都合上ミュートとなっております。一部映像の編集があります。



U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。27万本以上の映画、ドラマ、アニメが見放題で楽しめるほか、公開・放送されたばかりの最新作を含む4万本以上のレンタル作品、さらに91万冊以上のマンガや書籍もラインナップしています。1つのアプリで「観る」「読む」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。

株式会社U-NEXTは、株式会社USEN-NEXT HOLDINGS(本社:東京都品川区、代表取締役社長CEO:宇野 康秀)のグループ会社です。



U-NEXT:https://video.unext.jp

U-NEXT SQUARE:https://square.unext.jp

※GEM Partners調べ/2023年5月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。



