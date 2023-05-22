［国立大学法人岡山大学］



2023（令和5）年 5月 22日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/









◆概 要

科学が発達し、古墳調査の新たな研究が試みられています。国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）学術研究院社会文化科学学域の清家章教授が代表を務める科研費研究班では、岡山市造山古墳を主たるフィールドの一つとして、文理の研究者が集い新たな古墳調査方法と分析方法を模索してきました。



造山古墳は自由に立ち入れる最大の古墳であって全国的に著名であり、上記科研費研究班以外にも国際美術研究所を中心とする研究班・東海大学研究班・岡山市教育委員会も調査研究に取り組んでいます。複数のチームが個別に調査研究を進めることも大切ですが、相互に成果を論じ合うこともまた必要です。



そこで、科研費研究班を含む、造山古墳に関わる4つの調査研究チームが一堂に会し、現時点での調査・研究成果を示して検討を行います。今回はとくに墳丘と埋葬施設についての成果に焦点をあて、その成果を論じます。



一般の方も参加いただけますので、ぜひご参加ください。





【日 時】

2023年 6月 4日（日）9:30～15:00



【会 場】

岡山大学 文化系総合研究棟 共同研究室

（〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中3丁目1番1号 岡山大学津島キャンパス）



【アクセス】

岡山駅運動公園口（西口）バスターミナル22番乗り場から【47】系統「岡山理科大学」行きに乗車、「岡大西門」で下車。



【内 容】

「LiDARによる造山古墳墳丘調査」

光本 順， 山口雄治，ライアン・ジョセフ（岡山大学）

「水平方向の宇宙線ミュオンを用いた古墳観測への挑戦」

居島薫（山梨大学）・基盤研究Sミュオン班

「ミュオグラフィの最近の動向と造山古墳への応用」

角谷賢二（国際美術研究所），林武文（関西大学），田中宏幸（東京大学）

「造山古墳後円部の地中レーダー探査結果と今後の展開」

北條芳隆，宮原俊一，白川美冬（東海大学）

「造山古墳の発掘調査成果」

原田悠希（岡山市教育委員会）



【対象者】

どなたでもご参加いただけます。



【定 員】

100人（要申し込み）



【参加費】

無料



【お申し込み先】

下記のURLからお申込みをお願い申し上げます（定員になり次第締め切ります）。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScShJDc3lXqAFCN5JtQO5ga2N6IeqYNwCY7q6dR6_MpNq7NXg/viewform?usp=sf_link



【ポスター】

https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/event/flyer20230604.pdf



【主 催】

科学研究費基盤研究S「王陵級巨大古墳の構造分析に関する文理融合型総合研究」研究班（代表：清家章）



【共 催】

岡山大学文明動態学研究所





◆参 考

・岡山大学文学部考古学研究室

https://www.okayama-u.ac.jp/user/arch/about/index.html

・岡山大学大学院社会文化科学研究科

http://shabun.ccsv.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学文明動態学研究所（RIDC）

https://ridc.okayama-u.ac.jp/







岡山大学文明動態学研究所「幼子イエスをみる？さわる？」〔6/14水, オンライン〕

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001403.000072793.html



岡山大学附属図書館 第30回知好楽セミナー「カラー写真でみる1952年の岡山の街・人びと -J.ホールのいたミシガン大学日本研究所岡山分室の遺産-」〔6/15, 木〕

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001432.000072793.html













◆本件お問い合わせ先

岡山大学大学院社会文化科学研究科 清家研究室

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中3-1-1 岡山大学津島キャンパス

E-mai：aseike◎okayama-u.ac.jp

※◎を@に置き換えて下さい。

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/event/event_id3111.html



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究推進機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

「岡大TV」(YouTube)：https://www.youtube.com/channel/UCi4hPHf_jZ1FXqJfsacUqaw

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2023年5月期共創活動パートナー募集中：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001398.000072793.html



岡山大学『THEインパクトランキング2021』総合ランキング 世界トップ200位以内、国内同列１位!!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000070.000072793.html

岡山大学『大学ブランド・イメージ調査2021～2022』「SDGsに積極的な大学」中国・四国１位!!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000373.000072793.html

岡山大学『企業の人事担当者から見た大学イメージ調査2022年度版』中国・四国１位!!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000122.000072793.html





国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学である岡山大学にご期待ください



企業プレスリリース詳細へ （2023/05/22-08:46）