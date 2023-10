[株式会社ハピネット]







( L to R) 虎丸、もにょ、咲吾、志記



夏のワンマンツアーを大盛況に終えたばかりのBabyKingdom、この冬の新アトラクションは、海原の王国に生きる愛らしい人気者『ペンギン』!!飛べない鳥として知られているペンギンですが、BabyKingdomの“MUSIC THEME PARK”にかかれば、自分だけの大空を羽ばたきダイブする奇跡の鳥になる!不平等な世界で、可能性という名の翼広げて、飛び込んでみせよう!と背中を押すヴォーカル咲吾のポジティブなメッセージが心に響くリードトラック「PENGUIN DIVE」は、暖かなメロディと疾走感のあるバンドサウンドも見逃せないキャッチーなナンバーとなっている。

そしてリリースに先駆けミュージックビデオが公開されたのでチェックを!



※「PENGUIN DIVE」 (MUSIC VIDEO)











2023年11月1日(水)発売 BabyKingdom 「PENGUIN DIVE」







A type 初回限定盤(CD+DVD)

品番:AMFD-1019 / 価格:¥1,980(込)

1. PENGUIN DIVE

2. ハナムコペンギン

DVD 「PENGUIN DIVE」MV&メイキング













B type 通常盤(CD)

品番:AMFD-1020 / 価格:¥1,650(込)

1. PENGUIN DIVE

2. ハナムコペンギン

3. AWAKING BEAT

4. PENGUIN DIVE (inst)

5. ハナムコペンギン (inst)

6. AWAKING BEAT (inst)











C type 通常盤(CD)

品番:AMFD-1021 / 価格:¥1,320(込)

1. PENGUIN DIVE

2. ハナムコペンギン

3. PENGUIN DIVE (inst)

4. ハナムコペンギン (inst)







発売元:Happinet music / アビーミュージックファクトリー

販売元:HAPPINET CORPORATION







11/1(水) HMV&BOOKS SHIBUYA

11/3(金) littleHEARTS.新宿店

11/5(日) littleHEARTS.STUDIO

11/10(金) HMV&BOOKS心斎橋

11/19(日) 六本松 蔦屋書店

11/22(水) littleHEARTS.大阪店

11/25(土) 名古屋fivestars

12/1(金) リミスタ(オンライン・イベント)

12/10(日) タワーレコード仙台パルコ店

12/24(日) littleHEARTS.新宿店







~winter oneman tour 『WHITE STEAM』~

11/11(土) 神戸VARIT.

11/12(日) KYOTO MUSE

11/14(火) 広島 SECOND CRUTCH

11/18(土) INSA Fukuoka

11/23(木祝) OSAKA MUSE

11/26(日) 名古屋 Electric Lady Land

12/2(土) 新横浜 NEW SIDE BEACH!!

12/3(日) 柏 PALOOZA

12/9(土) 仙台 ROCKATERIA

12/12(火) Zepp Shinjuku ※TOUR FINAL



~BabyKingdom Xmas oneman LIVE~

12/25(月) 渋谷WWW ※べびきんクリスマス会2023







咲吾(Vo)



志記(Gt)



もにょ(Ba)



虎丸(Dr)









バンド・コンセプト “MUSIC THEME PARK=音楽のテーマパーク”。

創造するテーマパークのアトラクションを拡大し、巨大テーマパークを構築し続けるバンド。

CDリリースごとに様々な音楽表現や衣装変更を行い、年齢層や性別を超えて受け入れられる楽しい楽曲を表現する。



【インフォメーション】

・オフィシャルHP : https://babykingdom.jp

・オフィシャルTwitter:@babykingdom_mtp



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/18-21:46)