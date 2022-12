[株式会社ポトマック]

スヌーピーの刺繍を施したファン心をくすぐる見た目と、使い込むほど風合いが変化し、経年変化を楽しめるエプロン



『PEANUTS Cafe オンラインショップ』(http://www.peanutscafe.jp/)は「THE IDEAL GARMENT FOR PLAY AND WORK(遊び、働くための理想の衣服)」をコンセプトに岡山県倉敷市の児島で活動するエプロンのブランド『CUMO』とのコラボレーションしたワークエプロンを、12月19日(月)より販売。









素材と縫製にこだわったブランド「CUMO」とコラボしたスヌーピーのエプロンが登場!



岡山県倉敷市の児島で活動するエプロンブランド。拠点であり「ジーンズの町」として知られる児島は、同時に作業着や帆布製品でも名高い地域。

日本最大の帆布産地である倉敷産の帆布生地でつくられたエプロンは、昔ながらの織機でゆっくり時間をかけて織られるので、丈夫で豊かな風合いが特徴です。













スヌーピーが大好きな「SUPPERTIME(食事)」をイメージし、ドッグディッシュを持ったスヌーピーの刺繍と缶を持っているチャーリー・ブラウンのプリントが施されています。



さらに、カフェスタッフの働きやすさにもこだわり、安定感のある着心地のたすき掛けと、腰紐で長さ調節ができるようなオリジナル仕様にしました。

シンプルなデザインなので料理やガーデニング、DIYなどのシーンでお使いいただけます。



倉敷産帆布を贅沢に使い、使えば使うほど味わいが増して、長く楽しんでいただけます。



ワークエプロン ¥9,900 (税込)



カラー:オフホワイト / オリーブ



サイズ : 縦93×裾幅65cm / 肩紐長さ:83.5cm / 腰紐長さ:86cm











他にもこれからの季節に活躍するグッズが絶賛販売中!







刺繍ニットキャップ

価格:各¥3,850円 (税込)

カラフルなスヌーピーの刺繡がワンポイントのニットキャップ。ベーシックなカラー展開でペアコーデにもおすすめ。













ボアトートバッグ

価格:各¥4,675円 (税込)

昨年即日完売した『WEEKEND(ER)&Co.』とコラボレーションしたスヌーピーのボアトートバッグ。使いやすいベーシックカラー2色に、今年はレオパード柄が加わりました。







クッションブランケット

価格:各¥4,620円 (税込)

昨年大人気だったスヌーピーのクッションブランケットから、新デザインが登場!

昼と夜をイメージし、雰囲気の異なるデザインでの2種展開です。お部屋にも馴染みやすいカラー展開で、持ち運びしやすい大きさです。







販売店舗









■PEANUTS Cafe オンラインショップ

https://www.peanutscafe.jp/online/









■関連URL

・日本のスヌーピー公式サイト http://www.snoopy.co.jp/

・日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」 https://www.facebook.com/SnoopyJapan

・日本のスヌーピー公式twitter アカウント「Snoopy Japan」 https://twitter.com/snoopyjapan



■掲載原稿確認のお願い

・ご掲載いただく際は、事前に原稿を確認させていただきますようお願いいたします。

・また、当社からお送りする画像をご利用の際は、必ず下記クレジットを表記してください。

(C) 2022 Peanuts Worldwide LLC ( 短縮形 (C) 2022 Peanuts )





企業プレスリリース詳細へ (2022/12/19-14:16)