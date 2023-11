[カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(蔦屋書店・蔦屋家電・T-SITE)]

クリスマスにおすすめの雑貨や食品を揃える32店が出店。ワークショップや手回しオルガンの演奏、フォトスポットもお楽しみいただけます。







詳しくは、こちら:https://store.tsite.jp/shonan/event/t-site/37136-1419451112.html



湘南T-SITE(神奈川県藤沢市)は2023年12月9日(土)、10日(日)に、「CHRISTMAS MARKET 2023」を開催します。クリスマスにおすすめの雑貨やオーナメント、食品を揃えるお店などが計32店集まるほか、スワッグ作りのワークショップや、手回しオルガンの演奏、フォトスポットなどをお楽しみいただけます。クリスマスギフト探しや、クリスマスパーティーの準備をしながら、クリスマスムードを存分に楽しむ1日をぜひお過ごしください。





出店者紹介











<GOODS&FLOWERS>

■fou d'amour(キャンドル、プリザーブドフラワーなど)

■nitorito(ストール、靴下、ハンカチ)

■Nuancer(クリスマスブーケ、リース、スワッグなど)

■soror factory(ペーパーアイテム)

■あしがらWoodworks(木製家具・雑貨)

■ラ ムガ(食器)

■Bask in the sun(ハンドメイドアクセサリー) ※12/9(土)のみ

■FARADAY KAMAKURA(蜜蝋キャンドル・蜜蝋ワックスなど) ※12/9(土)のみ

■le meace(アクセサリーパーツ) ※12/9(土)のみ

■ten kara ten(北欧ヴィンテージ雑貨) ※12/9(土)のみ

■北欧アンティーク&ギャラリーミンネ(北欧ヴィンテージ食器、テキスタイルなど) ※12/9(土)のみ





<FOODS>

■ALL MY DAYS(焼き菓子、ナチュラルワイン)

■chappie's wine(ワイン)

■FOOD&COMPANY(食品)

■GREEN DOG(ドッグフード)

■HARNEY & SONS(紅茶)

■KUTSURO gu Cafe(クレープ、ドリンク)

■THE CIRCUS(チーズケーキ・アラゴスタ・焼き菓子など)

■カヌレと焼き菓子専門店galbe(焼き菓子)

■マッケンディー(クラフトビール、ホットドッグ)

■Le Chantier(焼き菓子・マカロンなど) ※12/9(土)のみ

■ココマカロン(マカロン) ※12/9(土)のみ

■PIEROTH JAPAN(ワイン) ※12/10(日)のみ

■Sai artcookies(アイシングクッキー) ※12/10(日)のみ





<キッチンカー>

■irodori(オムライス)

■SESSION COFFEE BASE(コーヒー)

■u3doco(サバサンド、クラフトビール)

■Kitchen St.(ブリトー)※12/9(土)のみ

■PIZZA MONTE COSTA(ナポリピッツァ)※12/9(土)のみ

■おん(ハンバーガー)※12/9(土)のみ

■NAOKIS(焼肉、ハラミ)※12/10(日)のみ



<ワークショップ>

■Nuancer(スワッグ)

■CHATOY(トイリウム、笛コラージュ)

■soror factory(カチューシャ、ペーパーリース)





特別出店





■森永乳業 ※12/9(土)のみ



「試してみよう!玄関から始まる健康生活。」森永乳業の便利な宅配サービスと専用商品をご紹介します。この機会に森永と健康生活を始めてみませんか?森永の独自素材が3つも入った「カラダ強くする飲むヨーグルト」や、腸と骨をサポートする新発売の「カルダスヨーグルト」が試飲いただけます。どちらも市販されていない宅配専用商品ですので、この機会にぜひお試しください。





ワークショップ





【Nuancer】クリスマススワッグのワークショップ

数種の常緑樹と実ものやオーナメントを用いてスワッグ(壁飾り)を作ります。(製作時間は約30分)



日程 2023年12月9日(土)、10日(日)

時間 11:00~/12:00~/13:00~/14:00~/15:00~

定員 各回5名

参加費 税込み3,300円(花材費全て含む) ※当日払いとなります。

参加方法 Instagram(https://www.instagram.com/nuancer_mer_/)へダイレクトメッセージにてお申し込み。1. ご希望の開催日と時間帯、2. お名前、3. ご連絡先をお伝えください。お返事を以てご予約完了となります。空きがあった場合は、当日参加も可能です。

主催 湘南T-SITE

お問い合わせ先 TEL.0466-31-1515



※当日の持ち物はございません。

※小学生低学年のお客様は、保護者と一緒にご参加ください。

※雨天の場合は翌週に延期となります。その際は湘南T-SITEのHP、またはNuancerのInstagramより、お知らせいたします。





【CHATOY】トイリウムと笛コラージュのワークショップ

玩具を詰め込んだ宝物ドーム「トイリウム」を作ってみませんか?詰め込む玩具選びのセンスで個性あふれるボールが出来上がります。作ったトイリウムはオーナメントとしてクリスマスツリーに飾ることも可能です。CHATOYオリジナルカラーのスライドフルートをマスキングテープや羽根でコラージュするワークショップもお楽しみいただけます。(製作時間は15~20分)



日程 2023年12月9日(土)、10日(日)

時間 10:00~15:30(最終受付) ※トイリウムは30分ごと、笛コラージュは20分ごとに開催。

定員 それぞれ各回6名

参加費 トイリウム 900円(税込)、笛コラージュ 800円(税込)

参加方法 当日、会場にてお申し込みください。

主催 湘南T-SITE

お問い合わせ先 TEL.0466-31-1515





【soror factory】クリスマスカチューシャと、お花が選べるペーパーフラワーリースのワークショップ

花形の色紙を重ねて立体的につくったお花で飾ったカチューシャや、手のひらサイズの可愛いオリジナルリースを作ってみましょう。(製作時間は15~20分)



日程 2023年12月9日(土)、10日(日)

時間 10:00~15:30(最終受付)

定員 それぞれ各回3名 ※カチューシャは1日30名限定、リースは1日20名限定となります。

参加費 カチューシャ1,000円(税込)、リース1,500円(税込)

参加方法 当日、会場にてお申し込みください。

主催 湘南T-SITE

お問い合わせ先 TEL.0466-31-1515





手回しオルガン演奏





会場では、手回しオルガン演奏者の星 道也さんが約50の曲目の中からお好きな曲を演奏します。ハンドルを回すだけで誰でも演奏が可能な手回しオルガンの体験もしていただけます。手回しオルガンの素敵な音色をぜひお楽しみください。



日程 2023年12月9日(土)、10日(日)

時間 10:00~15:00( 一部、休憩時間あり。10日のみ16:00 まで。)



【手回しオルガンとは】

ハンドルを回してふいごで風を送り、オルガンブック(折りたたまれたパンチカード)に開けられた穴の通りに笛や太鼓を鳴らす楽器で、オルゴールの一種。ブックを変えることでいろいろな曲の演奏が可能です。星さんのオルガンの場合、35音階の笛と、大太鼓、小太鼓、ウッドブロックにより演奏しています。



【星 道也さん プロフィール】

山形県出身。子供の頃に家族旅行で宮城県の松島オルゴール博物館を訪れて以来、自動演奏楽器の魅力に取りつかれる。なかでもストリートオルガンなどの自動演奏オルガンを好む。現代の人々にも博物館で演奏を聞くだけではなく、当時の大道芸人が街角で演奏していたように生きた音楽文化として楽しんでもらいたいとの思いから、自身でオルガンの製作・演奏をスタート。今回演奏するオルガンは二台目に製作したもの。

https://www.youtube.com/user/hoshimichiya2000





イベント概要







CHRISTMAS MARKET 2023

日程 2023年12月9日(土)、10日(日)

時間 10:00~16:00

場所 湘南T-SITE 1、2号館間 プロムナードほか屋外

主催 湘南T-SITE

お問い合わせ先 TEL.0466-31-1515(湘南代表)※電話受付時間 10:00~19:00

URL https://store.tsite.jp/shonan/event/t-site/37136-1419451112.html



※雨天・荒天の場合は中止となります。

※土日どちらも中止の場合は、翌週へ順延予定です。





店舗情報





湘南T-SITE



湘南 蔦屋書店とテーマに即した30の個性豊かなショップがシームレスにつながり、湘南らしいライフスタイルを提案する文化複合施設です。



住所 神奈川県藤沢市辻堂元町6-20-1

電話番号 0466-31-1515

営業時間 1号館・2号館 8:00~21:00、3号館 9:00~21:00

ホームページ https://store.tsite.jp/shonan/

Facebook https://www.facebook.com/shonantsite

Instagram https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/shonan_t_site/

オンラインストア https://shopping.geocities.jp/shonan-tsutayabooks/



