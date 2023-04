[富士急行]

さがみ湖プレジャーフォレストとGirls²が今年もコラボ!



●コラボアトラクション、ノベルティ付きコラボメニュー、オリジナルグッズが登場

●Girls²がさがみ湖リゾートにやってくる! 5/14(日)ライブイベント開催











アウトドア複合リゾート「さがみ湖リゾート プレジャーフォレスト」(神奈川県相模原市)では、2023年4月29日(土)~6月25日(日)の期間、子供から大人まで幅広い層に大人気の、個性あふれるガールズ・パフォーマンスグループGirls²とのコラボレーションイベント「Girls² Park 2023 in さがみ湖プレジャーフォレスト」を、遊園地、キャンプ場の2エリアで開催いたします。

https://www.sagamiko-resort.jp/girls2





遊園地で楽しめる!コラボアトラクション・ノベルティ付きメニュー・オリジナルグッズ





5階建ての木造迷路「立体迷路カラクリ砦」では、「Girls² Park 2023」のオリジナルスタンプラリー帳と、壁面に巨大なフォトスポットが登場するほか、全自動運転カート「バンピーカート」では、「Girls² Park 2023」オリジナルデザインカートが登場し、メンバーたちと一緒にドライブを楽しめます。さらに、メンバーからのメッセージカードがランダムでもらえる園内シールラリーなど、園内をめいっぱい遊べるコンテンツ盛りだくさんです。オリジナルアクリルキーホルダー付きのコラボフリーパスも販売します。5月中旬からは、ここでしか買えないコラボグッズや、Girls²のかわいらしさをイメージしたコラボメニューも登場。フードにはオリジナルランチョンマット、スイーツ・ドリンクには8種類のコースター(ランダムで1枚プレゼント)のノベルティ付きで、どれもプレジャーフォレストオリジナルです。







隣接するキャンプ場「PICAさがみ湖」でもコラボ





隣接するアウトドア施設「PICAさがみ湖」では、お部屋に飾ることができるオリジナルクリアポスターとアクリルキーホルダー付き特別プランを販売します。







5/14(日)Girls²がプレジャープレジャーフォレストにやってくる!園内ライブイベント開催





5月14日(日)には、Girls²による園内ライブイベントも開催いたします。Girls²のパワフルさ・かわいさを思う存分楽しめる、さがみ湖プレジャーフォレストにぜひお越しください。





「Girls² Park 2023 in プレジャーフォレスト」概要

■開催期間

2023年4月29日(土)~6月25日(日)

■イベント特設WEBサイト

https://www.sagamiko-resort.jp/girls2





オリジナルノベルティ付きコラボフリーパス販売







期間中、オリジナルアクリルキーホルダー(全2種)が付いたコラボフリーパスを販売いたします。

料金:大人5,000円/小人・シニア4,200円

(フリーパス+オリジナルアクリルキーホルダー)

※オリジナルアクリルキーホルダーはランダムで一つお渡しいたします。

※GW期間(4/29~5/6)はハイシーズン料金として+200円となります。





Girls²がジャック!コラボアトラクション登場





立体迷路 カラクリ砦

5階建ての巨大な建造物の中に、400以上のブロックから構成されたコースを、上ったり下りたりしながらゴールを目指すスタンプラリー迷路です。期間中は「Girls² Park 2023 in プレジャーフォレスト」バージョンのスタンプラリーを楽しめます。

料金:600円(税込)

※フリーパス利用可



バンピーカート

0歳のお子様より運転席に座れることができる全自動運転カート「バンピーカート」にGirls²仕様のカートが登場します。メンバーたちと一緒にドライブを楽しめます。

料金:500円(税込)

※フリーパス利用可





オリジナルメッセージカードがもらえる!園内シールラリー



園内に隠れているGirls²ロゴパネル探すシールラリーです。参加者全員にオリジナル缶バッジをプレゼントするほか、全てのロゴパネルを見つけた方にはGirls²メンバーからのオリジナルメッセージカード(全8種)をランダムで1枚プレゼントいたします。

料金:600円(税込)

販売/景品交換場所:売店「プレジャーステーション」内





5/14(日)Girls²がプレジャーフォレストにやってくる!園内ライブイベント開催





5/14(日)には、Girls²による園内ライブイベントを開催いたします。CDご予約者限定の優先エリア観覧チケットのお申込みは4/26(水)19:00より開始いたします。

https://www.sagamiko-resort.jp/girls2/live.html





そのほか、5月中旬からは、プレジャーフォレストオリジナルグッズ、オリジナルノベルティ付きコラボフードが登場!





※開始日は、さがみ湖リゾート プレジャーフォレスト公式Twitterでお知らせします。





〈アウトドア施設「PICAさがみ湖」〉オリジナル宿泊プラン登場!







遊園地に隣接する、手ぶらでキャンプを楽しめるアウトドア施設「PICAさがみ湖」では、アクリルキーホルダーと、お部屋に飾ることのできるオリジナルB3クリアポスターが付いた特別宿泊プランが登場します。お昼は遊園地でたっぷり遊んで、夜はBBQ。一日たっぷりと「Girls² Park 2023 in プレジャーフォレスト」を満喫してください。

※予約用WEBサイトは準備でき次第オープンいたします。





Girls²とは



2019年6月26日にメジャーデビューした8人組ガールズ・パフォーマンスグループ。LDH JAPANとソニー・ミュージックレーベルズによる共同マネジメント事業 “SL Square LLP.”に所属。

スーパーキャッチー&ダンサブルな楽曲群と、個性あふれるメンバーによるダンスパフォーマンス、そして、TVドラマ出身者ならではのビジュアルクォリティが最大の魅力。さらに、アーティスト活動だけにとどまらず、俳優、TVバラエティタレント、モデル、ラジオパーソナリティ、アニメ声優など、多岐にわたる幅広い活動も必見。

Girls²公式webサイト

https://www.girls2.jp/





「さがみ湖リゾート プレジャーフォレスト」 営業データ

■営業時間

平日10:00~16:00

休日9:00~17:00

※時期により変動、休園日についてはWEBサイトをご確認ください。

■料金

入園料:大人1,900円、小人・シニア・ぺット(犬)1,200円

※ペット(犬)2匹目以降500円

フリーパス:

大人4,500円、小人・シニア3,700円

※4/29(土)~5/6(土)はハイシーズン料金として所定料金より

入園料+100円、フリーパス+200円となります。

■住所

神奈川県相模原市緑区若柳1634

■交通

車/

【東京埼玉方面から】中央自動車道相模湖東出口から約7分

【横浜方面から】圏央道相模原ICから約15分、圏央道高尾山ICから約20分

電車/

JR中央本線相模湖駅下車三ヶ木行き約8分プレジャーフォレスト前下車

JR横浜線橋本駅(三ヶ木バスターミナル乗換え)相模湖駅行き約50分、プレジャーフォレスト前下車

■お問合せ

さがみ湖リゾート プレジャーフォレスト 0570-037-353

https://www.sagamiko-resort.jp/



