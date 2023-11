[J-WAVE(81.3FM)]

12月2日(土)、3日(日)代々木公園イベント広場で開催





ラジオ局J-WAVE(81.3FM)は、都市型カルチャーフェス「J-WAVE presents INSPIRE TOKYO 2023 WINTER -Best Music & Market-」(以下、INSPIRE TOKYO WINTER)を、12月2日(土)、3日(日)の2日間、代々木公園イベント広場とLINE CUBE SHIBUYAにて開催いたします。この度、代々木公園イベント広場にて開催するマーケットの全ラインナップが出揃いました。J-WAVEの番組とも連動し、コラボメニューなども展開いたします。







約100店舗が出店! J-WAVE人気番組とのコラボフード&ドリンクも







会場となる代々木公園イベント広場では、2日間で約100店舗のお店が集結しマーケットを展開します。なかでも注目は、J-WAVE深夜の人気番組『SPARK』の各曜日とコラボレーションしたキッチンカーです。sumika、新井和輝(King Gnu)、秦 基博、今市隆二(三代目 J SOUL BROTHERS)がプロデュースするオリジナルメニューをお楽しみいただけます。



★『SPARK』各曜日のコラボフード&コラボドリンク



・SPARK MON sumika×うれしいプリン屋さん マハカラ

「小川プリン」650円(税込)

『SPARK』月曜ナビゲーターを務めるsumika・小川貴之がプロデュースするsumika 小川貴之プロデュース 小川プリンを中目黒のプリン屋さん うれしいプリン屋さん マハカラと進化させました。小川プリンINSPIRE TOKYO スペシャルをぜひお楽しみください。





・SPARK TUE 新井和輝(King Gnu)×狛犬 hug me

「新井和輝の一択コーラ」700円(税込)

「山椒ポークキーマ INSPIRE TOKYO SPECIAL」1,000円(税込)

『SPARK』火曜ナビゲーター、新井和輝(King Gnu)プロデュースのクラフトコーラを、番組で話題のカレー屋さん「狛犬 hug me」のカレーとともにお楽しみください。

・カレー屋さんとのこれまでの経緯はPODCASTで配信中!

https://open.spotify.com/show/7lBnNNFj3b4g0aAvjl1Wkz?si=52cf8e70e6b34d31





・SPARK WED 秦 基博×萬国コーヒー

「ハタブレンド (ホット)」400円(税込)

「ハタオレ (ホット)」500円(税込)

『SPARK』水曜ナビゲーターの秦 基博オリジナルブレンドのコーヒー「ハタブレンド」で温まろう! 萬国コーヒーがホッとするひとときをお届けします





・SPARK THU 今市隆二(三代目 J SOUL BROTHERS)×蒙古タンメン中本

「隆二まぜそば(ピリ辛)」1,000円(税込)

『SPARK』木曜ナビゲーターの今市隆二(三代目 J SOUL BROTHERS)と蒙古タンメン 中本がスペシャルコラボレーション! 以前テレビでも中本と共演したという今市がこだわりの特別メニューを作成。さらにご購入した方にはもれなくオリジナルステッカーをプレゼントします。お楽しみに。





★「INSPIRE TOKYO WINTER」限定! ここでしか味わえない貴重な番組コラボメニュー



『SPARK』以外のJ-WAVE各番組とコラボレーションしたキッチンカーも多数登場します。『STEP ONE』『RADIO DONUTS』『POP OF THE WORLD』『BLUE IN GREEN』『~JK RADIO~ TOKYO UNITED』『ACROSS THE SKY』の6番組は、番組コラボメニューも展開! ここでしか味わえない貴重なコラボフードをお楽しみに!



・STEP ONE

自家製ソーセージのお店「ShungorouSausage」とコラボ、「カリーブルスト」「フライドポテトマヨネーズ添え」をご用意



・RADIO DONUTS

ドーナツ屋さん「DONUTS TRUCK Hideout」とコラボ、「ハニーマスタードベーコン」をご用意



・POP OF THE WORLD

フィッシュ&チップスのお店「MALINS」とコラボ、イギリス出身のハリー杉山監修のもとオリジナルのパステルカラーのソースで味わえるフィッシュ・アンド・チップス、題して「ハニポ 's Fish n' Chips」をご用意。コラボメニューを購入いただいた先着30名様に番組オリジナルステッカーをプレゼントします。



・BLUE IN GREEN

ハンバーガーショップ「HOPEHOPE」とコラボ、甲斐まりかのルーツであるタイをテーマにした「タイ風チリ・チキン・アロイバーガー」をご用意



・~JK RADIO~ TOKYO UNITED

BBQフードのお店「BlueTarp FOODTRUCK」とコラボ、ジョン・カビラも大好きな「クラムチャウダー」をご用意



・ACROSS THE SKY

ウクライナ料理キッチンカー「Faina」とコラボ、名物スイーツ「ムレンツィ」のあんこ味をご用意









冬の代々木で個性あふれるグルメおでんと、お燗を楽しもう!





お酒をたのしむ生活を提案する「mizudori」プロデュースで、個性豊かなおでんとお燗を堪能できる「おでんとお燗」エリアが登場! 都内の人気飲食店が集い、定番の和風おでんからタイおでん、台湾おでん、牡蠣おでんなど、様々なおでんをご用意します。さらに、mizudoriがセレクトしたお酒をお燗にしてご提供します。冬の寒い日、おでんとお燗でほっと一息してみては。







オフィシャルグッズ販売! YouthQuakeのプリントブースも





東京発のクリエイティブコレクティブ「YouthQuake」と、東京を拠点に活動するアーティスト・Softworksのデザインによる、「INSPIRE TOKYO 2023 WINTER」オフィシャルグッズの販売が決定!イベント限定デザインのスウェットを現地オフィシャルストアにて販売いたします。さらに、東京を拠点にシルクスクリーンプリントをおこなっているクリエーションとYouthQuakeによるプリントブース展開も。Tシャツにお好きなJ-WAVEの番組ロゴやイベントロゴをプリントしてお持ち帰りいただけます。









CANDLE JUNEプロデュースのキャンドルでライトアップ





イベント期間中、CANDLE JUNEによるプロデュースの装飾とキャンドルが会場を彩ります。当日は無料で参加できるメッセージキャンドルワークショップも開催予定。メッセージをキャンドルホルダーに書いて、夜キャンドルナイトエリアでライトアップします。テーマは「あなたが世界に"インスパイアしていきたい"もの」。刺激をうけたもの、ひらめき・ときめき、みんなにシェアしたいアクション、日本の好きな場所・お店、パワーの根源などについて、文字や絵で好きに描いて、ぜひ皆さんの気持ちのこもったメッセージキャンドルを灯してください。



さらに両日18時からは、インディーズシーン注目の2人組音楽グループ・YOLKが登場し、キャンドルナイトライブを実施します。ソフトロックをベースに、ジャズ、ボサノヴァ、ソウル、AOR、フォーク等を取り入れたジャンルレスな楽曲を制作する彼らのライブを、キャンドルに彩られた幻想的なイルミネーションとともにお楽しみください。なお、ライブ中は撮影も可能です。









マーケットエリアでは、J-WAVEがおすすめするアーティストたちのフリーライブも実施いたします。豪華ラインナップでお送りする冬の「INSPIRE TOKYO」をお楽しみに!







公演概要





公演タイトル:J-WAVE presents INSPIRE TOKYO 2023 WINTER MUSICLICK LIVE

開催日程:2023年12月2日(土)、12月3日(日)

会場:代々木公園イベント広場

時間:野外音楽ステージ 11:00~16:00

マーケット・フードエリア 11:00~20:00

主催:INSPIRE TOKYO実行委員会

企画:J-WAVE

オフィシャルサイト: https://www.j-wave.co.jp/special/inspire2023winter/



