株式会社ベイクルーズ(本社: 東京都渋谷区、取締役CEO: 杉村 茂)が運営する「 EDIFICE(エディフィス)」の2023年春夏のシーズンルックが2023年3月7日(火)にEDIFICEのInstagram上にて公開されます。

















































全ルック、アイテム詳細等は是非一度EDIFICEのInstagramをご覧くださいませ。

https://www.instagram.com/edifice.jp/?hl=ja





■EDIFICE

フレンチマインドを通して、洗練された品の良いスタイルを提案[KEY WORD]「 Elegant / 上品」「 Contemporary / 現代的、進化」「 Clean / 清潔感」「 Comfort / 快適」

■EDIFICE Official Site

https://edifice.baycrews.co.jp/



■EDIFICE Official Online Store

https://baycrews.jp/brand/detail/edifice■会社概要

【株式会社ベイクルーズ】

設立:1977年7月22日

代表取締役会長:窪田 祐

取締役CEO:杉村 茂

本社所在地:東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容:レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社:株式会社LADUREE JAPON、株式会社WILL WORKS、株式会社ル・プチメック、台灣貝肯士股份有限公司、Foodies USA, Inc.

HP:http://www.baycrews.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/07-08:45)