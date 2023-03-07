EDIFICE (エディフィス) 2023年春夏シーズンルッ…
［株式会社ベイクルーズ］
株式会社ベイクルーズ（本社: 東京都渋谷区、取締役CEO: 杉村 茂）が運営する「 EDIFICE（エディフィス）」の2023年春夏のシーズンルックが2023年3月7日（火）にEDIFICEのInstagram上にて公開されます。
全ルック、アイテム詳細等は是非一度EDIFICEのInstagramをご覧くださいませ。
https://www.instagram.com/edifice.jp/?hl=ja
■EDIFICE
フレンチマインドを通して、洗練された品の良いスタイルを提案[KEY WORD]「 Elegant / 上品」「 Contemporary / 現代的、進化」「 Clean / 清潔感」「 Comfort / 快適」
■EDIFICE Official Site
https://edifice.baycrews.co.jp/
■EDIFICE Official Online Store
https://baycrews.jp/brand/detail/edifice■会社概要
【株式会社ベイクルーズ】
設立：1977年7月22日
代表取締役会長：窪田 祐
取締役CEO：杉村 茂
本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-23-21
事業内容：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売
グループ会社：株式会社LADUREE JAPON、株式会社WILL WORKS、株式会社ル・プチメック、台灣貝肯士股份有限公司、Foodies USA, Inc.
HP：http://www.baycrews.co.jp/
企業プレスリリース詳細へ （2023/03/07-08:45）
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