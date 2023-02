[大網株式会社]

イラストレーターの感性に最高峰の造形表現で応えた、初音ミク“Art by neco(アート・バイ・ネコ)”。「あみあみ」にて予約受付中。







ホビー通販大手の「あみあみ」(運営:大網株式会社、東京都文京区)は、メーカー「プライム1スタジオ」の「PRISMA WING 初音ミク “Art by neco” 1/4スケール 完成品フィギュア」の「DX版」「通常版」を現在、ご案内中です。



■PRISMA WING 初音ミク “Art by neco” DX版 1/4スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-150869

■PRISMA WING 初音ミク “Art by neco” 1/4スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-150868





【製品情報】







PRISMA WING 初音ミク “Art by neco” DX版 1/4スケール 完成品フィギュア







□参考価格:164,890円(税込)

□発売日:2024年8月予定

□メーカー:プライム1スタジオ

【スケール】1/4

【サイズ】H:46cm×W:54cm×D:45cm

【素材】ポリストーン・PVC・ABS等

【セット内容一覧】フィギュア本体/シンセサイザー型特製スタチューベース

彩色:星名詠美



人気イラストレーターneco氏のコンセプトにより、「初音ミク」を全高46cmの大ボリュームで立体化



さまざまなシーンで活躍するイラストレーターneco氏。

その流麗なタッチで描き下された初音ミクを、全高46cmの大ボリュームで立体化しました。



繊細な色と線の組み合わせから生む、あどけない輪郭とクールで大人びたまなざし。

neco氏らしさが色濃く浮かぶ表情も、その魅力を損なうことなく再現しています。

コスチュームも陰影や質感が伝わるようフォルムにこだわり作り込みました。

ネクタイピンやアームカバーにプリントされたゲージなど、細部のディテールもビッグサイズならではの高精細さです。

赤い「01」が映える素肌も美しい仕上がり。

幾層ものグラデーションで表現された、淡いスキンカラーをぜひ間近でご覧ください。



さらに本DX版には、歌姫にふさわしいシンセサイザー型の特製ベースをご用意しました。

80を超える鍵盤、音像を映すクリアモニター、迫力あるサブウーファー。

ポリストーン製の精巧なパーツたちが、数々の名曲を想起させます。

そしてセンターに座るミクのツインテール、大型スピーカー、ピンクのシールドがつくるのは端正なシンメトリー。

洗練されたデザインの妙も存分にお愉しみいただけます。



イラストレーターの感性に最高峰の造形表現で応えた、初音ミク“Art by neco(アート・バイ・ネコ)”。

世界中のバーチャル・シンガーファンへお届けします!































■PRISMA WING 初音ミク “Art by neco” DX版 1/4スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-150869





PRISMA WING 初音ミク “Art by neco” 1/4スケール 完成品フィギュア







□参考価格:87,890(税込)

□発売日:2024年8月予定

□メーカー:プライム1スタジオ



■PRISMA WING 初音ミク “Art by neco” 1/4スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-150868





【今回ご紹介した製品を含む、『VOCALOID』関連製品ページはこちら】







https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=276&pagemax=60



Art by neco (C)Crypton Future Media, INC.www.piapro.net





【店舗情報】







■あみあみ 秋葉原ラジオ会館店

住所:東京都千代田区外神田1-15-16秋葉原ラジオ会館4階

アクセス :JR 秋葉原駅 電気街口より徒歩0分

https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html



■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/16-20:46)