[ゲームオン]

株式会社NEOWIZ(本社:韓国 京畿道城南市、共同代表:金 承徹(キム・スンチョル)/裵 泰根(ベ・テグン))がサービスし、株式会社サウスポーゲームズ(SouthPAW Games(代表:パク・サンウ))が開発した2Dアクションゲーム『Skul: The Hero Slayer』につきまして、最新アップデートのリリースを予告するトレーラー動画を公開いたしました。









今回公開された約1分50秒のトレーラー映像では、開発中のアップデートを垣間見ることができ、初披露となる新規ゲームコンテンツ「魔王城防衛戦」の様子も確認することができます。



動画では、「初代勇者の侵攻」から「カーリアンの兵士」たちとの戦闘、「闇の鏡」の発見、各種ボスと対峙する姿を見せるなど、これまでのスカルたちの冒険をコンパクトにまとめて紹介しております。



また、これまで未公開だった新たなスカルが登場し、敵と迫力ある戦闘を繰り広げるシーンをはじめ、魔王城で皇帝と対峙する姿で動画は終焉を迎えます。



映像に登場する新規スカル5種は、「神話」というテーマで制作を進めており、アップデートの核心となるコンテンツとして、新しいスカルとコンセプトを共有するアイテム20種と刻印「神秘」も追加となります。



プレイヤーはスカルとアイテム、刻印を自由に組み合わせて様々な方法でバトルを進めていくことができます。



新しいゲームコンテンツ「魔王城防衛戦」の様子も短いながら公開いたしました。

「闇の鏡」」に閉じ込められていたスカルが魔王城に侵攻したカーリアン軍に対抗するために魔王城に舞い戻り、バトルを繰り広げるシーンをご確認いただけます。









今回のDLCは11月16日に「Steam(Steam)」、「EPIC Gamesストア」などPCプラットフォームから先行で発売となります。



『Skul: The Hero Slayer』最新トレーラー映像は、NEOWIZ公式YouTubeチャンネル(https://youtu.be/HjvHQx58_7M)にてご視聴いただけます。ぜひご確認ください。





『Skul: The Hero Slayer』に関する詳細は各プラットフォームの公式ストアからご確認いただけます。













●コピーライト表記

(C)SouthPAW. & NEOWIZ. All rights reserved



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/11-17:40)