[Mnet]

CJ ENM Japan株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:崔起容〔チェ・ギヨン〕)は、2023年8月3日に人気グローバルアーティスト「CIX」の日本オフィシャルファンクラブをリニューアルオープンいたしました。







昨年末に開催したライブ「CIX 2nd WORLD TOUR <Save me, Kill me> IN SEOUL」を皮切りに、ヨーロッパ、アメリカ、日本、タイを巡るツアーを盛況裏に終えグローバルアーティストとしての地位を固めたCIX。このたび、CIXの日本オフィシャルファンクラブがリニューアルオープンいたしました。当サイトでは、有料会員に登録いただくと、ここでしか見られないコンテンツや会員限定公開の画像、コンサートやファンミーティングのチケット先行販売など、スペシャルな特典をお楽しみいただけます。ファンクラブの詳細は下記URLよりご確認いただけます。





【CIX日本オフィシャルファンクラブ詳細】

■オフィシャルファンクラブ名

CIX JAPAN OFFICIAL FANCLUB【FIX JAPAN】





■URL

https://cix-fix.jp/





■会費

年会費:6,600円(税込)

入会費:1,100円(税込)

+システム利用料

(決済方法:2通信事業者、クレジットカード、コンビニ払い)





■オフィシャルファンクラブ内コンテンツ

・ファンクラブ会員限定NEWS/PHOTO/MOVIE/BLOG etc.

・ライブ・イベント等の会員先行申込受付

・会員限定企画への参加

・バースデーメールの配信

・デジタル会員証の発行

・メールマガジン配信



【CIXプロフィール】

CIXは、BX、スンフン、べ・ジニョン、ヨンヒ、ヒョンソクの個性的かつ魅力的なメンバーで構成された5人組ボーイズグループ。CIXとは「Complete In X」の略語であり、5人の未知数のメンバーが一緒に集まった時に初めて完成されるという「未知数の完成」という意味が込められている。2019年「Movie star」がタイトル曲である、アルバム「HELLO Chapter 1.Hello、Stranger (1st EP)」でデビュー以降、唯一無二の世界観をベースに着実に活動を重ねてグローバルアーティストとして活躍している。



日本公式Twitter:https://twitter.com/CIX_JP_Official



CS放送Mnet/動画配信サービスMnet Smart+では8月にCIX特集をお届け!こちらもお見逃しなく!

【『CIX特集:Complete In X』コンテンツラインナップ】



30th Anniversary Hanteo Music Awards 2022 レッドカーペット 字幕版

8月4日(金)放送スタート!(金)15:00~

30th Anniversary Hanteo Music Awards 2022 字幕版

#1:8月4日(金)16:45~19:45、 #2(終):8月11日(金)16:30~19:30

Artist Clip CIX

8月5日(土)6:45~7:00 ほか

M COUNTDOWN バックステージ CIX 出演回

8月5日(土)7:00~8:00 ほか

Mnetライブ CIX

8月5日(土)9:45~10:00 ほか

アイドルソーシャルダイニング BX(CIX) 出演回 (#2(終))

8月8日(火)18:15~19:00 ほか

TMI NEWS アイドルチャートショー ベ・ジニョン&BX(CIX) 出演回 (#18)

8月9日(水)19:00~20:30 ほか

TMI NEWS アイドルチャートショー ベ・ジニョン&スンフン(CIX) 出演回 (#75)

8月12日(土)15:15~17:00 ほか

TMI NEWS SHOW ベ・ジニョン(CIX) 出演回 (#30(終))

8月19日(土)20:30~22:00 ほか

IDOLLIVE School Season1 : アイドルスタークラス CIX編

#1:8月22日(火)14:00~14:30 ほか、#2(終):8月23日(水)14:00~14:30 ほか

私の友達はスマートだ! ヨンヒ(CIX) 出演回 (#6(終))

8月31日(木)13:00~14:30





企業プレスリリース詳細へ (2023/08/04-10:46)