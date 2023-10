[株式会社ハピネット]

驚きの強力ラインナップが特別仕様で蘇る傑作ホラーコレクション!

“ホラー・マニアックス”シリーズ第14期のラインナップ第2弾が決定いたしました。

2023年11月発表予定の2タイトルを加えた計15タイトルを9か月連続でリリースいたします。





“ホラー・マニアックス”シリーズ第14期、ラインナップ第2弾解禁!

世代を超えて愛される傑作ホラーを厳選し、Blu-ray化(一部4K UHD化)&貴重な特典映像を追加した特別仕様で贈るホラーファン待望の “ホラー・マニアックス” シリーズ第14期が、2024年1月10日より順次発売となる。9か月連続リリースとなる強力ラインナップのうち、9月に解禁された第1弾の7タイトルに続き、第2弾の6タイトルが決定!来月発表予定の2タイトルを加えた計15タイトルを9か月に渡ってリリースする。また、シリーズ恒例の応募者全員プレゼントキャンペーンの詳細も解禁!



“ホラー・マニアックス”シリーズ第14期ラインナップ 【第2弾】





【2024年5月10日(金)発売】





『ナイトメア -4Kレストア最長版-』

HPXR-2771/価格:5,000円(税抜)

発売元:株式会社ニューライン

販売元:株式会社ハピネット・メディアマーケティング

(C) MCMLXXXI - Goldmine Productions Inc.



今宵も深紅の悪夢が猟奇殺人を呼ぶ!

世界各国で上映禁止!特殊メイクの巨匠トム・サヴィーニも参加した残酷スラッシャー!









『ジュリア 幽霊と遊ぶ女 -4Kレストア版-』

HPXR-2774/価格:5,000円(税抜)

発売元:株式会社ニューライン

販売元:株式会社ハピネット・メディアマーケティング

(C) 1985-2022 Trimuse Entertainment Inc. All Rights Reserved.



亡き娘の霊がわたしを手招く……。

名女優ミア・ファローの入魂熱演で魅せる本格心霊恐怖譚!





【2024年6月5日(水)発売】





『クリーチャー -HDリマスター版-』

HPXR-2773/価格:5,000円(税抜)

発売元:株式会社ニューライン

販売元:株式会社ハピネット・メディアマーケティング

CREATURE (C) 1985 Orion Pictures Corporation. All Rights Reserved.



衛星タイタンに潜む人知を超えた人喰い生命体 !

異才W・マローンが超一流SFXスタッフと組んで放つ

スペース・スプラッター!









『オードリー・ローズ -2Kレストア版-』

HPXR-2776/価格:5,000円(税抜)

発売元:株式会社ニューライン

販売元:株式会社ハピネット・メディアマーケティング

AUDREY ROSE (C) 1977 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.



今、少女は思い出した。なぜ自分が死んだのかを――。

名匠ロバート・ワイズ監督が霊魂の不滅を問う正統派オカルトホラー !



【2024年8月2日(金)発売】



『悪魔のはらわた -4Kレストア版-』4K UHD

HPXR-2777/価格:8,800円(税抜)



『悪魔のはらわた -4Kレストア版SPECIAL-』4K UHD+Blu-ray

HPXR-2778/価格:13,800円(税抜)



噴出する血しぶき、突出するはらわた!

醜悪にして耽美。神をも恐れぬ狂気の宴が最高画質で蘇る!

初4K UHD化に加えて、初公開多数の特典映像満載(約235分)のSPECIALブルーレイを封入した永久保存版も同時リリース!



発売元:株式会社ニューライン

販売元:株式会社ハピネット・メディアマーケティング

企画協力:株式会社フィールドワークス

COPYRIGHT (C) 1975 BY PARAMOUNT PICTURES CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. TM, (R) & Copyright (C) 2015 by Paramount Pictures. All Rights Reserved.



【2024年9月4日(金)発売】



『悪魔のいけにえ2 -4Kレストア版-』4K UHD

HPXR-2779/価格:8,800円(税抜)



『悪魔のいけにえ2 -4Kレストア版SPECIAL-』4K UHD+Blu-ray

HPXR-2780/価格:13,800円(税抜)



切れ味最高!今度は何人刻むのか?

あの惨劇から13年――鬼才フーパーが自ら挑んだ禁断の後日談!

初4K UHD化に加えて、初公開も含む特典映像満載(約495分)のSPECIALブルーレイを封入した永久保存版も同時リリース!





発売元:株式会社ニューライン

販売元:株式会社ハピネット・メディアマーケティング

企画協力:株式会社フィールドワークス

THE TEXAS CHAINSAW MASSACRE 2 (C) 1986 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.



※ジャケ写は仮となります。

※商品の仕様は変更となる可能性がございます。



応募者全員プレゼントキャンペーン実施決定!





“ホラー・マニアックス”シリーズ第14期の全18商品のうち、4点ご購入の方全員に『悪魔の狂暴パニック/ドクター・モリスの島 フィッシュマン』のカップリングサントラCDをプレゼントいたします。



応募締切:2024年10月4日(金)

※応募方法は商品封入の応募ハガキをご覧ください。



“ホラー・マニアックス” シリーズ第14期ラインナップ【第3弾】2023年11月解禁予定!





乞うご期待ください!



