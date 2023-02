[マーベラス]

出演声優、小野賢章・高木朋弥・八代拓のコメントも公開!



最高に美しくイカれた15名のホストたちが、最もBUZZる夜の街「ミセランド」で競い合う 2次元ホスト音楽原作コンテンツ『ファビュラスナイト』







2023年2月8日(水)より、

ホストクラブ「新進気鋭の暴れ馬」"ヴェンデッタ"をフィーチャーしたドラマCD

「ファビュラスナイト Host-Song PRIDE -New Generation-ヴェンデッタ」がリリース!!



ホストたちのPRIDEをかけた珠玉のソロナンバーと、キャラクターの新たな一面や過去が垣間見えるこだわりの

ドラマパートは必聴です!



リリースを記念して、Twitterでは出演声優の直筆サイン色紙が当たるキャンペーンを実施中。

あわせて収録時のエピソードや新作「男本☆シャンパンコール」についてのコメントも掲載しています。



●緋野天魔役:小野賢章さん











●Keith役:高木朋弥さん













●統夜役:八代拓さん















【CD収録内容】

Host-Song - A song of pride for each and every one of them

1.NO DOUBT

Lyrics , Music & Arrange:Shinnosuke

Song:緋野天魔(CV:小野賢章)



2.Unfair Dance

Lyrics:古屋真 music&arrange:渡辺泰司

Song:Keith(CV:高木朋弥)



3.INSIDE OUT

Lyrics:藤林聖子 music & arrange:Kohei by SIMONSAYZ

Song:統夜(CV:八代拓)



Dramatic Story – A Special Edition of Reading Dramas

4. The Pride of HOST ~TENMA HINO~

5. The Pride of HOST ~Keith~

6. The Pride of HOST ~TOUYA~



Cast:緋野天魔(CV:小野賢章)、Keith(CV:高木朋弥)、統夜(CV:八代拓)、TETSU(CV:鈴木達央)、

ヘルプ(CV.室井海人)、芸能事務所のマネージャー(CV.石井隆之)



Special Feature - Bounus Tracks

7.男本☆シャンパンコール ~暴虐の三銃士篇~

Lyrics:KNT&Kohei by SIMONSAYZ Music & Arrange:Kohei by SIMONSAYZ

Call:緋野天魔(CV:小野賢章)、Keith(CV:高木朋弥)、統夜(CV:八代拓)

シャンパンボーイス(立花涼・岡村拓真・YU・大庭晴貴・須田直輝)



8. NO DOUBT(Instrumental)

9. Unfair Dance(Instrumental)

10. INSIDE OUT(Instrumental)



<封入特典>

「ホスト・ロワイヤル2023-PRIDE-」ご指名用≪プラチナシャンパン≫チケット(シリアルコード)



『FABULOUS NIGHT(ファビュラスナイト)』公式サイト ⇒

https://fabulousnight.marv.jp/



『FABULOUS NIGHT(ファビュラスナイト)』公式Twitter ⇒

@FAFAFABULOUS_N ( https://twitter.com/FAFAFABULOUS_N )



『FABULOUS NIGHT(ファビュラスナイト)』公式YouTube ⇒

https://www.youtube.com/channel/UCSCtuVXDDO_MmwjTxD8pBkg



『FABULOUS NIGHT(ファビュラスナイト)』公式Tik-Tok ⇒

@fabulousnight5 ( https://www.tiktok.com/@fabulousnight5 )



『FABULOUS NIGHT(ファビュラスナイト)』公式Instagram ⇒

fafafabulous_night ( https://www.instagram.com/fafafabulous_night/ )



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/08-20:46)