［マーベラス］

出演声優、小野賢章・高木朋弥・八代拓のコメントも公開！



最高に美しくイカれた15名のホストたちが、最もBUZZる夜の街「ミセランド」で競い合う 2次元ホスト音楽原作コンテンツ『ファビュラスナイト』







2023年2月8日(水)より、

ホストクラブ「新進気鋭の暴れ馬」"ヴェンデッタ"をフィーチャーしたドラマCD

「ファビュラスナイト Host-Song PRIDE -New Generation-ヴェンデッタ」がリリース！！



ホストたちのPRIDEをかけた珠玉のソロナンバーと、キャラクターの新たな一面や過去が垣間見えるこだわりの

ドラマパートは必聴です！



リリースを記念して、Twitterでは出演声優の直筆サイン色紙が当たるキャンペーンを実施中。

あわせて収録時のエピソードや新作「男本☆シャンパンコール」についてのコメントも掲載しています。



●緋野天魔役：小野賢章さん











●Keith役：高木朋弥さん













●統夜役：八代拓さん















【CD収録内容】

Host-Song - A song of pride for each and every one of them

1.NO DOUBT

Lyrics , Music & Arrange：Shinnosuke

Song：緋野天魔（CV：小野賢章）



2.Unfair Dance

Lyrics：古屋真 music&arrange：渡辺泰司

Song：Keith（CV：高木朋弥）



3.INSIDE OUT

Lyrics：藤林聖子 music & arrange：Kohei by SIMONSAYZ

Song：統夜（CV：八代拓）



Dramatic Story – A Special Edition of Reading Dramas

4. The Pride of HOST ～TENMA HINO～

5. The Pride of HOST ～Keith～

6. The Pride of HOST ～TOUYA～



Cast：緋野天魔（CV：小野賢章）、Keith（CV：高木朋弥）、統夜（CV：八代拓）、TETSU（CV：鈴木達央）、

ヘルプ（CV.室井海人）、芸能事務所のマネージャー（CV.石井隆之）



Special Feature - Bounus Tracks

7.男本☆シャンパンコール ～暴虐の三銃士篇～

Lyrics：KNT&Kohei by SIMONSAYZ Music & Arrange：Kohei by SIMONSAYZ

Call：緋野天魔（CV：小野賢章）、Keith（CV：高木朋弥）、統夜（CV：八代拓）

シャンパンボーイス（立花涼・岡村拓真・YU・大庭晴貴・須田直輝）



8. NO DOUBT（Instrumental）

9. Unfair Dance（Instrumental）

10. INSIDE OUT（Instrumental）



＜封入特典＞

「ホスト・ロワイヤル2023-PRIDE-」ご指名用≪プラチナシャンパン≫チケット（シリアルコード）



『FABULOUS NIGHT（ファビュラスナイト）』公式サイト ⇒

https://fabulousnight.marv.jp/



『FABULOUS NIGHT（ファビュラスナイト）』公式Twitter ⇒

@FAFAFABULOUS_N （ https://twitter.com/FAFAFABULOUS_N ）



『FABULOUS NIGHT（ファビュラスナイト）』公式YouTube ⇒

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fafafabulous_night （ https://www.instagram.com/fafafabulous_night/ ）



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