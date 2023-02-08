声優直筆サイン色紙プレゼント！CD『ファビュラスナイト』Ho…
［マーベラス］
出演声優、小野賢章・高木朋弥・八代拓のコメントも公開！
最高に美しくイカれた15名のホストたちが、最もBUZZる夜の街「ミセランド」で競い合う 2次元ホスト音楽原作コンテンツ『ファビュラスナイト』
2023年2月8日(水)より、
ホストクラブ「新進気鋭の暴れ馬」"ヴェンデッタ"をフィーチャーしたドラマCD
「ファビュラスナイト Host-Song PRIDE -New Generation-ヴェンデッタ」がリリース！！
ホストたちのPRIDEをかけた珠玉のソロナンバーと、キャラクターの新たな一面や過去が垣間見えるこだわりの
ドラマパートは必聴です！
リリースを記念して、Twitterでは出演声優の直筆サイン色紙が当たるキャンペーンを実施中。
あわせて収録時のエピソードや新作「男本☆シャンパンコール」についてのコメントも掲載しています。
●緋野天魔役：小野賢章さん
●Keith役：高木朋弥さん
●統夜役：八代拓さん
【CD収録内容】
Host-Song - A song of pride for each and every one of them
1.NO DOUBT
Lyrics , Music & Arrange：Shinnosuke
Song：緋野天魔（CV：小野賢章）
2.Unfair Dance
Lyrics：古屋真 music&arrange：渡辺泰司
Song：Keith（CV：高木朋弥）
3.INSIDE OUT
Lyrics：藤林聖子 music & arrange：Kohei by SIMONSAYZ
Song：統夜（CV：八代拓）
Dramatic Story – A Special Edition of Reading Dramas
4. The Pride of HOST ～TENMA HINO～
5. The Pride of HOST ～Keith～
6. The Pride of HOST ～TOUYA～
Cast：緋野天魔（CV：小野賢章）、Keith（CV：高木朋弥）、統夜（CV：八代拓）、TETSU（CV：鈴木達央）、
ヘルプ（CV.室井海人）、芸能事務所のマネージャー（CV.石井隆之）
Special Feature - Bounus Tracks
7.男本☆シャンパンコール ～暴虐の三銃士篇～
Lyrics：KNT&Kohei by SIMONSAYZ Music & Arrange：Kohei by SIMONSAYZ
Call：緋野天魔（CV：小野賢章）、Keith（CV：高木朋弥）、統夜（CV：八代拓）
シャンパンボーイス（立花涼・岡村拓真・YU・大庭晴貴・須田直輝）
8. NO DOUBT（Instrumental）
9. Unfair Dance（Instrumental）
10. INSIDE OUT（Instrumental）
＜封入特典＞
「ホスト・ロワイヤル2023-PRIDE-」ご指名用≪プラチナシャンパン≫チケット（シリアルコード）
『FABULOUS NIGHT（ファビュラスナイト）』公式サイト ⇒
https://fabulousnight.marv.jp/
『FABULOUS NIGHT（ファビュラスナイト）』公式Twitter ⇒
@FAFAFABULOUS_N （ https://twitter.com/FAFAFABULOUS_N ）
『FABULOUS NIGHT（ファビュラスナイト）』公式YouTube ⇒
https://www.youtube.com/channel/UCSCtuVXDDO_MmwjTxD8pBkg
『FABULOUS NIGHT（ファビュラスナイト）』公式Tik-Tok ⇒
@fabulousnight5 （ https://www.tiktok.com/@fabulousnight5 ）
『FABULOUS NIGHT（ファビュラスナイト）』公式Instagram ⇒
fafafabulous_night （ https://www.instagram.com/fafafabulous_night/ ）
企業プレスリリース詳細へ （2023/02/08-20:46）
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