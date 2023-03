[株式会社ベイクルーズ]







株式会社ベイクルーズ(本社: 東京都渋谷区、取締役CEO: 杉村 茂)が運営するWISM(ウィズム)では、ニューヨークのファッションデザイナー、WILLY CHAVARRIA をヘッドコーチに迎えた WISM のオリジナルレーベル、

「THE SEED BY WILLY CHAVARRIA 」2023SSコレクション 第一弾を、 2023 年 3 月 4 日 (土)より WISM 各店と WISM Online Store にて発売する。



また、同タイミングで2023SS の LOOK 第一弾が公開(第二弾は 4 月末公開)。

3月 を皮切りに新作のリリースが 続いていく 。























WILLY CHAVARRIA のコレクションラインが A 面であるならば、 THE SEED で提案するのはその B 面。

今まで数々のコラボレーションで積み上げてきた、その蜜月関係が織りなす確固たる自信と WISMという視点から、WILLY CHAVARRIAのルーツ=起源を探るストーリー。

「WISM のデイリーユニフォーム」を軸に、 WILLY CHAVARRIA が少年だった頃に見ていた景色から青年になる過程で感じた世界を様々 なパターン やカラーで表現している。























2023SSのテーマは「 NEW MEXICO 」。



様々な人種がミックスされ、美しい渓谷や山々が折り重なる場所。

「魔法の地」とも言われており、WILLY CHAVARRIA が大人になって初めて旅行で出向いた場所。

その時に触れたインディアンの文化や雄大な自然、当時の人々が着ていた服への郷愁が2023SS のテーマのルーツ。彼の青年期を映し出すようなラインナップとなっている。



今シーズンのヴィジュアルを手掛けたのは 、 2022AW から 引き 続き日本 を代表する写真家の一人である高橋恭司氏 。

高橋氏の 1994 年に刊行された 1st 写真集 『 THE MAD BROOM OF LIFE 』 の中から、ニューメキシコで撮影した作品をセレクトし、今回のヴィジュアルに組み込んでいる。

約30 年の時を経て「 NEW MEXICO 」というキーワードで繋がった、高橋氏の奏でる儚くも美しい世界観と

THE SEED BY WILLY CHAVARRIA との邂逅。





---



Photographer :Kyoji Takahashi

@kyojitakahashiphoto / URL https://instagram.com/kyojitakahashiphoto/

Stylist : Yoshihiro Fukami

@fukami.Yoshihiro / URL https://www.instagram.com/fukami.yoshihiro/

Hair : Mikio Aizawa

@mikioaiz / URL https://www.instagram.com/mikioaiz/

Model : ENZO (BRAVO MODELS)

@enzo.kobayashi / URL https://instagram.com/enzo.kobayashi

Art Director : Shohei Yoshida( Shiroi Rittai )

@heiyoshida / URL https://www.instagram.com/heiyoshida/



---



2023年 3 月 4 日 (土)WISM 各店 と BAYCREW’S STORE (EC サイト)にて発売開始

クレジット:WISM渋谷店 03 6418 5034 / http://wism-tyo.jp/



