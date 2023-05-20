［国立大学法人岡山大学］



2023（令和5）年 5月 20日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/









◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の附属図書館では、岡山大学文明動態学研究所と共催で第30回知好楽セミナー「カラー写真でみる1952年の岡山の街・人びとーJ.ホールのいたミシガン大学日本研究所岡山分室の遺産ー」を2023年6月15日（木）14:30～16:00に岡山大学附属図書館中央図書館 OG Wellness SALON（ラーニングコモンズ）で開催します。



どなたでも無料で参加可能ですので、お気軽にお申込みください。





【日 時】

2023年 6月 15日（木）14:30～16:00



【会 場】

岡山大学附属図書館 中央図書館 OG Wellness SALON（ラーニングコモンズ）

（〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中3-1-1 岡山大学津島キャンパス）

https://www.lib.okayama-u.ac.jp/access/access.html



【内 容】

1950～1955年の間ミシガン大学は岡山の地域社会、歴史と文化の研究を行うために、日本研究所岡山分室を設置しました。当時ここに岡山大学も深く関わっていました。

岡山分室に在籍していた日本学研究者J.W.ホールが撮影したカラースライドは、現在デジタル化や褪色補正が進められています。

今回はその一部をご紹介し、占領期の岡山の地域社会や創設期の岡山大学について学べる場所をご用意しました。



【話題提供者・司会】

・話題提供者

長志珠絵（神戸大学 教授）

福島幸宏（慶応義塾大学 准教授）

衣川太一（神戸映画資料館 研究員）

・司会

今津勝紀（岡山大学文明動態学研究所 副所長）



【対象者】

本学学生

本学教職員

一般の方



【定 員】

40名（先着順）



【お申し込み方法】

下記の申込みフォームに必要事項をご記入のうえ、お申し込みください（申込締切：6月13日（火））。

https://forms.office.com/r/JJCFikV4sq



【ポスター】

https://www.lib.okayama-u.ac.jp/documents/20230615_chikoraku_30.pdf





◆参 考

・岡山大学附属図書館

https://www.lib.okayama-u.ac.jp/index.html





◆参考情報

・米ミシガン大学日本研究センターの筒井所長らが槇野学長を表敬訪問

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id7596.html

・槇野学長らがミシガン大学を訪問 「ミシガン大学Okayama Field Station」70周年（2020年）に向けての連携強化へ

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id8156.html













◆本件お問い合わせ先

岡山大学附属図書館 情報管理課

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中3-1-1 岡山大学津島キャンパス

TEL：086-251-7315

E-mail：lib-event◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.lib.okayama-u.ac.jp/news/news_id12125.html



岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

「岡大TV」(YouTube)：https://www.youtube.com/channel/UCi4hPHf_jZ1FXqJfsacUqaw

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2023年5月期共創活動パートナー募集中：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001398.000072793.html



岡山大学『THEインパクトランキング2021』総合ランキング 世界トップ200位以内、国内同列１位!!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000070.000072793.html

岡山大学『大学ブランド・イメージ調査2021～2022』「SDGsに積極的な大学」中国・四国１位!!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000373.000072793.html

岡山大学『企業の人事担当者から見た大学イメージ調査2022年度版』中国・四国１位!!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000122.000072793.html







国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学である岡山大学にご期待ください



企業プレスリリース詳細へ （2023/05/20-18:45）