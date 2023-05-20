時事ドットコムニュース

>

PR TIMES

>

【岡山大学】岡山大学附属図書館 第30回知好楽セミナー「カラ…

【岡山大学】岡山大学附属図書館 第30回知好楽セミナー「カラー写真でみる1952年の岡山の街・人びと -J.ホールのいたミシガン大学日本研究所岡山分室の遺産-」〔6/15, 木〕

［国立大学法人岡山大学］


2023（令和5）年 5月 20日
国立大学法人岡山大学
https://www.okayama-u.ac.jp/




◆概 要
　国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の附属図書館では、岡山大学文明動態学研究所と共催で第30回知好楽セミナー「カラー写真でみる1952年の岡山の街・人びとーJ.ホールのいたミシガン大学日本研究所岡山分室の遺産ー」を2023年6月15日（木）14:30～16:00に岡山大学附属図書館中央図書館 OG Wellness SALON（ラーニングコモンズ）で開催します。

　どなたでも無料で参加可能ですので、お気軽にお申込みください。


【日 時】
　2023年 6月 15日（木）14:30～16:00

【会 場】
　岡山大学附属図書館 中央図書館　OG Wellness SALON（ラーニングコモンズ）
　（〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中3-1-1 岡山大学津島キャンパス）
　https://www.lib.okayama-u.ac.jp/access/access.html

【内 容】
　1950～1955年の間ミシガン大学は岡山の地域社会、歴史と文化の研究を行うために、日本研究所岡山分室を設置しました。当時ここに岡山大学も深く関わっていました。
　岡山分室に在籍していた日本学研究者J.W.ホールが撮影したカラースライドは、現在デジタル化や褪色補正が進められています。
　今回はその一部をご紹介し、占領期の岡山の地域社会や創設期の岡山大学について学べる場所をご用意しました。

【話題提供者・司会】
　・話題提供者
　　長志珠絵（神戸大学 教授）
　　福島幸宏（慶応義塾大学 准教授）
　　衣川太一（神戸映画資料館 研究員）
　・司会
　　今津勝紀（岡山大学文明動態学研究所 副所長）

【対象者】
　本学学生
　本学教職員
　一般の方

【定 員】
　40名（先着順）

【お申し込み方法】
　下記の申込みフォームに必要事項をご記入のうえ、お申し込みください（申込締切：6月13日（火））。
　https://forms.office.com/r/JJCFikV4sq

【ポスター】
　https://www.lib.okayama-u.ac.jp/documents/20230615_chikoraku_30.pdf


◆参 考
・岡山大学附属図書館
　https://www.lib.okayama-u.ac.jp/index.html


◆参考情報
・米ミシガン大学日本研究センターの筒井所長らが槇野学長を表敬訪問
　https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id7596.html
・槇野学長らがミシガン大学を訪問　「ミシガン大学Okayama Field Station」70周年（2020年）に向けての連携強化へ
　https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id8156.html



岡山大学附属図書館中央図書館（岡山大学津島キャンパス）


◆本件お問い合わせ先
　岡山大学附属図書館 情報管理課
　〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中3-1-1 岡山大学津島キャンパス
　TEL：086-251-7315
　E-mail：lib-event◎adm.okayama-u.ac.jp
　　　　　※ ◎を@に置き換えて下さい
　https://www.lib.okayama-u.ac.jp/news/news_id12125.html

　岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html
　岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html
　岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/
　岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik
　岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw
　「岡大TV」(YouTube)：https://www.youtube.com/channel/UCi4hPHf_jZ1FXqJfsacUqaw
　産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2023年5月期共創活動パートナー募集中：
　https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001398.000072793.html

　岡山大学『THEインパクトランキング2021』総合ランキング 世界トップ200位以内、国内同列１位!!
　https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000070.000072793.html
　岡山大学『大学ブランド・イメージ調査2021～2022』「SDGsに積極的な大学」中国・四国１位!!
　https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000373.000072793.html
　岡山大学『企業の人事担当者から見た大学イメージ調査2022年度版』中国・四国１位!!
　https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000122.000072793.html



国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学である岡山大学にご期待ください

企業プレスリリース詳細へ （2023/05/20-18:45）

本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。

こんな記事も

PR TIMES

もっと見る
　| ニッポンの魅力
日中韓「東アジア文化都市」事業
yayoi
問われる世界への「文化」発信力 [PR]

ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
5月号の特集は「中東の新動態」。 中国も絡んで、域内情勢が大きく動いている。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ