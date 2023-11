[J-WAVE(81.3FM)]

ラジオ局J-WAVE(81.3FM)は、2024年3月2日(土)、3日(日)の2日間、豪華アーティストがギター弾き語りで共演する、日本最大級のギター弾き語りフェス「J-WAVE TOKYO GUITAR JAMBOREE 2024 supported by 奥村組」(以下、ギタージャンボリー)を両国国技館で開催いたします。このたび、第一弾出演者8組を発表するとともに、チケットの【最速】先行予約も実施いたします。



2013年に始まった「ギタージャンボリー」は、パフォーマンスに定評のあるアーティストたちの極上のギター弾き語りをお楽しみいただくライブイベントです。土俵に見立てたセンターステージを客席がぐるりと囲む臨場感あふれる会場は、まさに両国国技館ならでは。場内には桜の装飾も施し、ゆったりと“お花見気分”を満喫いただける工夫も凝らしています。豪華出演者たちの本気の弾き語りと、あたたかな会場の雰囲気のケミストリーが、唯一無二のライブ体験を生み出します。



場内では両国国技館ならではの「ちゃんこ」や「やきとり」など、さまざまな「相撲フード」、さらに毎回大好評のオリジナルグッズ「OMIYAGE」も販売します。飲み物片手におつまみをつつきながら極上の音楽に浸れる、普段の一日とはちょっと違う、まさに音楽花見をお楽しみください。



チケットは、アリーナレベルで楽しむ「砂かぶり」席。そして履物を脱いでお上がりいただく「マス席」。推奨使用人数は大人2名までですが、最大4名までお入りいただけます。もちろん贅沢におひとり様使いも! そして、実はステージが見やすく、会場全体の大迫力を堪能することができるイス席の「2階席指定」。「2日通し・2階席指定」も、そして各チケットにオリジナルの特製湯呑みが付く「特製湯呑み付」もご用意しています。VIPマス席もあり、楽しみ方はそれぞれです。詳細は公式サイトでご確認ください。



公式サイト https://www.j-wave.co.jp/special/guitarjamboree2024/





この度、出演アーティスト第一弾を発表いたします。



初日(3/2・土)には、前回出演時の着流し姿での熱唱が両国国技館全体に強烈なインパクトを残したトータス松本が今回も登場。そして、パワフルなギタープレイとシャウトで実は繊細な心象を聴くものに植え付ける、名手・竹原ピストル。もはやギタージャンボリーに欠かせないアーティスト、今回も堂々出演です。河口恭吾はデビュー20周年を迎えて以降もコンスタントな活動を続け、今回ギタージャンボリー初出演。センターステージに桜を咲かせてくれることでしょう。そして、竹内アンナが2年ぶり登場。アコースティックギター=フォークの概念を打ち破る、アコギ一本のポップな表現で場内を春色にしてくれます。



2日目にして千穐楽(3/3・日)は、毎回ギタージャンボリー出演時は何故かお二人そろってスーツ姿の真心ブラザーズ。現在進行形の名曲群を、ユーモアとともに披露してくれます。今年もスーツでキメてくれるのか? そして弾き語りで、バンドで、精力的にライブ活動を続けるFLYING KIDSの浜崎貴司が満を持しての初出演。湘南生まれ南カリフォルニア育ちのシンガー・ソングライター、Michael Kanekoも初登場。プロデューサーやフィーチャリング・アーティストとしても引く手あまたのマイキーがきっとギタージャンボリーをアップデートしてくれることでしょう。見逃せません。さらに初登場、阿部真央。今年活動ベースを心機一転させて新たなフェーズへ突入。パワーアップした歌とギターが今から楽しみです。



今後さらなる出演者追加発表も予定しています。どうぞお楽しみに!



◎出演アーティスト(順不同)



<2024年3月2日(土)>

出演者:トータス松本、竹原ピストル、河口恭吾、竹内アンナ and more!



・トータス松本





・竹原ピストル



・河口恭吾



・竹内アンナ







and more!



<2024年3月3日(日)>

出演者:真心ブラザーズ、浜崎貴司(FLYING KIDS)、Michael Kaneko、阿部真央 and more!



・真心ブラザーズ



・浜崎貴司(FLYING KIDS)



・Michael Kaneko



・阿部真央



and more!





J-WAVEではどこよりも先がけて、11月21日(火)正午から11月28日(火)23:59まで、J-WAVEのリスナーズ・コミュニティ【J-me】会員限定、チケット【最速】先行予約のエントリーを受け付けます。新規ご入会の方でもOK。入会費は無料です。受付は抽選式となります(先着順ではありません)。チケットをいち早く手に入れるチャンスをお見逃しなく!



公式ホームページ: https://www.j-wave.co.jp/special/guitarjamboree2024/



オリジナル曲のギター弾き語りで、土俵に見立てた両国国技館のセンターステージで特別な演奏体験をしてみませんか?



2022年より2年連続で開催してきたギタージャンボリーのオーディション企画。今回は「幕間オーディション~新弟子検査~」と冠して、インディーズおよび新人アーティストの音楽活動支援を行う「Eggs」とともに夢の舞台へのチャンスをサポートします。グランプリ獲得者はギタージャンボリー当日、両国国技館のセンターステージでアコースティックギターの弾き語りを幕間のタイミングで披露していただきます。



応募は12月4日(月)からスタート。オーディション詳細は、「アマチュアオーディション~新弟子検査~」特設ページ( https://www.j-wave.co.jp/topics/2311_audition.htm )からご確認ください。「我こそは!」という皆さまからのご応募をお待ちしています。



■応募資格

・年齢:中学生以上

※応募者が18歳未満の場合は保護者または親権者の同意が必要

・性別:不問

・活動エリア:不問。但し、2月23日(金)のファイナル審査(都内会場)及び3月2日&3日のイベント当日に両国国技館に来られる方

・メジャーレーベルから音楽作品の発表がない方

・ご本人による応募のみ有効。マネージャー、代理人からのご応募は無効

・自演アコースティックギターによる弾き語り歌唱ができる方

・ご自身名義のオリジナル曲でご応募ください



■応募方法

・Eggsアカウント登録(無料)が必要となります。



■企画ハッシュタグ

#ギタージャンボリー #新弟子検査 #Eggs



タイトル: J-WAVE TOKYO GUITAR JAMBOREE 2024 supported by 奥村組

日時: 2024年3月2日(土)、3日(日)12:30開場 14:00開演 20:00頃終演予定

場所: 両国国技館(東京都墨田区横網1-3-28)

3月2日(土)出演(順不同):トータス松本、竹原ピストル、河口恭吾、竹内アンナ and more!

3月3日(日)出演(順不同):真心ブラザーズ、浜崎貴司(FLYING KIDS)、Michael Kaneko、阿部真央 and more!

※今後、出演者の追加発表もあります。



チケット料金(税込):全席指定

・砂かぶり席(アリーナレベルの椅子席)¥11,000

・マス席(座布団/4名迄)¥24,000

※1ます4名まで入場可、履物を脱いで着席 サイズは1ます=約120cm×130cm(推奨:大人2名)

・2日通し・2階席指定(イス) ¥11,000

※先行予約/販売時のみ特別価格。各日程の座席は異なります。

・2階席指定(イス) ¥6,500

・VIPマス席(特製座布団/2名迄)¥100,000

-各日、限定枚数販売

-正面側ます席最前確約(ステージは回転します)

-1マス2名まで入場可、履物を脱いで着席

-1マスのサイズは120cm×130cm

-開演前にステージ上で個別に記念撮影(集合時間あり) ※出演者との撮影ではありません

-会場内放送席ご招待(希望者のみ / 時間指定あり)

-会場正面装飾にお名前を記載 (1/8までにご購入の方のみ / 希望者で期限までにご回答の方のみ)

-OMIYAGE(オフィシャルグッズ詰め合わせ:内容は後日発表/TシャツはLサイズ限定)付き

-ちゃんこ食べ放題(「食事処」専用ファストレーン付き)※売り切れた場合はその時点で終了

-お弁当付き(ご入場時にお渡し

-ガチャガチャ券(1名につき5回分)

-入場時、専用ファストレーンを設置

-特製VIPパス

-特製座布団付き

・・・・・・・・・・・・・・・・

※以下、先行予約/販売時のみ受付

・特製湯吞付き(1個)・砂かぶり席 ¥12,000

・特製湯吞付き(2個)・マス席(座布団/4名迄) ¥26,000

・特製湯吞付き(1個)・2日通し・2階席指定(イス席) ¥12,000

・特製湯吞付き(1個)・2階席指定(イス席) ¥7,500

※グッズは当日会場でのお渡しとなります。



主催: J-WAVE

企画・制作: J-WAVE/J-WAVE MUSIC/DISK GARAGE

特別協賛:奥村組

イベントHP:https://www.j-wave.co.jp/special/guitarjamboree2024/

公演に関わるお問い合わせ:DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/



■Eggsとは

「Eggs(エッグス)」(https://eggs.mu/)は、株式会社エッグスが運営する、インディーズを中心とした3万組以上のアーティストと50万人以上のリスナーが登録する無料音楽プラットフォームです。

個人で活動するアーティストやインディーズ音楽関連企業向けのマネタイズ支援機能として、「EggsPass」(エッグスパス)を展開し、国内外の主要音楽配信ストア(DSP)へのディストリビューションやYouTubeの収益化、CD制作等、アーティスト活動をトータルにサポートしています。







