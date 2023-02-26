［マーベラス］

今回は「男子会」！！オーディオコメンタリーの試聴動画もYoutubeにて公開中。



オーディオコメンタリーに王道遊飛役の熊谷俊輝、アイツ役の石橋陽彩、ザ☆ルーグ役の八代拓を迎えた超豪華映像特典つき！！

2023/4/26(水)発売のTVアニメ「遊☆戯☆王ゴーラッシュ！！」Blu-ray&DVD DUEL-3 絶賛予約受付中







熊谷俊輝、石橋陽彩、八代拓参戦！！コメンタリー試聴動画公開中！！









<コメンタリーキャスト>

王道遊飛役熊谷俊輝

アイツ役：石橋陽彩

ザ☆ルーグ役：八代拓



描き下ろしパッケージイラスト













『遊戯王ラッシュデュエル』特典カード「キャットクロー・ガール」特別イラストVer.（ウルトラレアパラレル仕様）













商品情報



商品名：『遊☆戯☆王ゴーラッシュ！！』Blu-ray＆DVD DUEL‐3

発売日：2023年4月26日（水）

価格・仕様：

Blu-ray ：￥21,780（税抜価格 ￥19,800）【MJHX-02027】

DVD ：￥19,580（税抜価格 ￥17,800）【MJHD-05023】



収録話：第27～39話



初回特典：

・アニメ描きおろし特製三方背ケース

・『遊戯王ラッシュデュエル』特典カード「キャットクロー・ガール」特別イラストVer.（ウルトラレアパラレル仕様）

・リーフレット（２つ折り）



映像特典：

・オーディオコメンタリー（第39話）

コメンタリーキャスト 王道遊飛役：熊谷俊輝、アイツ役：石橋陽彩、ザ☆ルーグ役：八代拓

・ノンクレジットエンディング2（第34話）



※初回特典は無くなり次第終了となります。

※絵柄及び商品の仕様等は変更になる可能性がございます。予めご了承下さい。



・発売／販売元：株式会社マーベラス



(C)スタジオ・ダイス／集英社・テレビ東京・KONAMI



TVアニメ「遊☆戯☆王ゴーラッシュ!!」Blu-ray&DVD 公式サイト

www.marv.jp/special/yugioh_gorush/



企業プレスリリース詳細へ （2023/02/26-11:46）