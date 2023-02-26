『遊☆戯☆王ゴーラッシュ！！』BD&DVD第3巻オー…
［マーベラス］
今回は「男子会」！！オーディオコメンタリーの試聴動画もYoutubeにて公開中。
オーディオコメンタリーに王道遊飛役の熊谷俊輝、アイツ役の石橋陽彩、ザ☆ルーグ役の八代拓を迎えた超豪華映像特典つき！！
2023/4/26(水)発売のTVアニメ「遊☆戯☆王ゴーラッシュ！！」Blu-ray&DVD DUEL-3 絶賛予約受付中
熊谷俊輝、石橋陽彩、八代拓参戦！！コメンタリー試聴動画公開中！！
<コメンタリーキャスト>
王道遊飛役熊谷俊輝
アイツ役：石橋陽彩
ザ☆ルーグ役：八代拓
描き下ろしパッケージイラスト
『遊戯王ラッシュデュエル』特典カード「キャットクロー・ガール」特別イラストVer.（ウルトラレアパラレル仕様）
商品情報
商品名：『遊☆戯☆王ゴーラッシュ！！』Blu-ray＆DVD DUEL‐3
発売日：2023年4月26日（水）
価格・仕様：
Blu-ray ：￥21,780（税抜価格 ￥19,800）【MJHX-02027】
DVD ：￥19,580（税抜価格 ￥17,800）【MJHD-05023】
収録話：第27～39話
初回特典：
・アニメ描きおろし特製三方背ケース
・『遊戯王ラッシュデュエル』特典カード「キャットクロー・ガール」特別イラストVer.（ウルトラレアパラレル仕様）
・リーフレット（２つ折り）
映像特典：
・オーディオコメンタリー（第39話）
コメンタリーキャスト 王道遊飛役：熊谷俊輝、アイツ役：石橋陽彩、ザ☆ルーグ役：八代拓
・ノンクレジットエンディング2（第34話）
※初回特典は無くなり次第終了となります。
※絵柄及び商品の仕様等は変更になる可能性がございます。予めご了承下さい。
・発売／販売元：株式会社マーベラス
(C)スタジオ・ダイス／集英社・テレビ東京・KONAMI
TVアニメ「遊☆戯☆王ゴーラッシュ!!」Blu-ray&DVD 公式サイト
www.marv.jp/special/yugioh_gorush/
企業プレスリリース詳細へ （2023/02/26-11:46）
データ提供
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