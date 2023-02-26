時事ドットコムニュース

>

PR TIMES

>

『遊☆戯☆王ゴーラッシュ！！』BD&DVD第3巻オー…

『遊☆戯☆王ゴーラッシュ！！』BD&DVD第3巻オーディオコメンタリーキャスト、描き下ろしジャケット&初回特典ラッシュデュエルカード「キャットクロー・ガール」特別イラストVer.絵柄解禁！！

［マーベラス］

今回は「男子会」！！オーディオコメンタリーの試聴動画もYoutubeにて公開中。

オーディオコメンタリーに王道遊飛役の熊谷俊輝、アイツ役の石橋陽彩、ザ☆ルーグ役の八代拓を迎えた超豪華映像特典つき！！
2023/4/26(水)発売のTVアニメ「遊☆戯☆王ゴーラッシュ！！」Blu-ray&DVD DUEL-3 絶賛予約受付中



熊谷俊輝、石橋陽彩、八代拓参戦！！コメンタリー試聴動画公開中！！




<コメンタリーキャスト>
王道遊飛役熊谷俊輝
アイツ役：石橋陽彩
ザ☆ルーグ役：八代拓

描き下ろしパッケージイラスト






『遊戯王ラッシュデュエル』特典カード「キャットクロー・ガール」特別イラストVer.（ウルトラレアパラレル仕様）






商品情報

商品名：『遊☆戯☆王ゴーラッシュ！！』Blu-ray＆DVD DUEL‐3
発売日：2023年4月26日（水）
価格・仕様：
Blu-ray ：￥21,780（税抜価格 ￥19,800）【MJHX-02027】
DVD ：￥19,580（税抜価格 ￥17,800）【MJHD-05023】

収録話：第27～39話

初回特典：
・アニメ描きおろし特製三方背ケース
・『遊戯王ラッシュデュエル』特典カード「キャットクロー・ガール」特別イラストVer.（ウルトラレアパラレル仕様）
・リーフレット（２つ折り）

映像特典：
・オーディオコメンタリー（第39話）
コメンタリーキャスト　王道遊飛役：熊谷俊輝、アイツ役：石橋陽彩、ザ☆ルーグ役：八代拓
・ノンクレジットエンディング2（第34話）

※初回特典は無くなり次第終了となります。
※絵柄及び商品の仕様等は変更になる可能性がございます。予めご了承下さい。

・発売／販売元：株式会社マーベラス

(C)スタジオ・ダイス／集英社・テレビ東京・KONAMI

TVアニメ「遊☆戯☆王ゴーラッシュ!!」Blu-ray&DVD 公式サイト
www.marv.jp/special/yugioh_gorush/

企業プレスリリース詳細へ （2023/02/26-11:46）

本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。

こんな記事も

PR TIMES

もっと見る
時事通信主催『地域ブランディングセミナー』
時事通信主催『地域ブランディングセミナー』

ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
2月の特集は「『移民』の深層」。
日本内外の移民・外国人労働者問題について考察する。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ