株式会社ベイクルーズ(本社: 東京都渋谷区、取締役CEO: 杉村 茂)が運営する「Plage (プラージュ)」にて、ブランド創立10周年を記念したブラウスコレクション“Plage Collection”を3月9日(木)より発売いたします。

ブランドの象徴でもある「ベージュ」1色に絞り、オリジナルアイテムに加え、インポートのアイテムも交えた10型をバリエーションに富んだデザインでご用意しております。



◆Plage Collectionアイテム一覧



・Lacy tops/Plage ¥25,300 tax in

・Silk one shoulder camisole/Plage ¥18,700 tax in



・Sucker jacket/Plage ¥26,400 tax in

・Puff camisole blouse/Plage ¥15,400 tax in



・Special Back Point Blouse/JANE SMITH ¥27,500 tax in

・Special PAULA /EVA MANN ¥39,600 tax in











・Sheer band collar shirt/Plage ¥17,600 tax in

・Over shirt/Plage ¥18,700 tax in





・Special Bea Top Blouse /enrica ¥29,700 tax in

・Special Sleeveless Blouse/GABIRIELA COLL GARMENTS ¥64,900 tax in



ブランドネームのイメージである南仏の浜辺で「ジャクリーン・ケネディが現代でバカンスを過ごすなら…?」を裏テーマに、気映えするシャツ、ブラウス、そして裏テーマのムードを高めるグッズだちがわきを固めます。

みなさまのご来店を心より、お待ちしております。









◆Plage Collection特設ページ「PLAGE BEIGE 100」

https://baycrews.jp/feature/detail/7168





■営業店舗

https://baycrews.jp/store/list?shop=9212

・Plage代官山店

・ATELIER Spick&Spanルミネ池袋店

・Plage NEWoMan新宿店

・Plageルミネ有楽町店

・Plageルミネ六本木店

・Plageルミネ大宮店

・名古屋ラシック店

・Plageルクアイーレ店

・PlagePARCO心斎橋店

・Plageミント神戸店

・Plage博多AMU店





■Plage ONLINESTORE

https://baycrews.jp/brand/detail/plage



■Plage公式instagram

https://baycrews.jp/brand/detail/plage





■会社概要

【株式会社ベイクルーズ】

設立 :1977年7月22日

代表取締役会長 :窪田 祐

取締役CEO :杉村 茂

本社所在地 :東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容 :レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社 :株式会社LADUREE JAPON、株式会社WILL WORKS、株式会社ル・プチメック、台灣貝肯士股份有限公司、Foodies USA, Inc.

HP:http://www.baycrews.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/06-17:16)