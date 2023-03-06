【Plage10周年記念・第一弾】ベージュカラーに特化したブ…
［株式会社ベイクルーズ］
Plage/プラージュ
株式会社ベイクルーズ（本社: 東京都渋谷区、取締役CEO: 杉村 茂）が運営する「Plage (プラージュ)」にて、ブランド創立10周年を記念したブラウスコレクション“Plage Collection”を3月9日（木）より発売いたします。
ブランドの象徴でもある「ベージュ」1色に絞り、オリジナルアイテムに加え、インポートのアイテムも交えた10型をバリエーションに富んだデザインでご用意しております。
◆Plage Collectionアイテム一覧
・Lacy tops/Plage ￥25,300 tax in
・Silk one shoulder camisole/Plage ￥18,700 tax in
・Sucker jacket/Plage ￥26,400 tax in
・Puff camisole blouse/Plage ￥15,400 tax in
・Special Back Point Blouse/JANE SMITH ￥27,500 tax in
・Special PAULA /EVA MANN ￥39,600 tax in
・Sheer band collar shirt/Plage ￥17,600 tax in
・Over shirt/Plage ￥18,700 tax in
・Special Bea Top Blouse /enrica ￥29,700 tax in
・Special Sleeveless Blouse/GABIRIELA COLL GARMENTS ￥64,900 tax in
ブランドネームのイメージである南仏の浜辺で「ジャクリーン・ケネディが現代でバカンスを過ごすなら…？」を裏テーマに、気映えするシャツ、ブラウス、そして裏テーマのムードを高めるグッズだちがわきを固めます。
みなさまのご来店を心より、お待ちしております。
◆Plage Collection特設ページ「PLAGE BEIGE 100」
https://baycrews.jp/feature/detail/7168
■営業店舗
https://baycrews.jp/store/list?shop=9212
・Plage代官山店
・ATELIER Spick&Spanルミネ池袋店
・Plage NEWoMan新宿店
・Plageルミネ有楽町店
・Plageルミネ六本木店
・Plageルミネ大宮店
・名古屋ラシック店
・Plageルクアイーレ店
・PlagePARCO心斎橋店
・Plageミント神戸店
・Plage博多AMU店
■Plage ONLINESTORE
https://baycrews.jp/brand/detail/plage
■Plage公式instagram
https://baycrews.jp/brand/detail/plage
■会社概要
【株式会社ベイクルーズ】
設立 ：1977年7月22日
代表取締役会長 ：窪田 祐
取締役CEO ：杉村 茂
本社所在地 ：東京都渋谷区渋谷1-23-21
事業内容 ：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売
グループ会社 ：株式会社LADUREE JAPON、株式会社WILL WORKS、株式会社ル・プチメック、台灣貝肯士股份有限公司、Foodies USA, Inc.
HP：http://www.baycrews.co.jp/
企業プレスリリース詳細へ （2023/03/06-17:16）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
不燃軽量天井材「エアリライト」 売上の一部を「災害ボランティア・NPO活動サポート募金」へ寄付を実施 エアリライト第2弾を3月末に出荷開始(03/06 17:16)
萩原利久・八木勇征 ダブル主演『劇場版 美しい彼～eternal～』のコラボレーションカフェ、アニメイトカフェ池袋2号店・大阪日本橋で開催 コラボメニュー＆アニメイトカフェ限定グッズ解禁！(03/06 17:16)
「事業推進に欠かせない「プランB」戦略」と題して、神戸大学 科学技術イノベーション研究科 教授 尾崎 弘之氏によるセミナーを2023年4月12日（水）に開催!!(03/06 17:16)
【６割以上の女性がつい注目してしまっている！】マスクを外す瞬間に備えて「地顔力」（じがおりょく）を整えよう！(03/06 17:16)
パソナ × 米日カウンシル 健康的な食のあり方を発信『Future of Food カンファレンス＆交流会』3月10日開催(03/06 17:16)
【Plage10周年記念・第一弾】ベージュカラーに特化したブラウス10型を発売(03/06 17:16)
【ヒルトン東京お台場】メインバー・キャプテンズバー「ジャパニーズウイスキーセミナー」(03/06 17:16)
Tokyo 7th シスターズ、新章「EPISODE 2053」初の単独ライブ開催！2023年5月にサンリオキャラクターズとのコラボレーションも決定！(03/06 17:16)
3月12日（日）の『地方創生プログラムONE-J』は「ザ・ビーチタワー沖縄(沖縄県北谷町)」から夏川りみさん、田中律子さん等を迎えて2時間生放送！(03/06 17:16)
【auスマートパスプレミアム】でおトクにリフレッシュ人気のスーパー銭湯「おふろの王様」でいつでも使える【入館料150円引きクーポン】を提供開始！(03/06 17:16)
【名古屋初出店！】LAGUA GEM（ラグア ジェム）新店舗が2023年3月31日（金）名古屋PARCOにグランドオープン！HTHコラボアイテム先行発売！(03/06 17:16)
ENFOLD（エンフォルド）2023年3月9日（木）海外単独店舗2号店を韓国・釜山にオープン(03/06 17:16)
ふるさと納税を活用して新生活の準備をする人が急増！新生活シーズンの家具返礼品への寄附件数が3年間で約6倍に増加。(03/06 17:16)
【Te chichi】モデル貴島明日香さんとの大人気コラボ企画・気分を高める春の大人カラーアイテムを3月9日(木)に発売！(03/06 17:16)
人道援助コングレス東京2023プレイベント 「人道援助を支えるのは私たち ──SNS時代に一人ひとりができること」(03/06 17:16)
Isla・la、新曲「Silver Star Will」「金翼のContrail」フルサイズMVを公開。メンバーからのコメントも到着！(03/06 17:16)
3/10(金)発売【atmos pink×PUMA】 ”PUMA“人気モデル「MAYZE STACK」から atmos pinkとストリートなデザインが完成(03/06 17:16)
家の中でもVRアーチェリー体験を実現！ HOUYIスマートボウ公開当日に目標達成！(03/06 17:16)
【新刊】『新版 システム開発紛争ハンドブック 第2訂 ―発注から運用までの実務対応―』発刊！(03/06 17:16)
「にゃんこ大戦争」の期間限定イベント「トキメキにゃんこ学園」開催のお知らせ(03/06 17:16)
カップで楽しめるエクレア風味のアイスクリーム！ゴディバ カップアイス「チョコレートエクレア風アイス」(03/06 17:16)
奥行きたっぷりでまな板が広く使える！丸い形状が特長の「まるいまな板」が、2カラーで新登場3月6日（月）より販売開始(03/06 17:16)
【BS-TBS】「めざせ！健康マイスター」新時代のおクスリ活用術(03/06 17:16)
【島根県初出店】家族で気軽に本格イタリアンを！SNSでも話題の“のせ放題パスタ”を看板メニューとするItalian Kitchen VANSANの松江千鳥町店が2023年3月8日(水)オープン！(03/06 17:16)
★出店情報★【北斗の拳～激闘!!世紀末覇者ラオウ昇展～ POP UP STORE】！ 2023年3月29日(水)10時～4月3日(月)の期間、兵庫県姫路市 姫路山陽百貨店にて開催！■(03/06 17:16)
新刊 『「誰かのために」 を手放して生きる』 刊行(03/06 17:16)
過去最高クラスの超強力ラインナップが集結！『俳優ドラマ特集』＆『名作ドラマ特集』で90年代から最新作まで200タイトル超をすべて無料配信！(03/06 17:16)
【開業1周年・利用人数12,000人突破】～小学校ならではのNostalgicな心地よさに和らぐ。静岡初のグランピング施設～【Glamping＆Port 結】(03/06 17:16)
ライブで魅了する韓国俳優イ・シガンの日本公式サイト「LEE SI KANG JAPAN OFFICIAL SITE」が本日オープン！(03/06 17:16)
Oasysとパートナーシップ契約を締結！～Oasys上で独自Verse、「CAICA Verse」を立ち上げ～(03/06 17:16)