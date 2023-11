[J-WAVE(81.3FM)]

ラジオ局J-WAVE(81.3FM)は、11月23日(木・祝)20:00~21:55、開設100周年を迎えた“野音”こと、日比谷公園大音楽堂を特集する特別番組『J-WAVE SPECIAL MAGIC OF YAON~野音の魔法~』(ナビゲーター:亀田誠治)を放送いたします。



“野音”の名称で知られる、日比谷公園大音楽堂が2023年7月に開設100周年を迎えました。それを記念し、次の100年に繋ぐべく、「祝・日比谷野音100周年」を銘打った様々なイベントが開催されました。本特番では、野音が生み出したいくつもの音楽的魔法を振り返り、次の未来に向けて、「野音の伝説を語り継ぐ」をテーマにお届けします。



あの人に聞く、野音伝説





特番では、100年の間に起った様々な“野音伝説”を振り返り、「野音でライブをやったミュージシャン」と「野音でライブを観たオーディエンス」それぞれの立場の証言で、“野音の魔法”を紐解きます



▼野音の魔法を振り返る出演者は下記の通り。



・ミッキー吉野(アーティスト/キーボードプレーヤー/ゴダイゴ)



・KREVA(アーティスト/ラッパー/プロデューサー)



・きゃりーぱみゅぱみゅ(アーティスト/歌手)



・箭内道彦(クリエイティブディレクター)



・高嶋直子(ビルボードジャパン編集長)



・茂木欣一(ミュージシャン/フィッシュマンズ/東京スカパラダイスオーケストラ)







「ザ・ナイトテン4」ライブ音源をお届け! スペシャルコメントも





さらに、J-WAVEがDJ/音楽プロデューサーのNight Tempoとタッグを組み、11月4日(土)に野音で開催した一夜限りの歌謡ショー「祝・日比谷野音100周年 J-WAVE & Night Tempo present ザ・ナイトテン4」のライブ音源もオンエア! 出演者である野宮真貴、早見 優、松本伊代、渡辺満里奈の4人からのスペシャルコメントもお届けするほか、ゲストとしてNight Tempoもお迎えします。













なお、「ザ・ナイトテン4」のオリジナルグッズがオンラインで12月31日まで販売中。こちらもぜひチェックを。(販売サイト https://goods.eplus.jp/nightten4 )



100年続いた野音の魅力に迫る特別番組をお聴き逃しなく。



番組概要





放送局:J-WAVE(81.3FM)

番組名:J-WAVE SPECIAL MAGIC OF YAON~野音の魔法~

放送日時:11月23日(水・祝)20:00~21:55

ナビゲーター:亀田誠治

番組サイト: https://www.j-wave.co.jp/holiday/20231123_20/



