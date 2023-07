[花王株式会社(花王MKニュース)]





花王株式会社のへアケアブランド「エッセンシャル」は、『Essential THE BEAUTY(エッセンシャル ザビューティ)リペアシャンプー・コンディショナー』を2023年8月26日に改良新発売いたします。“美髪のベースメイク処方”により、洗うたび、髪全体の毛流れを整え、ツヤ感・手触りを補整しながら、髪1本1本のダメージを補修することで、感動のうるサラ髪へ導きます。



「Essential THE BEAUTY」は、キレイの鍵は髪の表面が乱れなく整った「髪のキメがそろった状態」であるという点に着眼し、2021年、“髪のキメ美容シリーズ”として誕生しました。サラサラの手触りや、翌朝の扱いやすさが特に好評で、喜びの声を多く頂いています。そして、今回の改良では、髪の1本1本の“ダメージ補修技術”、毛流れの乱れを整えやすくする技術を採用した“美髪のベースメイク処方”に加え、新たにダメージ補修成分として、11種のアミノ酸成分*1 を配合しました。洗うたび、毛流れが整うので、毛先までするするの指通り、うるおい感のある手触り、ツヤ感のある仕上がりを実感できます。さらに、毛流れが整うことで、「カラーの映え感アップ」をはじめ、「アイロンの形づきアップ」、「手ぐしでまとまりやすい」、「ドライヤーで乾かしやすい」、「寝ぐせがつきにくい」といった効果も期待できます。パッケージは、バスルームで使うときに、心がときめく、コスメ感のあるデザインに。本体ボトルには再生プラスチック(PET)使用しています。香りは、ふわりときめくフローラルリュクスで、洗髪時の香り立ちもナチュラルに感じられるようになりました。



「Essential THE BEAUTY」は、サイエンスに基づく本質ケアを通じ、ひとりひとりの可能性が広がる世の中をめざしています。23年4月に新発売したバリアシリーズと、このたび改良新発売するリペアシリーズにより、誰もが積極的に髪のオシャレを楽しめるよう応援してまいります。



■商品概要



※メーカー希望小売価格は設定いたしません



■商品特長



エッセンシャル ザビューティ リペアシャンプー/コンディショナー

美髪のベースメイク処方。

毛流れを整え、ツヤ感や手触りを補整し、感動のうるサラ髪へ。

●髪の内部とキューティクルをW補修

11種のアミノ酸成分*1 配合(補修)

天然由来の美髪オイル 18-MEA OIL*2 配合(毛髪保護)

●フローラルリュクスの香り

●本体ボトルは再生プラスチック(PET)使用

●セラミドES*3 配合(補修) ※コンディショナーに配合



*1 アルギニン、アスパラギン酸、グリシン、アラニン、セリン、バリン、イソロイシン、プロリン、トレオニン、ヒスチジン、フェニルアラニン

*2 ラノリン脂肪酸

*3 ビスメトキシプロピルアミドイソドコサン



■発売日/地域 2023年8月26日 / 全国



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/24-12:16)