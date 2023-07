[花王株式会社(花王MKニュース)]

花王株式会社が2023年4月8日に新発売した『Essential THE BEAUTY(エッセンシャル ザビューティ)バリアシャンプー&コンディショナー』は、多くのお客さまにご好評をいただき、発売3カ月(2023年4月8日~7月8日)で累計出荷数量 100万本を突破しました。







また、「LIPSベストコスメ2023 上半期新作賞 シャンプー・コンディショナー部門」で1位を獲得するなど、多数のベストコスメも受賞しています。





Essential THE BEAUTYブランドサイト:https://www.kao.co.jp/essential/thebeauty/?cid=essential_prtimes230721





好調の要因

1.昨今のヘアトレンドならではの髪悩みに応える提案

昨今、髪全体を明るく染めるハイトーンカラーや、襟足部分を明るい色に染めるインナーカラー、毛先のカラーアレンジが注目され 、実際に美容院でのブリーチ率は、この5年で約2倍に伸長しています(2016-2021年 花王調べ)。こうした繰り返すヘアカラーに加え、ヘアアイロンを使用する方も増えたことで、髪のダメージ意識は一層高まっています。このようなヘアトレンドに起因する髪悩みに対して、傷んだ髪をしっかり補修し、1日まとまるバリア処方という商品提案が、お客さまに高く受け入られています。



2.美容のプロにも受け入れ性の高いこだわりの成分と感動的な使用感

「バリアシャンプー」は、アミノ酸系洗浄成分*1 に加えて花王独自成分を配合し、ふわふわの泡立ちで、洗浄力を担保しながら、髪をやさしく洗える使用感に設計。「バリアコンディショナー」は、髪をコートしてなめらかに整え、サラサラの仕上がりを実現しています。

SNS上でも、「とぅるとぅるまとまるストレートに!」、「泡立ち・サラサラの仕上がりがとてもよい」、「ブリーチで傷んだ髪もまとまった」など、髪ダメージに悩みを抱える方々に満足いただける使用感をめざした商品設計が高く評価され、「もう手放せない」、「商品出してくれてありがとう」といった感動の声が拡がっています。また、美容における成分解析士の方々のあいだでも「美容のプロ視点でも成分にこだわった処方設計」と評価されており、購入の後押しの一つになっていると考えられます。



3.同時発売した「うるツヤチャージヘアパック」が新規ユーザーの取り込みに寄与

週1回のスペシャルケアアイテムとして同時発売した、サロン発想のトリートメントプロセスを1包に凝縮した「うるツヤチャージヘアパック」は、とくに髪のダメージ意識の高い層に受け入れられました。そして、この「うるツヤチャージヘアパック」が、エッセンシャルをこれまで使用したことがなかった方との新しい接点となり「バリアシャンプ―・コンディショナー」の購入へとつながりました。



これからも「Essential THE BEAUTY」は、サイエンスに基づく本質ケアを通じて、一人ひとりの美の可能性が広がる世の中をめざし、誰もが積極的に髪のおしゃれを楽しめるよう応援してまいります。





商品概要



『エッセンシャル ザビューティ バリアシャンプー』

『エッセンシャル ザビューティ バリアコンディショナー』

●雨の日、乾燥した日も しなやかにまとまる浸透美髪バリア処方

●3種のアミノ酸系洗浄成分*1 使用

●天然由来の美髪オイル 18-MEA OIL*2(毛髪保護)配合

●サルフェートフリー処方

●ノンシリコーン処方*3

●フローラルリュクスの香り



*1 ココイルメチルタウリンNa、ラウロイルメチルアラニンNa、ラウロイルサルコシンTEA

*2 ラノリン脂肪酸

*3 シャンプーのみ





『エッセンシャル ザビューティ うるツヤチャージヘアパック (洗い流すタイプ)』

カラーやアイロン、髪のおしゃれをおもいっきり楽しみたい人に

週1チャージで、サロン帰りのような美しい髪*4 へ

●サロン発想のトリートメントプロセスを1包に凝縮

●ハイダメージ*5 を芯まで集中補修

●髪表面のキューティクル補修

●キューティクル保護効果の持続





*4 なめらかでまとまりのある状態

*5 繰り返すカラーやブリーチ・アイロンの熱によるダメージ



