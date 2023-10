[カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社]

「TSUTAYA BOOKSTORE インターマークモール店」がマレーシア・クアラルンプールの中心地に2023年10月27日に開業



~コンセプトは「インフルエンス&リード ザ・ニューワークスタイル」~





カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(以下、CCC)と、双日株式会社(以下、双日)の合弁会社であるTSUTAYA BOOKS Malaysia Sdn. Bhd.は、現地加盟企業とフランチャイズ契約を結び、ASEAN加盟国では初となる「TSUTAYA BOOKSTORE」として、マレーシアのクアラルンプールの中心地に「TSUTAYA BOOKSTORE インターマークモール店」を2023年10月27日に出店いたします。※英語表記は「TSUTAYA BOOKSTORE INTERMARK MALL」



また、TSUTAYA BOOKS Malaysia Sdn. Bhd.としては、2022年7月にマレーシアのクアラルンプール南部に開業した「ブキット・ジャリル 蔦屋書店」に続く、ASEAN加盟国での2店舗目の出店となります。



■「TSUTAYA BOOKSTORE インターマークモール店」のコンセプト

“Influence & lead the new work style”

「TSUTAYA BOOKSTORE」は、現地首都クアラルンプールの中心部にあり、グローバル展開を行う金融機関の現地法人の本社や、大使館やホテルが立ち並ぶビジネスの中心街に位置する大型商業施設「INTERAMARK MALL」の1階に出店いたします。



”Influence & lead the new work style(インフルエンス&リード ザ・ニューワークスタイル)”をコンセプトに掲げ、近隣エリアで勤務し第一線でグローバルに活躍するビジネスパーソンおよび外交官の方々の新しい働き方に良い影響を与え導けることを目指したワークスタイル提案に特化した「BOOK & CAFE」スタイルの書店です。



様々な言語が行き交うマレーシアのビジネスパーソンに向けて英語、中国語の2言語の書籍や、日々の仕事や暮らしに彩りを与える文具雑貨も取り揃える予定です。



今後、TSUTAYA BOOKS Malaysia Sdn. Bhd.は、マレーシア以外のASEAN加盟国への出店拡大も視野に入れながら、「蔦屋書店」・「TSUTAYA BOOKSTORE」の出店を主力事業として推進してまいります。







