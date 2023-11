[カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(蔦屋書店・蔦屋家電・T-SITE)]

枚方 T-SITE(大阪府枚方市)は2023年11月25日(土)、26日(日)に、子供服ブランドが集まるイベント「One of Tales Kids Market & Workshop」を4年ぶりに開催します。12の子供服ブランド・ショップが出店し、クリスマスギフトにぴったりなアイテムや特別価格のウエア・雑貨を販売するほか、家族で楽しめるワークショップも実施します。子供たちの「ものがたりのひとつ」として思い出に残るような楽しい時間をどうぞお楽しみください。





出店者紹介







★ARCH&LINE(物販)



子供も大人も楽しめるサステナブルブランド。旧定番品に加え、サイズ展開の多さからどうしても倉庫に眠ってしまっていたラスト1枚の子供服を2日間限定の特別価格でご用意します。

★doudou jouons(物販)



国内外の子供服を揃える名古屋のセレクトショップ。 ベビー・子供服や雑貨を2日間限定の特別価格で販売します。

★elfinFolk(物販)



妖精の民族衣装のような子供服ブランド。サンプルやデッドストック、アウトレット品をイベント限定の特別価格で販売します。一部、大人服も。

★folk made(物販)



目指すのは、いつまでも愛着のある一枚で長く着れる子供服、笑顔を引き出せるような子供服。今回はキッズ、ジュニアサイズの商品を特別価格で販売。一部、大人サイズもご用意しており、親子でお楽しみいただけます。

★ichi(物販)



ワクワクがたくさん詰まった着ていて楽しいお洋服を国内外からセレクトしています。

★little flamingo(物販)



ヨーロッパものを中心にセレクトしたベビー・キッズ用品のショップ。 ドイツ生まれのオーガニックコットンで作られたぬいぐるみ「SENGER Naturwelt」をはじめ、クリスマスギフトにぴったりなぬいぐるみやおもちゃ、洋服のほか、特別価格の商品も多数ご用意します。

★mokuD(物販)



毎日の楽しい暮らしの中に溶け込む、安心・安全な木製品。絵本作家 tupera tuperaとのコラボで生まれた『へんてこパズル』シリーズをお届けします。

★nunuforme(物販)



ファッショナブルでカジュアルなオリジナリティの高い子供服をご用意。アクセサリーの「hanairoaiki 」もご紹介します。

★Rylee +Cru(物販)



カリフォルニア生まれのベビー・キッズブランド。インポートならではのディテールで、ストレスフリーな着心地です。

★yoccoh.(物販・ワークショップ)



唯一無二の個性が光る定番人気の「十人十色pvcbags」やファーアイテム、ママに人気のスマホストラップなどを販売します。

★kobitodepunch(物販・ワークショップ)



大阪・難波にあるインポートキッズアパレル&雑貨ショップ。ウエアや雑貨を特別価格で販売します。

★100mermaids workshop(ワークショップ)

2010年より『こども心』+『チクチク仕事』+『集う』が生みだす面白さや楽しさが分かち合える場づくりをしています。

ワークショップ





ワークショップは計4種類。オリジナルのぬいぐるみ、ポーチ、ソフトクリームをお作りいただけるほか、メキシコのお祝い事によく使われる「ピニャータ」もお楽しみいただけます。



★100mermaids workshop じぶんだけのぬいぐるみをつくろう

様々な形のぬいぐるみボディの中から好きなものを選んで、じぶんだけのぬいぐるみをおつくりいただけます。

日程 2023年11月25日(土)、26日(日)

時間 10:00~11:00 / 11:30~12:30 / 13:00~14:00 /14:30~15:30 /16:00~17:00/17:30~18:30(11/25のみ)

定員 各回5名

参加費 3,025円(税込み)~ ※ボディの種類によって変動します。※当日会場にてお支払いとなります。

参加方法 Web予約(https://reserva.be/hirakatatsitee/reserve?mode=service_staff&search_evt_no=6beJwztjAyNbIEAARUAT4)

場所 枚方T-SITE 4階 カフェ・イベントスペース

主催 枚方T-SITE

お問い合わせ先 TEL.072-861-5700





★100beasts ピニャータをたたいて!わって!お菓子や景品をゲットしよう!

ピニャータは、メキシコのお祝い事によく使われる日本のくす玉のようなもので、紙で作られた型枠の中にキャンディなどのお菓子を入れ、それを上から吊して棒で叩いて割ります。厄除けや子供の成長を願うといった意味があります。

日程 2023年11月25日(土)、26日(日)

時間 各日15:00~(お菓子が無くなり次第終了) ※イベント開催中、自由にご参加いただけます。

定員 各回20名

参加費 1名につき600円(税込み)

参加方法 当日、店頭にてお申し込みください。

場所 枚方T-SITE 4階 カフェ・イベントスペース

主催 枚方T-SITE

お問い合わせ先 TEL.072-861-5700





★yoccoh. 親子で作ろう本格レザーアニマルポーチ

好きな耳の形やファーの色、お目目を選んで、交通系ICカード類が収まる実用的で可愛い本格的なレザーポーチを作りましょう。

日程 2023年11月25日(土)、26日(日)

時間 10:00~10:30 / 11:15~11:45 / 13:00~13:30 /14:15~14:45 /15:30~16:00/16:45~17:15 / 18:00~18:30(11/25のみ)

定員 各回4名 ※3歳以上がご参加いただけます。小学3年生以下のお子様は親子参加となります。

参加費 4,950円(税込み) ※当日会場にてお支払いとなります。

参加方法 Web予約(https://reserva.be/hirakatatsitee/reserve?mode=service_staff&search_evt_no=a2eJwztjAyNTYGAARQATk)

場所 枚方T-SITE 4階 カフェ・イベントスペース

主催 枚方T-SITE

お問い合わせ先 TEL.072-861-5700





★kobitodepunch ソフトクリームさんをつくろう

ツリーに見立てたソフトクリームはメレンゲ菓子。好きなパーツをつけて、オリジナルソフトクリームさんを作りましょう。

日程 2023年11月25日(土)、26日(日)

時間 10:00~10:30 / 11:00~11:30 / 12:00~12:30 /13:00~13:30 /14:00~14:30/15:00~15:30 / 16:00~16:30 / 17:00~17:30

定員 各回10名

参加費 500円(税込み) ※当日会場にてお支払いとなります。

参加方法 Web予約(https://reserva.be/hirakatatsitee/reserve?mode=service_staff&search_evt_no=abeJwztjAyNTYFAARSATs)

場所 枚方T-SITE 4階 カフェ・イベントスペース

主催 枚方T-SITE

お問い合わせ先 TEL.072-861-5700





イベント概要





One of Tales Kids Market & Workshop

日程 2023年11月25日(土)、26日(日)

時間 10:00~19:00 ※26日は18:00まで。

場所 枚方T-SITE4階イベント・カフェスペース

主催 枚方T-SITE

共催・協力 littleclan

お問い合わせ先 TEL.072-861-5700(枚方T-SITE)

URL https://store.tsite.jp/hirakata/event/magazine/35291-1013410809.html

店舗情報





枚方T-SITE



枚方 蔦屋書店を中心に、楽しい日常を提案する文化商業施設。昼と夜で姿を変える建造物と、7mの本棚は撮影スポットとして人気。多彩なフェアやイベントを開催し、訪れる人に常に新しい発見を提供しています。



住所 大阪府枚方市岡東町12-2

電話番号 072-861-5700

営業時間 7:00~22:00(店舗により異なる)

ホームページ https://store.tsite.jp/hirakata/

