[DDグループ]

開催日:2023年12月10日(日)18:00 ~ 22:00予定



株式会社DDグループの連結子会社である株式会社ダイヤモンドダイニング(本社:東京都港区、代表取締役社長:松村 厚久)が運営するガストロパブ&スポーツバー『THE PUBLIC SIX(以下パブリックシックス)』にて12月10日(日)BREWDOG × MAN WITH A MISSION「MASH UP IPA」DJ NIGHT を開催する運びとなりましたので、お知らせいたします。









~ さあ、世界を変えてやろう ~

BREWDOG × MAN WITH A MISSION「MASH UP IPA」DJ NIGHT

来たる12/10(日)、六本木THE PUBLIC SIXにてBREWDOG × MAN WITH A MISSION「MASH UP IPA」DJ NIGHTを開催いたします。

MWAMとBREWDOGがコラボして作ったクラフトビール「MASH UP IPA」を楽しみながら「MAN WITH A MISSION World Tour 2023 ~WOLVES ON PARADE~@さいたまスーパーアリーナ」の開催を応援するDJイベント。当日は多数のDJが登場しイベントを盛り上げます。



さらに「MASH UP IPA」を1杯ご注文ごとにクジにチャレンジして、MWAMの人気グッズ「オリジナル ガウ手袋」が当たる抽選企画もご用意しております。



イベントは参加費無料で多くの方にBREWDOG × MAN WITH A MISSIONの世界観をお楽しみいただきます。

一夜限定のスペシャルイベントへ是非ご参加ください。

※入場料無料ですが、1drinkをご注文いただく必要がございます。

※20歳未満の方はご入場いただけません。



≪イベント概要≫

■日程:2023年12月10日(日)

■時間:18:00~22:00予定

■場所:THE PUBLIC SIX

東京都港区六本木6-8-22 イケガミビル1F

https://www.bagus-99.com/public6/



■主催:BREWDOG

■参加費:無料

※1drinkオーダー制

※20歳未満入場不可

■出演:多数のDJが参加を予定しております



≪BREWDOG≫

ブリュードッグは、2007年、UK・スコットランドで創業者ジェームズ・ワットとマーティン・ディッキー+愛犬1匹で創業したクラフトビールメーカー。“PUNK(常識に逆らう)”をキーワードに、 “大量に工場生産されたラガー”か“古臭くて根本的に面白みのないエール” しかない当時のUK市場に“クラフトビール”カテゴリーを作ることを目指して2007年創業。ガレージで少量醸造し、手詰めしたクラフトビールを地域に販売するところから始まり、欧州各国をはじめ、米国、アジア、グローバルに事業展開を拡大。UKNo.1クラフトビールメーカーとしての確固たる地位を築くだけでなく、グローバルNo.1クラフトビアバーチェーン(全世界100軒以上)のオーナーでもある。

https://www.brewdog.jp/



≪MAN WITH A MISSION≫

頭はオオカミ、身体は人間という究極の生命体5匹からなるロックバンド。メンバーはTokyo Tanaka(ボーカル)、Jean-Ken Johnny(ギター、ボーカル、ラップ)、Kamikaze Boy(ベース)、DJ Santa Monica(DJ)、Spear Rib(ドラム)。2010年に突如音楽シーンに登場して以降、日本武道館、横浜アリーナ、幕張メッセ、さいたまスーパーアリーナ、阪神甲子園球場でそれぞれのワンマン公演を即日SOLD OUTさせ、ライブでの快進撃はとどまる事を知らない。さらに、多くのテレビCMやアニメ、ドラマ、映画の主題歌を担当。幅広いファン層に支持を広げ、日本国内のみならず全米デビューも果たすなど、世界からも注目を浴びている。2023年3月8日より、自身約4年ぶりとなるワールドツアー「WOLVES ON PARADE」がスタート、世界中の人間たちに音楽の力で共感と共鳴を届ける。





THE PUBLIC SIX概要





2016年8月、六本木・芋洗坂下に寛ぎと刺激が共存する新感覚のGastro Pub&Sports Bar『THE PUBLIC SIX』が誕生。料理は代表的なパブフードを国産食材でアレンジした、ご馳走感のあるオリジナルメニューをラインナップ。アルコールは6種の国産クラフトビールをはじめ、素材にこだわったシグネチャーカクテルや焼酎、日本酒などを揃え、国内外の方に楽しんで頂けるメニューをご用意しております。

普段は美味しいお酒と食事を愉しむBarとして、イベント時にはエキサイティングな時間を楽しむSports Barとしてご利用いただけます。











■店名:「THE PUBLIC SIX」(ザ パブリック シックス)

■業態:ガストロパブ&スポーツバー

■住所:〒106-0032 東京都港区六本木6-8-22 イケガミビル1F

■アクセス:日比谷線「六本木駅」3番出口より徒歩6分/大江戸線「六本木駅」3番出口より徒歩5分

■坪数:62坪

■席数:108席

■営業時間:

日~木・祝日 17:00~翌03:00(L.O.翌02:00)

金・土・祝前日 17:00~翌05:00(L.O.翌04:00)

■定休日 : 無休

■TEL:03-5413-3182 / 03-5413-8299(FAX)

■公式HP:http://www.bagus-99.com/public6/



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/05-18:46)