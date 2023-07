[Mnet]

7月10日にThe 1st Mini Album「YOUTH IN THE SHADE」で待望のデビュー!日本語字幕版は8月17日(木)、20日(日)にオンエア!



100%韓国エンターテインメントチャンネル「Mnet」および韓国エンタメ動画配信サービス「Mnet Smart+」を運営するCJ ENM Japan株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:崔起容〔チェ・ギヨン〕)は、「BOYS PLANET」から誕生した第5世代K-POPボーイズグループZEROBASEONEのデビューショー「ZEROBASEONE DEBUT SHOW: In Bloom」の日韓同時放送・配信を決定しましたので、お知らせいたします。







【番組概要】7月10日にThe 1st Mini Album「YOUTH IN THE SHADE」で待望のデビューを果たす

「BOYS PLANET」から誕生した第5世代K-POPボーイズグループZEROBASEONE!デビュー前から大きな注

目を集めている彼らのデビューショー「ZEROBASEONE DEBUT SHOW: In Bloom」を日韓同時放送でお届け!タイトル曲をはじめとする華やかな新曲ステージの初披露はもちろん、ここでしか見ることのできないスペシャルコーナーまで、ファン必見の内容でお届け!9人の少年たちの多彩な魅力がたっぷり詰まった超大型新人ZEROBASEONEの記念すべき単独デビューショーをお楽しみに!!



【CS放送 『Mnet』 放送情報 / 動画配信サービス 『Mnet Smart+』 配信情報】

「ZEROBASEONE DEBUT SHOW: In Bloom」

7月10日(月)20:00~ スタート!

出演:ZEROBASEONE

2023年 Mnet / 120分(予定) / 日韓同時放送・配信

※日本語字幕はございません。予めご了承ください。

Mnet Smart+では、7月14日(金)12:00よりVOD配信スタート!



日本語字幕版は8月17日(木)20:00~、20日(日)9:45~ 放送・配信が決定!!





さらに!先日放送し、大反響を呼んだZEROBASEONE初のリアリティ番組「CAMP ZEROBASEONE」の日本語字幕版をMnet Smart+でVOD配信中!!Mnet Smart+でいつでもどこでも好きなだけお楽しみいただけます。こちらも要チェック!!



ZEROBASEONE特設サイト:https://mnetjp.com/sp/2023/06/zb1/



