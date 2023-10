[株式会社ハピネット]

法人別特典やリリースイベント日程も発表!



2023年12月5発売 アルスマグナ New Single 「こいうた。」





2.5次元コスプレダンスユニット「アルスマグナ」が、5人と1匹の新体制となって初となるNew Singleをリリース!

表題曲「こいうた。」は、王道アイドルPOPSテイストにアルスマグナらしいかっこよさとかわいさを注ぎ、君と恋と好きが繰り返される歌詞が印象的な、どこまでもキャッチーな恋愛ソング。

カップリングの「BEAST」は、一転してRAPやダンスパフォーマンスに力強さを感じるROCK曲。アルスマグナの新しい一面を見せてくれる。





そして、今作では2期生で初となるメンバー別形態でのリリース。

さらに、フォトカード12枚セット付の豪華盤と、12Pフォトブックレット付の限定盤BEAST ver.もラインナップし、それぞれタイプの違うダウンロードカード封入となる盛りだくさんの仕様となっている。

これから5人と1匹で進んでいくことの意思の強さを表した注目のシングル。





また、法人別特典と下記日程でリリースイベントを実施!

みなさんのご参加お待ちしています。(詳細は後日改めて発表)





■リリース情報

発売日: 2023年12月5日(火)

アーティスト:アルスマグナ

タイトル:こいうた。





豪華盤

1. こいうた。

2. BEAST

※-DLカード- こいうた。 Music Video【Dance Only ver.】(5種ランダム)

※フォトカード12枚セット封入

品番 : HMPZ-1009

JAN:4907953095366

価格:¥5,000(税込)





限定盤 BEAST ver.

1. こいうた。

2. BEAST

※-DLカード- BEAST Music Video【Dance Only ver.】(5種ランダム)

※フォトブックレット12P封入

品番 : HMPZ-1010

JAN:4907953095373

価格:¥ 3,500(税込)





限定盤 タケル ver.

1. こいうた。

2. BEAST

※トレカ封入(10種ランダム)

品番 : HMPZ-1011

JAN:4907953095380

価格:¥ 1,800(税込)





限定盤 ダイチ ver.

1. こいうた。

2. BEAST

※トレカ封入(10種ランダム)

品番 : HMPZ-1012

JAN:4907953095397

価格:¥ 1,800(税込)





限定盤 リク ver.

1. こいうた。

2. BEAST

※トレカ封入(10種ランダム)

品番 : HMPZ-1013

JAN:4907953095403

価格:¥ 1,800(税込)





限定盤 ミコト ver.

1. こいうた。

2. BEAST

※トレカ封入(10種ランダム)

品番 : HMPZ-1014

JAN:4907953095410

価格:¥ 1,800(税込)





限定盤 リンネ ver.

1. こいうた。

2. BEAST

※トレカ封入(10種ランダム)

品番 : HMPZ-1015

JAN:4907953095427

価格:¥ 1,800(税込)





通常盤

1. こいうた。

2. BEAST

※CDのみ

品番 : HMPZ-1016

JAN:4907953095434

価格:¥ 1,800(税込)





■リリースイベント日程

2023/11/5(日)

2023/11/11(土)

2023/11/12(日)

2023/11/18(土)

2023/11/19(日)

2023/11/23(木・祝)

2023/11/25(土)

2023/11/26(日)

2023/12/2(土)

2023/12/3(日)

2023/12/5(火)

※リリースイベント詳細は後日発表





■法人別オリジナル特典

1.対象商品【豪華盤】(HMPZ-1009)

2L判ブロマイド『こいうた。』 ver.

※対象店舗であっても、一部対象外の店舗がある場合がございます。特典の有無についての詳細は各対象店舗様へご確認ください。

※特典はなくなり次第終了となります。





▼アニメイト(通販含む)

2L判ブロマイド『こいうた。』 タケルver.

▼Amazon.co.jp

2L判ブロマイド『こいうた。』 ミコトver.

▼HMV,HMV&BOOKS online

2L判ブロマイド『こいうた。』 リンネver.

▼タワーレコード

2L判ブロマイド『こいうた。』 ダイチver.

▼楽天ブックス

2L判ブロマイド『こいうた。』 リクver.



2.対象商品【限定盤 BEASTver.】(HMPZ-1010)

2L判ブロマイド『BEAST』 ver.

※対象店舗であっても、一部対象外の店舗がある場合がございます。特典の有無についての詳細は各対象店舗様へご確認ください。

※特典はなくなり次第終了となります。





▼アニメイト(通販含む)

2L判ブロマイド『BEAST』 タケルver.

▼Amazon.co.jp

2L判ブロマイド『BEAST』 ミコトver.

▼HMV,HMV&BOOKS online

2L判ブロマイド『BEAST』 リンネver.

▼タワーレコード

2L判ブロマイド『BEAST』 ダイチver.

▼楽天ブックス

2L判ブロマイド『BEAST』 リクver.



■SNS情報

◆オフィシャルHP:http://ars-magna.jp/

◆YouTube:https://www.youtube.com/arsmagna

◆Twitter:@_ARSMAGNA_

◆Twitter:@chronos_sc

◆BLOG:https://ameblo.jp/arsmagna2011/







【Profile】

アルスマグナは2011年結成、由緒正しき全寮制の共学高校「私立九瓏ノ主(クロノス)学園」を舞台に活動する2.5次元コスプレダンスユニット。





人気舞台「テニスの王子様」や「セーラームーン」など原作ありきで、それを再現するのが鉄則だった従来の“2.5次元”の常識をひっくり返し、アルスマグナの2.5次元は現実の3次元の活動からスタートしており、その活動がコミック誌での漫画連載やコミカライズの発売、更にはアルスマグナのボーカロイド開発など2次元にも派生している。





2013年ニコ動「踊ってみた」に投稿したシンクロ率120%絶頂キレキレダンスが話題を呼び、2015年2月のメジャーCDデビュー以来、音楽・舞台・映画・ドラマ・バラエティ・漫画などマルチエンターテインメントアーティストとして活動しており、

2017年3月には自身2度目の日本武道館公演を大成功!





2020年に新メンバー6名を加え、”11人と1匹”に。2022年1期メンバー5人が卒業し第二章が始まる。そして、2023年9月東郷スバルが卒業し5人と1匹での新体制でのスタートとなる!





【メンバー】

小日向タケル、津田ダイチ、津田リク、弓削ミコト、宇迦野リンネ、コンスタンティン



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/06-11:16)