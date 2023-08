[ベネリック株式会社]

アニメシリーズ放送5周年記念企画の「銀河の歴史展」詳細情報が続々!



2018年の放送開始から5周年を迎えるアニメシリーズ『銀河英雄伝説 Die Neue These』周年企画第二弾である「銀河英雄伝説 Die Neue These 銀河の歴史展」(以下、「銀河の歴史展」)の開催と合わせ、サードシーズン『銀河英雄伝説 Die Neue These 激突』全三章、フォースシーズン『銀河英雄伝説 Die Neue These 策謀』全三章のイベント上映情報や、「銀河の歴史展」物販エリアで取り扱う先行販売商品を公開いたします。







■会場先行販売のオリジナルグッズについて

イラストレーター Chaykov氏が今回の展示イベントのために大阪阿倍野を描き下ろしたイラストグッズや、イゼルローンフォートレスのメニューとともに描き下ろしたミニキャラデザインのオリジナルグッズなどを先行販売いたします。



グッズ一例



商品名:銀河英雄伝説 Die Neue These Tシャツ 銀河大阪阿倍野:月蝕の夜

サイズ: M・L・XL(男女兼用)

価格:各4,950円(税込)





商品名:銀河英雄伝説 Die Neue These トートバッグ 銀河大阪阿倍野:月蝕の夜

サイズ: 本体:W330×H390(mm)/持ち手:W25×H460(mm)

価格:4,400円(税込)





商品名:銀河英雄伝説 Die Neue These ミニキャラアクリルスタンド

[全5種] ラインハルト・ヤン・キルヒアイス・ユリアン・アンネローゼ

サイズ: 約W60×H80 ×D3(mm)

※キャラクターにより異なります。

価格:各1,650円(税込)



■「銀河英雄伝説 Die Neue These」イベント上映

「銀河の歴史展・大阪」に合わせ、あべのアポロシネマにて、サードシーズン「激突」、フォースシーズン「策謀」の上映をしていただけることになりました!

『激突』と『策謀』のアニメシリーズがご覧いただけます。

上映劇場:あべのアポロシネマ

(大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-1 アポロ・ルシアスビル4F)

上映期間:9月1日(金)~9月6日(水)

上映開始時刻:各日19:00~

9月1日(金)激突第一章

9月2日(土)激突第二章

9月3日(日)激突第三章

9月4日(月)策謀第一章

9月5日(火)策謀第二章

9月6日(水)策謀第三章

詳細はあべのアポロシネマ公式サイトをご確認ください。

あべのアポロシネマ:https://www.kin-ei.co.jp/





■「銀河英雄伝説 Die Neue These 銀河の歴史展」概要

本展示は『銀河英雄伝説』の公式テーマカフェである「DINING CAFE ISERLOHN FORTRESS(ダイニングカフェ・イゼルローンフォートレス)」(運営:ベネリック株式会社)がプロデュースし、体感型をコンセプトとしてアニメシリーズの歴史をフォトスポットや映像展示などでお楽しみいただけます。2023年8月30日(水)より、大阪会場(あべのハルカス近鉄本店)での開催を皮切りに全国を巡回予定です。

※イベントに関する注意事項につきましては下記特設ページを必ずご確認の上、ご来場ください。



●「銀河英雄伝説 Die Neue These 銀河の歴史展」

特設ページ:http://gineiden-iserlohn-fortress.com/history_exhibition/

●『銀河英雄伝説 Die Neue These』5周年記念企画:https://gineiden-anime.com/special.html

●銀河英雄伝説公式ダイニング・イゼルローンフォートレスSNS(旧Twitter):https://twitter.com/cafeiserlohn



■大阪会場詳細











名称:銀河英雄伝説 Die Neue These 銀河の歴史展・大阪

開催期間:2023年8月30日(水)~9月11日(月)

会場:あべのハルカス近鉄本店 ウイング館4F 催事スペース(大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43)

入場料:1,300円(税込)

※入場チケットは当日券のみ。イベント会場にて販売いたします。





入場特典あり!

入場特典:イゼルローンフォートレスの歴代御来航特典コースター(全12種)より、ランダムで1枚をプレゼントいたします。



会場内は全6エリア!

会場内はストーリーに応じた5つのエリアと物販エリアに分かれ、ファーストシーズンの『邂逅』からフォースシーズン『策謀』までの様々な名シーンをフォトスポットや映像展示などで表現し、その歴史をご体感いただけます。



アニメ制作陣や豪華ゲストによるスペシャルトークショー&サイン会を開催!

「銀河の歴史展」開催にあわせ、『銀河英雄伝説 Die Neue These』アニメシリーズ制作を手掛けたスタッフ陣などによるスペシャルトークショー&サイン会も開催いたします。

詳細は「銀河の歴史展」特設ページをご確認ください。

「銀河の歴史展」特設ページ: http://gineiden-iserlohn-fortress.com/history_exhibition/



■『銀河英雄伝説 Die Neue These(ディ・ノイエ・テーゼ)』について

「銀河英雄伝説」は、遙か未来の宇宙を舞台にしたSF小説です。

数々のヒット作を生み出した人気作家、田中芳樹の代表作で、1982年に第1巻が刊行されて以来、本伝10巻、外伝5巻の大長篇小説として、累計1500万部のセールスを記録。今なお増刷が続いています。1988年からはアニメシリーズが本伝110話、外伝52話、長篇3作という圧倒的なボリュームで展開され、さらに多くのファンを獲得しました。



そして、2018年4月、Production I.Gが改めて新作アニメーションとして 「銀河英雄伝説 Die Neue These」を制作。新たな声優陣、最新の技術での艦隊戦、新たな解釈で描かれた本作は、テレビにてファーストシーズン(第1話~第12話)そしてセカンドシーズンとなる「星乱」(第13話~第24話)が2019年に映画館でイベント上映。銀河英雄伝説ファンのみならず、幅広いアニメファンに話題となりました。

2020年4月からはOP、EDを新たに全24話をNHK Eテレにて放送。2022年3月~6月には、サードシーズン「激突」(25~36話)、9月~12月にはフォースシーズン「策謀」(37話~48話)が 映画館にてイベント上映されました。

公式サイト:https://gineiden-anime.com/



■『銀河英雄伝説』公式テーマカフェ「イゼルローンフォートレス」について

伝説を語ろう。

かつて、広大な銀河において、150年余りに渡り、戦いを繰り広げていた人類。

多くの英雄たちが生まれ、散った。彼らはやがて伝説となる。そして…今も語り継がれている。

職業も年齢も性別も違うゲストが、『銀河英雄伝説』を共有できる場所、それが「イゼルローンフォートレス」です。

『銀河英雄伝説』を愛する同志が素敵な時間を過ごせるよう、豊富なお酒とおいしいお食事をご用意して、みなさまのご来航をお待ちしています。



店舗情報





店舗名:DINING CAFE ISERLOHN FORTRESS

(ダイニングカフェ ・イゼルローンフォートレス)

所在地:東京都台東区上野2-1-9 GAOH 黒門ビル2F

営業時間:平日 17:0 0~22:30

土日祝 11:00~21:30

定休日:毎週水曜

※状況により営業時間が変更となる場合があります



■公式情報

公式サイト:http://gineiden-iserlohn-fortress.com/

公式SNS(旧Twitter):https://twitter.com/cafeiserlohn



(C)田中芳樹・徳間書店・徳間ジャパンコミュニケーションズ・らいとすたっふ・サントリー (C)加藤直之

(C)田中芳樹/銀河英雄伝説 Die Neue These 製作委員会



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/18-18:16)