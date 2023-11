[ゲームオン]

株式会社NEOWIZ (本社:韓国 京畿道城南市、共同代表:金 承徹(キム・スンチョル)/裵 泰根(ベ・テグン)) は9月19日(月)に発売いたしましたソウルライクアクションRPG『Lies of P』におきまして、11月アップデートに関するお知らせや今後のロードマップ計画を含めた「DIRECTOR’S LETTER」動画を公開いたしました。







およそ8分50秒の動画にはチェ・ジウォン『LIES OF P』総括ディレクターが出演し、プレイヤーのフィードバックを反映した「システムアップデート」に関する以下の内容をアナウンスを伝えております。





『Lies of P』 の動画「DIRECTOR’S LETTER」はNEOWIZ公式YouTube(https://youtu.be/RbCnjeUilhU)及び『Lies of P』 公式サイト(https://www.liesofp.com/ja-jp/)からご確認いただけます。











●コピーライト表記

(C)NEOWIZ All Right reserved.



●家庭用ゲーム機向け『Lies of P』コピーライト

(C)NEOWIZ All rights reserved. Licensed to SHINSEGAE I&C INC.



