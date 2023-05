[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ レガシープラス]

TM NETWORKの40周年に向けたファースト・プロダクツとして6月14日(水)にリリースされる最新作『DEVOTION』からの新曲2曲をFM COCOLOが全国最速でオンエアすることが決定した。1曲目の新曲「DEVOTION」を5月29日(月)11:00からの番組「Mʼs Groove」(DJ: meme)で、2曲目の新曲「君の空を見ている」は同日14:00からの番組「Wonder Garden」(DJ: 池田なみ子)で、それぞれ初オンエアする。関西地区にお住まいの方はラジオで、その他地域の方は、Radikoでぜひこの新曲全国最速オンエアをチェックして欲しい。





5/29(月)FM COCOLO https://cocolo.jp/

「Mʼs Groove」11~14時 新曲「DEVOTION」全国最速OA

「Wonder Garden」14~17時 新曲「君の空を見ている」全国最速OA





またアルバム発売前日の6月13日に開催される、メンバー出演による"前夜祭"的イベント「TM NETWORK FANKS THE PARTY 2023 feat. "DEVOTION"」(@EXシアター六本木)のチケットが即時ソールドアウトとなったため、多くのファンのリクエストに応え生配信が実現!チケットの発売が決定した。





★アルバム発売前日イベント(有料)

「TM NETWORK FANKS THE PARTY 2023 feat. "DEVOTION"」

情報&チケット受付ページURL

【日本国内】https://stagecrowd.live/TMNETWORKDEVOTION_Streaming/

【海外】https://intl.stagecrowd.live/TMNETWORKDEVOTION_Streaming/

・チケット受付スケジュール︓2023年5月23日(火)12:00~2023年6月19日(月)18:00まで

・見逃し配信期間︓公演終了後、準備が出来次第~2023年6月19日(月)23:59まで





■TM NETWORK official website「fanksintelligence.com」 https://fanksintelligence.com/





★各店舗特典デザイン決定!

■TM NETWORK最新作『DEVOTION』特設ページ https://www.110107.com/TMNETWORK





■アルバム情報

TM NETWORK最新作『DEVOTION』



2023年6月14日(水)発売

TM NETWORKデビュー40年(2024年4月21日)に向けた展開の最初のプロダクツ。彼らの進化と近未来への布石を表現したTMならではの先駆的かつ挑戦的なアルバム。新曲「DEVOTION」「君の空を見ている」、進化したバックトラックにボーカルを新録した「RESISTANCE」「WE LOVE THE EARTH」「KISS YOU」「TIME TO COUNT DOWN」、楽曲誕生から40年を経て初のスタジオレコーディングが実現した「TIMEMACHINE」を含む全11曲。TM NETWORKの近未来を解く'キー'がここにある。





■初回生産限定盤(MHCL-30834~5)︓¥4,000(税込)※今秋の全国ツアーチケット先行エントリーシート(*シリアルナンバー入り)と特製ハンドストラップを封入。

通常盤(MHCL-30836)︓ ¥3,000(税込)

■2タイプ共通CD1枚組(BSCD2)、ブックレット封入

■発売元︓(株)ソニー・ミュージックレーベルズ(レーベル︓ALDELIGHT)



