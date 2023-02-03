［マーベラス］

出演声優、立花慎之介・古川慎のコメントも公開！



最高に美しくイカれた15名のホストたちが、最もBUZZる夜の街「ミセランド」で競い合う 2次元ホスト音楽原作コンテンツ『ファビュラスナイト』







2023年2月1日(水)より、

ホストクラブ「夜の街に輝く月明かり」"トワイライト"をフィーチャーしたドラマCD

「ファビュラスナイト Host-Song PRIDE -Sun & Moon-トワイライト」がリリース！！



ホストたちのPRIDEをかけた珠玉のソロナンバーと、キャラクターの新たな一面が垣間見えるこだわりの

ドラマパートは必聴です！



リリースを記念して、Twitterでは出演声優の直筆サイン色紙が当たるキャンペーンを実施中。

あわせて収録時のエピソードや新作「男本☆シャンパンコール」についてのコメントも掲載しています。



●千極兆司役：立花慎之介さん









●白洲役：古川慎さん









【CD収録内容】



Host-Song - A song of pride for each and every one of them

1.INVISIBLE TONIGHT

Lyrics：工藤寛顕 Music & Arrange：TO-me

Song：千極兆司（CV：立花慎之介）



2.Waning Moon

Lyrics：こだまさおり Music & Arrange：Kohei by SIMONSAYZ

Song：白洲（CV：古川慎）



Dramatic Story – A Special Edition of Reading Dramas

3. The Pride of HOST ～SHIRASU～

4. The Pride of HOST ～CHOUJI SENGOKU～

Cast：千極兆司（CV：立花慎之介）、白洲（CV：古川慎）、TETSU（CV：鈴木達央）、ヘルプ（CV：室井海人）



Special Feature - Bounus Tracks

5.男本☆シャンパンコール ～黒と白の黄昏篇～

Lyrics：KNT&Kohei by SIMONSAYZ Music & Arrange：Kohei by SIMONSAYZ

Call：千極兆司（CV：立花慎之介）、白洲（CV：古川慎）

シャンパンボーイス（立花涼・岡村拓真・YU・大庭晴貴・須田直輝）



6. INVISIBLE TONIGHT（Instrumental）

7. Waning Moon（Instrumental）



＜封入特典＞

「ホスト・ロワイヤル2023-PRIDE-」ご指名用≪プラチナシャンパン≫チケット（シリアルコード）



『FABULOUS NIGHT（ファビュラスナイト）』公式サイト ⇒

https://fabulousnight.marv.jp/



『FABULOUS NIGHT（ファビュラスナイト）』公式Twitter ⇒

@FAFAFABULOUS_N （ https://twitter.com/FAFAFABULOUS_N ）



『FABULOUS NIGHT（ファビュラスナイト）』公式YouTube ⇒

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fafafabulous_night （ https://www.instagram.com/fafafabulous_night/ ）



企業プレスリリース詳細へ （2023/02/03-18:46）