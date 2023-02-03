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声優直筆サイン色紙プレゼント！CD『ファビュラスナイト』Ho…

声優直筆サイン色紙プレゼント！CD『ファビュラスナイト』Host-Song PRIDE「トワイライト」発売記念キャンペーン実施中！

［マーベラス］

出演声優、立花慎之介・古川慎のコメントも公開！

最高に美しくイカれた15名のホストたちが、最もBUZZる夜の街「ミセランド」で競い合う 2次元ホスト音楽原作コンテンツ『ファビュラスナイト』



2023年2月1日(水)より、
ホストクラブ「夜の街に輝く月明かり」"トワイライト"をフィーチャーしたドラマCD
「ファビュラスナイト Host-Song PRIDE -Sun & Moon-トワイライト」がリリース！！

ホストたちのPRIDEをかけた珠玉のソロナンバーと、キャラクターの新たな一面が垣間見えるこだわりの
ドラマパートは必聴です！

リリースを記念して、Twitterでは出演声優の直筆サイン色紙が当たるキャンペーンを実施中。
あわせて収録時のエピソードや新作「男本☆シャンパンコール」についてのコメントも掲載しています。

●千極兆司役：立花慎之介さん




●白洲役：古川慎さん




【CD収録内容】

Host-Song - A song of pride for each and every one of them
1.INVISIBLE TONIGHT
Lyrics：工藤寛顕 Music & Arrange：TO-me
Song：千極兆司（CV：立花慎之介）

2.Waning Moon
Lyrics：こだまさおり Music & Arrange：Kohei by SIMONSAYZ
Song：白洲（CV：古川慎）

Dramatic Story – A Special Edition of Reading Dramas
3. The Pride of HOST ～SHIRASU～
4. The Pride of HOST ～CHOUJI SENGOKU～
Cast：千極兆司（CV：立花慎之介）、白洲（CV：古川慎）、TETSU（CV：鈴木達央）、ヘルプ（CV：室井海人）

Special Feature - Bounus Tracks
5.男本☆シャンパンコール ～黒と白の黄昏篇～
Lyrics：KNT&Kohei by SIMONSAYZ Music & Arrange：Kohei by SIMONSAYZ
Call：千極兆司（CV：立花慎之介）、白洲（CV：古川慎）
シャンパンボーイス（立花涼・岡村拓真・YU・大庭晴貴・須田直輝）

6. INVISIBLE TONIGHT（Instrumental）
7. Waning Moon（Instrumental）

＜封入特典＞
「ホスト・ロワイヤル2023-PRIDE-」ご指名用≪プラチナシャンパン≫チケット（シリアルコード）

『FABULOUS NIGHT（ファビュラスナイト）』公式サイト ⇒
https://fabulousnight.marv.jp/

『FABULOUS NIGHT（ファビュラスナイト）』公式Twitter ⇒
@FAFAFABULOUS_N （ https://twitter.com/FAFAFABULOUS_N

『FABULOUS NIGHT（ファビュラスナイト）』公式YouTube ⇒
https://www.youtube.com/channel/UCSCtuVXDDO_MmwjTxD8pBkg

『FABULOUS NIGHT（ファビュラスナイト）』公式Tik-Tok ⇒
@fabulousnight5 （ https://www.tiktok.com/@fabulousnight5

『FABULOUS NIGHT（ファビュラスナイト）』公式Instagram ⇒
fafafabulous_night （ https://www.instagram.com/fafafabulous_night/

企業プレスリリース詳細へ （2023/02/03-18:46）

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