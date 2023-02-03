声優直筆サイン色紙プレゼント！CD『ファビュラスナイト』Ho…
［マーベラス］
出演声優、立花慎之介・古川慎のコメントも公開！
最高に美しくイカれた15名のホストたちが、最もBUZZる夜の街「ミセランド」で競い合う 2次元ホスト音楽原作コンテンツ『ファビュラスナイト』
2023年2月1日(水)より、
ホストクラブ「夜の街に輝く月明かり」"トワイライト"をフィーチャーしたドラマCD
「ファビュラスナイト Host-Song PRIDE -Sun & Moon-トワイライト」がリリース！！
ホストたちのPRIDEをかけた珠玉のソロナンバーと、キャラクターの新たな一面が垣間見えるこだわりの
ドラマパートは必聴です！
リリースを記念して、Twitterでは出演声優の直筆サイン色紙が当たるキャンペーンを実施中。
あわせて収録時のエピソードや新作「男本☆シャンパンコール」についてのコメントも掲載しています。
●千極兆司役：立花慎之介さん
●白洲役：古川慎さん
【CD収録内容】
Host-Song - A song of pride for each and every one of them
1.INVISIBLE TONIGHT
Lyrics：工藤寛顕 Music & Arrange：TO-me
Song：千極兆司（CV：立花慎之介）
2.Waning Moon
Lyrics：こだまさおり Music & Arrange：Kohei by SIMONSAYZ
Song：白洲（CV：古川慎）
Dramatic Story – A Special Edition of Reading Dramas
3. The Pride of HOST ～SHIRASU～
4. The Pride of HOST ～CHOUJI SENGOKU～
Cast：千極兆司（CV：立花慎之介）、白洲（CV：古川慎）、TETSU（CV：鈴木達央）、ヘルプ（CV：室井海人）
Special Feature - Bounus Tracks
5.男本☆シャンパンコール ～黒と白の黄昏篇～
Lyrics：KNT&Kohei by SIMONSAYZ Music & Arrange：Kohei by SIMONSAYZ
Call：千極兆司（CV：立花慎之介）、白洲（CV：古川慎）
シャンパンボーイス（立花涼・岡村拓真・YU・大庭晴貴・須田直輝）
6. INVISIBLE TONIGHT（Instrumental）
7. Waning Moon（Instrumental）
＜封入特典＞
「ホスト・ロワイヤル2023-PRIDE-」ご指名用≪プラチナシャンパン≫チケット（シリアルコード）
『FABULOUS NIGHT（ファビュラスナイト）』公式サイト ⇒
https://fabulousnight.marv.jp/
『FABULOUS NIGHT（ファビュラスナイト）』公式Twitter ⇒
@FAFAFABULOUS_N （ https://twitter.com/FAFAFABULOUS_N ）
『FABULOUS NIGHT（ファビュラスナイト）』公式YouTube ⇒
https://www.youtube.com/channel/UCSCtuVXDDO_MmwjTxD8pBkg
『FABULOUS NIGHT（ファビュラスナイト）』公式Tik-Tok ⇒
@fabulousnight5 （ https://www.tiktok.com/@fabulousnight5 ）
『FABULOUS NIGHT（ファビュラスナイト）』公式Instagram ⇒
fafafabulous_night （ https://www.instagram.com/fafafabulous_night/ ）
企業プレスリリース詳細へ （2023/02/03-18:46）
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