2023年5月21日、シンガーソングライターユニットRYTHEM(リズム)が、デビュー20周年を記念したライブ「楽しさを運ぶ幸せのリズム便」をZepp DiverCity(TOKYO)にて開催した。







当日のチケットはソールドアウト。20周年を一緒に迎える為、新旧のファンが会場に集結した。オープニングSEは2011年の解散ライブ時のSEが引用され、再びRYTHEMが地上に降り立ったアナウンスが流れる。





”””

拝啓地球の皆様

2003年5月21日

私たちは世界中にウタのタネをまきました



太陽と踊り

雲に黄昏れ

星と奏で



雨に学び

月と話し

森へ帰り



あの日の続きを

あなたと



2023年5月21日

RYTHEM デビュー20周年記念ライブ

楽しさを運ぶ幸せのリズム便

”””





再始動後の武部聡志プロデュース楽曲「再愛」や、「万華鏡キラキラ」「ホウキ雲」「ハルモニア」などアンコール含む全20曲を披露。アンコール「三日月ラプソディー」ではオーディエンスと一体となり、大合唱が会場に鳴り響いた。アンコール最後の曲「自由詩」はRYTHEMだけで歌い、20周年ライブは幕を閉じた。





MC中には、2024年に21周年ライブを開催することも発表された。





また同日、デビュー20周年記念ベストアルバム「RYTHEMの世界」をリリース。これまでリリースしたRYTHEMの楽曲からファン投票によって選ばれた上位20曲、今年1/27配信リリースされた新曲「再愛」、配信のみでリリースされた楽曲(リアレンジ&再レコーディング)、デモなどを収録。13歳の出会い~RYTHEMが結成~現在に至るRYTHEMの20年間を掲載した豪華ブックレットなど、20周年を記念したメモリアルな作品となっている。特典として、購入者限定特別生配信ライブ観覧チケットも封入されている。





さらには、ファン投票20位までの楽曲が収録された「RYTHEMの世界」続編として、21~70位を集めた”裏”ベストプレイリストも公開された。





プレイリストはこちらから https://LGP.lnk.to/YoqAi5CV











■リリース情報



2023年5月21日(日)発売 デビュー20周年記念ベストアルバム『RYTHEMの世界』

[完全生産限定盤] CD2枚組+BD1枚+豪華ブックレット

MHCL-30831~3 ¥18,000+税





ご購入はこちらから https://lgp.lnk.to/OvS2Dx





■プロフィール







2002年3月17日 高校の部活の休み時間に結成。

2003年5月21日 デビューシングル「ハルモニア」(「NARUTO」エンディングテーマ)にてソニーミュージックアソシエイテッドレコーズよりメジャーデビュー。

「ホウキ雲」(「焼きたて!!ジャぱん」エンディングテーマ)、「万華鏡キラキラ」(日本テレビ系水曜ドラマ「光とともに...」エンディングテーマ)、「ブルースカイブルー」(NHK連続ドラマ「てるてる家族」テーマソング)など、多くの楽曲を全国のお茶の間に届けてきました。

2011年2月27日 Zepp Tokyoライブにて解散し、ゆい(Neat's/新津由衣)・ゆか(yucat/加藤有加利)それぞれのソロ活動をスタート。

2021年3月17日 解散から10年の時を経て突如RYTHEM Official Twitter、Instagram、YouTubeを立ち上げる。

2021年5月21日 YouTube生配信にて、RYTHEM再始動を発表。





■URL

Official Website https://www.rythem.jp/

Official Twitter https://twitter.com/rythem_official

Official YouTube 「RYTHEMのハモり便」https://www.youtube.com/channel/UC9I_sHLBPHRK77f0Xir7V-g

『RYTHEM 20th Anniversary Site』デビュー20周年特設サイト https://www.110107.com/RYTHEM_20th



