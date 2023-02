[株式会社ベイクルーズ]

FLIPPER’S 渋谷店のショップインショップとして期間限定オープン



株式会社ベイクルーズ(本社: 東京都渋谷区、取締役CEO: 杉村 茂)が運営する、ブランチカフェ「FLIPPER’S」は、ニューヨーク発100%ヴィーガンスムージー&スムージーボウル専門店「LOCO COCO (ロコココ)」の期間限定店舗を、 2023年3月1日(水)「FLIPPER’S 渋谷店」内にオープンします。







「LOCO COCO」は、2017年にニューヨークで創業したアメリカで今大注目の100%ヴィーガンスムージー&スムージーボウル専門店です。世界中のフルーツスタンドからインスピレーションを受けた伝統的なプラントベースの食材や、高品質なスーパーフードから作られる、トロピカルなスムージーやフレッシュなフルーツをふんだんに盛り付けた食べるスムージー”フルーツボウル”を提供しています。一般的なスムージーとは一線を画す、驚くほどリッチで濃厚な食感と、ユニークな食材の組み合わせが評価され、2023年3月現在ニューヨークを中心に全5店舗展開する最先端のスポットとして多くの人々から注目されています。







シグネチャーメニュー「The O.G.L.C. ボウル」は、LOCO COCOを表現する中で欠かせないフルーツ「ピンクピタヤ(ドラゴンフルーツ)」をベースにピュアバニラやココナッツ、バナナを合わせたフルーツボウルで、トッピングにもフレッシュなピタヤやストロベリー、ブルーベリーを鮮やかにトッピングしています。ピタヤ特有の甘み、ポップなピンクカラーを存分に堪能できる一品です。







今回オープンする日本第1号店は、ニューヨークとロサンゼルスにも店舗を構えるブランチカフェ「FLIPPER’S」渋谷店内のインショップスタイルで誕生。「LOCO COCO」のテーマカラー<ピンク>を基調としたカジュアルでトロピカルな店舗空間の中、朝食に限らずオールデイに楽しめるショップです。本店舗で提供するメニューは、シグネチャーメニューのピタヤボウル「The O.G.L.C. ボウル」、現地で人気のアサイーボウルに加え、デーツやカカオニブなど、よりカジュアルにスーパーフードを楽しめるスムージー2種を展開予定です。





LOCO COCO 期間限定ショップ 概要







店舗名:LOCO COCO (ロコココ) 渋谷店

展開期間:2023年3月1日(水)~5月31日(水)予定

住所:東京都渋谷区神南1-15-5 神南プラザビル1F FLIPPER’S 渋谷店内

TEL:03-6773-0476※FLIPPER’S渋谷店と同様

営業時間:

[月~木・日]11:00~18:00(L.O. 17:00)

[金・土・祝]11:00~19:00(L.O. 18:00)





メニュー詳細







・The O.G.L.C. Bowl

オージーエルシー ボウル

R 2,200円(税込 2,420円)/S 1,850円(税込 2,035円)



オーガニックピタヤに、バナナ、ラズベリー、パイナップル、ミント、ココナッツウォーターを合わせたピタヤボウル。グラノーラ、ストロベリー、バナナ、ブルーベリー、フレッシュピタヤ、ココフレークをたっぷりとトッピングしたシグネチャーメニュー







・Nut Butter & Loco Bowl

ナッツバター ロコボウル

R 2,100円(税込 2,310円)/S 1,800円(税込 1,980円)



オーガニックアサイーに、バナナ、ナッツバター、アーモンドミルク、生カカオを合わせたアサイーボウル。トッピングに、グラノーラ、いちご、バナナ、カカオニブを贅沢に使用し、仕上げに栄養価の高いピーナッツバターをたっぷりとかけました。







・Pink Smoothie

ピンクスムージー

1,540円(税込1,694円)

オーガニックピタヤ、バナナ、ストロベリー、ブルーベリー、ココナッツミルクをミックスした、ビタミンC・マンガン・カリウムが豊富な、ピンクカラーのスムージー







・White Smoothie

ホワイトスムージー

1,320円(税込1,452円)

糖度の高いバナナにアーモンドバター、カカオニブ、ナツメヤシ、ココナッツ、ココナッツミルクをミックスした、食物繊維・タンパク質共に豊富なスペシャルバナナスムージー。



- LOCO SUPERFOODS -



<ピンクピタヤ>

ベタシアニンと呼ばれるポリフェノールを多く含み、強い抗酸化作用が期 待できる他、カリウム、マグネシウム、葉酸などのミネラル、ビタミン、食物繊維も豊富なスーパーフルーツ



<カカオニブ>

食物繊維やカカオプロテインと呼ばれるタンパク質が多く含まれ、整腸作用が確認されている。その他、マグネシウムなどのミネラルが豊富。



<生カカオ>

血圧を下げ、血流の改善が期待される。更にカカオパウダーに含まれるフラボノイドは、インスリン感受性を高め、糖尿病リスク軽減に役立ちます。



<デーツ>

βカロテンといった抗酸化作用のある成分が多く含まれており、体の酸化を抑制しアンチエイジングが期待できる。





「LOCO COCO」とは







「LOCO COCO」は、2017年にMax Alcobi によって創業されたニューヨーク発100%ヴィーガンスムージー&スムージーボウル専門店。世界中のフルーツスタンドからインスピレーションを受け、高品質なプラントベースの食材のみを使用する他、全てのメニューに栄養価の高いスーパーフードを組み合わせています。

一般的なアサイーボウルとは一線を画す、驚くほどリッチで濃厚な食感と、ユニークな食材の組み合わせが評価され、2023年3月現在ニューヨークを中心に全5店舗展開する最先端のスポットとして多くの人々から注目されています。

公式HP:https://www.loco-coco.com/

Instagram:https://www.instagram.com/loco_coco/





メッセージ|MESSAGE FROM CEO



From the Loco Family and myself we can say that we are beyond excited to embark on this journey to Japan! It has been a dream of mine since creating Loco Coco to share our amazing superfood products with the world, and especially Japan. We are looking forward to being a staple of health and vibrance in Tokyo! We are so excited to see our popping colors brighten up the city of Tokyo even more! Spreading health, environmental awareness and amazing superfood products is at the core of our mission at Loco Coco. We can’t wait to share our product with the city of Tokyo and hope all the residents enjoy as much as those in New York City and Los Angelas! Join us March 1st, for the grand opening of Loco Coco Tokyo! From our family to yours, we wish you the best experience when visiting us! #locotokyo



[日本語訳]

Loco Cocoを代表して、ご挨拶申し上げます。

私たちは、今回、日本でLoco Coco をご提供する機会に興奮を隠せません。設立以来、当社の素晴らしいスーパーフード商品を、世界の皆様、とりわけ日本の皆様と分かち合う事は私の夢でした。東京で、健康とバイブランスの定番といえばLoco Coco!としていただけるようになることを願っています。そして、私たちのポップな色彩が東京の街をさらに明るく彩ることができたら幸いです。健康、環境意識、そして優れたスーパーフードの商品をお届けすることが、Loco Cocoの使命です。ニューヨークやロサンゼルスの皆様と同じように、日本の皆様にも私たちの商品を楽しんでいただくことを心から願っております。3月1日、Loco Coco Tokyoのグランドオープニングに参加して、私たちと一緒に祝ってください。

Locoファミリーを代表し、皆さまのお越しを心よりお待ちしておりますと共に、ご来店いただくに皆様にとって、最高の体験となりますことを願っております。 #locotokyo



「FLIPPER'S」とは







“Egg Farm to Table”

~契約養鶏場「竹鶏ファーム」の新鮮たまごで作る最高の一皿~

をコンセプトに、さまざまな人々のライフスタイルに寄り添う、心にも体にも優しいブランチカフェ。こだわりの素材とシンプルながらも素材本来の力を生かした製法で作る新食感&新体験の「奇跡のパンケーキ」や、一日のパワーチャージになる美味しいたまご料理を提供します。

HP:https://www.flavorworks.co.jp/brand/flippers.html

Instagram:https://www.instagram.com/flippers.jp/

公式LINEアカウント:https://lin.ee/XWgcnU4



SHOP INFORMATION



FLIPPER‘S

・下北沢店 TEL : 03-5738-2141 住所 : 東京都世田谷区北沢2-26-20 1F

・自由が丘店 TEL : 03-5731-1185 住所 : 東京都目黒区自由が丘1-8-7 3F

・吉祥寺店 TEL : 0422-23-5979 住所 : 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-10-5 1F

・渋谷店 TEL : 03-6773-0476 住所 : 東京都渋谷区神南1-15-5 神南プラザビル1F

・梅田エスト店 TEL :06-6743-4970 住所 : 大阪府大阪市北区角田町3番25号 EST FOODHALL



FLIPPER’S WORLD

・台湾 住所 : Eslite Spectrum Nanxi 3F,No. 16號, Nanjing West Road, Zhongshan District, Taipei City, Taiwan

・香港 住所 : L2, The ONE, No. 100 Nathan Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

・韓国(イクソンドン) 住所 : 168-1, Ikseon-dong, Jongno-gu, Seoul, Korea

・韓国(セントラルシティ) 住所 : 1F 176 Sinbanpo-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea

・韓国(トンタン) 住所 : 967-2419, Osan-dong, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

・韓国(カンナム) 住所 : B1F shinsegae gangnam department store, 176, Sinbanpo-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea

・韓国(ヨイド) 住所 : B1 floor, 108, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea

・アメリカ合衆国 住所 : 337 W Broadway, New York, NY, 10013, USA

・シンガポール 住所:391 Orchard Road Takashimaya S.C. #B1-56 Singapore 238872

・シンガポール(ブギス) 住所:#01-97 Bugis Junction, 80 Middle Road, Singapore 188966



■会社概要



【株式会社ベイクルーズ】

設立:1977年7月22日

代表取締役会長:窪田 祐

取締役CEO:杉村 茂

本社所在地:東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容:レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社:株式会社LADUREE JAPON、株式会社WILL WORKS、株式会社ル・プチメック、台灣貝肯士股份有限公司、Foodies USA, Inc.

HP:https://www.baycrews.co.jp/

展開飲食ブランド:J.S. PANCAKE CAFE、J.S. BURGERS CAFE、J.S. FOODIES、LUKE’S LOBSTER、J.S. CURRY、RITUEL、BOUL’ANGE、FLIPPER’S、FLIPPER’S STAND、CITYSHOP、しゃぶしゃぶ 山笑ふ、Roasted COFFEE LABORATORY、HI-CACAO CHOCOLATE STAND、eggslut、PARIS SAINT-GERMAIN CAFÉ、咖喱屋ボングー、RITUEL CAFÉ、おむすび ごっつ食べなはれ、親子丼 ごっつ食べなはれ



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/22-21:45)