ザ・リッツ・カールトン福岡(所在地:福岡市中央区大名2-6-50 福岡大名ガーデンシティ 総支配人:ラドゥ・チェルニア)は、2023 年 7 月 13 日(木)、18階に位置する日本料理レストランに「幻珠 by 鮨 将司(まさし)」をオープンいたします。





「幻珠 by 鮨 将司」は、東京 北青山にあるミシュラン一つ星獲得店「鮨 将司」が監修をするスペシャリティーレストランです。開店を記念し初日の7月13日(木)は、「鮨 将司」店主の山口 将司氏が自らカウンターにて、厳選した玄界灘の食材を活かし、洗練された美味しさを追求するコースをご提供いたします。





ザ・リッツ・カールトン福岡18階に位置する「幻珠 by 鮨 将司」は、福岡県産の銀杏無垢材のカウンター席から福岡のアーバンビューを見渡しながら、職人が目の前で丁寧に握る鮨をご堪能いただけるレストランです。室内は、福岡の筑後和傘の傘骨からインスピレーションを得た、錫の箔が施された多面体のパネルが天井や壁面を覆い、カウンターの上に提供される鮨が主役となる舞台を演出しています。国際的な都市である福岡で、地元九州の食材と匠の技が織りなす日本の食文化の真髄をぜひお楽しみください。





鮨 将司 店主 山口 将司 コメント

ザ・リッツ・カールトンブランドとして日本で6軒目、九州では初となるザ・リッツ・カールトン福岡で、鮨店を監修させていただけることに感謝しています。かつて従事をしたザ・リッツ・カールトン東京在籍時の同僚および良き友人でもある、ザ・リッツ・カールトン福岡の総料理長の早坂氏よりお声がけをいただき大変光栄に思います。鮨という日本が誇る食体験を通して驚きと感動を与え、食の可能性を追求する同じ考えを持つ早坂氏と共に、ゲストのさまざまなニーズに寄り添えるような世界一の鮨レストランを目指してまいります。



そして、江戸前鮨と、世界有数の漁場としても知られる玄界灘で獲られる新鮮な魚介類をはじめとする豊富な九州の食材の融合に加え、鮨職人が織りなす技を、世界中から福岡に訪れるお客様に愉しんでいただけるよう、最上のおいしさを追求してまいります。すし種の甘みや酸味、冷温の抑揚を持たせた緩急のある流れを感じ、鮨の起承転結を楽しむ、粋なひと時を感じていただけましたら幸いです。







<山口将司プロフィール>

1981年東京都生まれ。町場の鮨店で修業後、ザ・リッツ・カールトン東京の鮨店や、ミシュラン二つ星の「鮨ます田」にて従事。その後、「鮨ます田」の一番弟子としてフォーシーズンズホテル京都の「鮨 和魂」の立ち上げを料理長として支えミシュラン一つ星を獲得。その後、ペニンシュラ東京「鮨 和魂」の立ち上げも料理長として支え、2020年6月に独立、 北青山に「鮨 将司」をオープンする。2022年、2023年ミシュラン一つ星を連続で獲得し、2023年7月にザ・リッツ・カールトン福岡「幻珠 by 鮨 将司」のコンサルタントに就く。



▼メニュー

<ランチ> おまかせコース 15,000円(税サ込)

<ディナー> おまかせコース 30,000円(税サ込)



※オープン日の7月13日(木)に限り、山口将司氏がカウンターに立ち、昼と夜ともに、33,000円のおまかせコースを提供いたします。



◇幻珠 by 鮨 将司 インフォメーション

【営業時間】ランチ 12:00 p.m. スタート

ディナー6:30 p.m. スタート

【定休日】 火・水(その他、店休日を設けさせていただく場合がございます。)

【席数】 10席(予約制)





レストランのご予約は、オンラインもしくはお電話にて承っております。

オンライン予約:https://www.sevenrooms.com/reservations/genjyufukrz/genjyu-marriott-com?venues=bayfukrz,divafukrz,viridisfukrz,genjyufukrz,lobbyloungethebarfukrz

電話:092-401-8888 (月~土 10:00~17:00)



ザ・リッツ・カールトン福岡について

2023年6月21日に開業したザ・リッツ・カールトン福岡は、マリオット・インターナショナルとして九州初となるラグジュアリーホテルです。陸・海・空の玄関口でもある「博多駅」、「博多港」、「福岡空港」までは、いずれも車や交通公共機関で15分以内のアクセスを誇る福岡市天神地区に位置し、167の広々とした客室とスイート、4つのレストランと2つのバー、フィットネスジム、スパ、クラブラウンジ、ボールルームや会議室も備え、ゲストの皆様に、快適な滞在と記憶に残る思い出をお届けいたします。



ホテルウェブサイト:https://www.ritzcarlton.com/fukuoka

公式インスタグラム:https://www.instagram.com/ritzcarlton.fukuoka/

公式フェイスブック:https://www.facebook.com/RitzCarltonFukuoka

ホテルオフィシャル動画:https://www.youtube.com/watch?v=l-Z1NI6rngk



