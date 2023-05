[株式会社 U-NEXT]

USEN-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2023年7月30日(日)開催の『超RIZIN.2 powered by U-NEXT』についてメインプラットフォームとしてライブ配信することを決定いたしました。







『超RIZIN.2 powered by U-NEXT』では、元BELLATORフェザー級王者のAJ・マッキーと元BELLATORライト級王者パトリッキー・ピットブルによる「BELLATORライト級グランプリ1回戦」を実施。さらに元BELLATOR/RIZINバンタム級世界王者・堀口恭司と、『RIZIN.41』の試合後、堀口への宣戦布告で話題になった神龍誠との対戦がついに実現します。



フロイド・メイウェザーと熱いエキシビションを繰り広げた“路上の伝説”こと朝倉未来と、RIZIN3連勝中で次戦に期待がかかるアゼルバイジャンのヴガール・ケラモフの対戦や、フアン・アーチュレッタと朝倉海によるRIZINバンタム級タイトルマッチなど熱い対戦カードが目白押しです。



そのほか、BELLATOR世界女子フライ級ランキング3位の渡辺華奈やRIZIN FIGHTING WORLD GRAND-PRIX 2019で優勝を飾ったBELLATOR世界ライト級ランキング3位のトフィック・ムサエフなどトップファイターも続々参戦します。



U-NEXTはメインプラットフォームとして7月30日(日)開催の『超RIZIN.2 powered by U-NEXT』を完全生中継いたします。ぜひご期待ください。



※ライブ配信の詳細は後日発表予定です。



U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。27万本以上の映画、ドラマ、アニメが見放題で楽しめるほか、公開・放送されたばかりの最新作を含む4万本以上のレンタル作品、さらに91万冊以上のマンガや書籍もラインナップしています。1つのアプリで「観る」「読む」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。

株式会社U-NEXTは、株式会社USEN-NEXT HOLDINGS(本社:東京都品川区、代表取締役社長CEO:宇野 康秀)のグループ会社です。



U-NEXT:https://video.unext.jp

U-NEXT SQUARE:https://square.unext.jp

※GEM Partners調べ/2023年4月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/28-09:46)