世界文化社は、感動と興奮のなか閉幕を迎えたW杯をグラフィカルにふり返る『サッカー・ワールドカップ2022メモリアルフォトブック』を、12月23日(金)に発売いたします。全64試合の激闘の記録を写真付きで全て掲載するほか、全831選手の試合記録も全員の顔写真付きで完全収録いたします! 最高の夢を見せてくれた日本代表の活躍と、伝説の試合となったあの決勝戦をもう一度誌面で見たい全ての方へ贈る、永久保存版の一冊です。











W杯2022の全記録をグラフィカルな写真と詳細データでふり返るメモリアルブック緊急発売!



世界を驚きと感動の渦に包んだ日本代表のドイツ戦・スペイン戦の激闘はもちろん、メッシの活躍で見事勝利したアルゼンチン優勝の決勝戦の興奮を、グラフィカルな写真と詳細データの両方で振り返るメモリアルブックです。あの感動と興奮をもう一度、誌面で味わいたい全ての方へ贈る永久保存版の一冊。選手たちが見せてくれた闘いのすべてを、あますことなく一冊にまとめました。











最高の夢をありがとう! 日本代表の25日間の戦いに完全密着した全記録





ドイツ・コスタリカ・スペイン…。日本の対戦相手が決まった時、誰がこんなストーリーを想像できたでしょうか。森保監督が率いた日本代表選手たちは、自らの勝利を信じ、試合終了のホイッスルが鳴るその瞬間まで、全ての試合を全力で闘い抜きました。ドイツやスペインから逆転勝利を収める快挙を成し遂げた日本代表の激闘の軌跡を、決定的瞬間をとらえた美麗写真と現地密着レポートでドラマチックにふり返ります。









川島永嗣選手独占インタビュー! 今語る、森保ジャパンの強さの理由



森保ジャパンの最年長選手として臨んだ川島永嗣選手にとって、今大会は4度目のW杯でした。強豪国を見事打ち破り、グループリーグ首位突破を果たした今大会の日本代表は、川島選手にとってどんなチームだったのでしょうか。そして、これからの日本サッカーの未来は…? カタールからフランスに直帰した川島選手が、特別にオンラインインタビューで本誌のために語ってくれました。











全64試合の激闘の記録を、名場面の写真と詳細データでふり返る!



前半のグラフィカルページでは、メッシやネイマールなどW杯のレジェンドたちの活躍の様子を、ドラマチックな大判写真でふり返ります。さらに、全64試合の記録をまとめたレポートページでは、名場面の写真とともに全試合の詳細データを完全収録。W杯2022の熱狂のすべてをもれなくまとめてお届けします。











全831選手の試合記録を、全員の顔写真付きで完全網羅!



選手名鑑のページでは、全831選手の個人記録を何と全員の顔写真付きで完全網羅! 個性あふれる各国のチームメンバーの魅力や、今大会を闘い抜いた全ての選手の活躍を、あますことなく全て記録した、完全保存版の選手名鑑です。











刊行概要









『サッカー・ワールドカップ2022メモリアルフォトブック』

■発売日:2022年12月23日(金)

■定価:1,200円(税込)

■仕様:A4判・フルカラー116ページ

■発行:株式会社世界文化ブックス

■発行・発売:株式会社世界文化社

https://www.amazon.co.jp/dp/4418221425







目次



■THE GREATEST MOMENT

ザ・メモリアル ~輝きの瞬間と永遠の記憶~

■SUPER STARS in QATAR WORLD CUP

スーパースターたちの「明と暗」 ~歓喜と無念~

■カタール紀行

観戦特化型ワールドカップ

■日本代表 激闘の軌跡

黄金色の歴史と輝きの記憶

■日本代表 現地密着レポート

見果てぬ夢と、その先の世界 ~日本代表がカタールで手にした未来への礎~

■インタビュー

川島永嗣 「日本代表としての矜持」 ~森保ジャパンが快挙を成し遂げられた理由~

■FINAL RESULTS & AWARDS

2022ワールドカップ 最終結果&個人賞

■ALL 64 MATCH SUMMARY

全64試合レポート&完全データ

■STATS of ALL 831 PLAYERS

個人記録付 全831選手名鑑

[グループA] カタール/エクアドル/セネガル/オランダ

[グループB] イングランド/イラン/アメリカ/ウェールズ

[グループC] アルゼンチン/サウジアラビア/メキシコ/ポーランド

[グループD] フランス/オーストラリア/デンマーク/チュニジア

[グループE] スペイン/コスタリカ/ドイツ/日本

[グループF] ベルギー/カナダ/モロッコ/クロアチア

[グループG] ブラジル/セルビア/スイス/カメルーン

[グループH] ポルトガル/ガーナ/ウルグアイ/韓国



