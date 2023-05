[株式会社 U-NEXT]

USEN-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、『AND JUST LIKE THAT… シーズン2 / セックス・アンド・ザ・シティ新章』を2023年6月22日(木)16時より見放題で独占配信いたします。









ニューヨーク・マンハッタンを舞台に30代独身女性たちのリアルライフを赤裸々に描き、世界中で大旋風を巻き起こした歴史的な大ヒットシリーズ『セックス・アンド・ザ・シティ(SATC)』(1998~2004)。劇中で炸裂する恋愛やセックスにまつわる本音は世界中の女性たちの共感を集め、数多くのファッション・アイテムが大流行するなど世界中で社会現象となり、今なお色褪せない魅力によって多くのファンを熱狂させ続けています。



2021年12月より全世界待望の『AND JUST LIKE THAT… / セックス・アンド・ザ・シティ新章』が米国HBO Max、日本ではU-NEXTにて配信がスタート。個性豊かな新キャストを迎え、30代から50代になったキャリー(サラ・ジェシカ・パーカー)、ミランダ(シンシア・ニクソン)、シャーロット(クリスティン・デイビス)の人生や友情が描かれた『セックス・アンド・ザ・シティ』の新たな物語は、HBO Max史上最高視聴者数*1及びU-NEXTの海外ドラマジャンルにおける歴代1位*2を記録。あまりの人気にシーズン1配信終了と同時にシーズン2の製作が決定しました。



U-NEXTでは、『AND JUST LIKE THAT… シーズン2 / セックス・アンド・ザ・シティ新章』を米国HBO Maxと同時となる2023年6月22日(木)16時より見放題で独占配信します。





この度キービジュアルと共に解禁となったティザー予告にはキャリーの元カレ、エイデン(ジョン・コーベット)の姿も?さらに新しくなって戻ってくる『AND JUST LIKE THAT… / セックス・アンド・ザ・シティ新章』にご期待ください。



U-NEXTでは、『セックス・アンド・ザ・シティ』全6シーズン及び『AND JUST LIKE THAT… シーズン1 / セックス・アンド・ザ・シティ新章』を見放題で独占配信中です。あわせてお楽しみください。



<作品概要>

『AND JUST LIKE THAT… シーズン2 / セックス・アンド・ザ・シティ新章』<全11話>

(原題:AND JUST LIKE THAT…)



【配信開始日】2023年6月22日(木)16:00 第1,2話 配信予定(以降、毎週木曜1話ずつ配信)*字吹同時予定

【視聴形態】見放題



【キャスト】

サラ・ジェシカ・パーカー、シンシア・ニクソン、クリスティン・デイビス、サラ・ラミレス、サリタ・チョウドリー、ニコール・アリ・パーカー、カレン・ピットマン、マリオ・カントーネ、デヴィッド・エイゲンバーグ、エヴァン・ハンドラー、クリストファー・ジャクソン、ニール・カニンガム、キャシー・アン 、アレクサ・スウィントン



【スタッフ】

企画・製作総指揮:マイケル・パトリック・キング

製作総指揮:ジョン・メルフィ、ジュリー・ロッテンバーグ、エリサ・ズリツキー、サラ・ジェシカ・パーカー、クリスティン・デイビス、シンシア・ニクソン

脚本:マイケル・パトリック・キング、サマンサ・アービー、スーザン・ファレスヒル、ルーカス・フレーリッヒ、レイチェル・パーマー、ジュリー・ロッテンバーグ、エリサ・ズリツキー

監督:マイケル・パトリック・キング、シンシア・ニクソン、ライ・ルッソ=ヤング、ジュリー・ロッテンバーグ



HBOシリーズ『セックス・アンド・ザ・シティ』

クリエイター:ダレン・スター

原作:キャンディス・ブシュネル著書「セックス・アンド・ザ・シティ」



【吹替キャスト】

永島由子、渡辺美佐、松谷彼哉、斉藤貴美子、三石琴乃、沢城みゆき、松枝裕香、中村伸一、中尾隆聖、朝倉大介、松川裕輝、畠中祐、内田彩、伊瀬茉莉也



*1:2022年2月

*2:2022年1月

(C)2023 WarnerMedia Direct, LLC. All Rights Reserved. HBO Max(TM) is used under license.



