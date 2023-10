[J-WAVE(81.3FM)]

ナビゲーターは、サッシャ&板谷由夏『J-WAVE HOLIDAY SPECIAL Juchheim presents CIRCLE OF HAPPINESS-PEACE BY PIECE-』









ラジオ局J-WAVE(81.3FM)では、11月3日(金・祝)9:00~17:55、広がっていく幸せの輪

=CIRCLE OF HAPPINESSを届ける9時間特番『J-WAVE HOLIDAY SPECIAL Juchheim presents CIRCLE OF HAPPINESS-PEACE BY PIECE-』を放送いたします。ナビゲーターはサッシャと板谷由夏が担当します。







本特番では「つながり」をキーワードに、家族・地域・想いなど、さまざまなつながりの形を通して、人と人とのつながりの尊さ・あたたかさをお届けします。大宮エリー、藤井隆、YOUなどゲストの方々をお迎えしてお話を伺うほか、リスナーのみなさんがつなげていきたいコトやモノもご紹介! また、小山薫堂がヘラルボニー代表取締役 松田崇也を迎え「つながり」をキーワードにした対談や、由薫、徳永兄弟によるスタジオ生演奏もお届けします。













さらに、オンエア当日に京王百貨店新宿店で開催中のバウムクーヘン博覧会の現場からレポートも! バウムクーヘン愛でつながる会場の熱気をお伝えします。



あたたかな気持ちが重なり、大きな幸せの輪となって広がっていく9時間特番をお聴き逃しなく。



■リスナーからのメッセージを大募集

本特番では、「バトンタッチ」をテーマにメッセージを募集中です。誰かから受け取ったバトン、誰かに渡したいバトンはありますか? 皆さんのつなげていきたい気持ちやエピソードを募集します。番組で紹介された方には、ユーハイムのバウムクーヘンをプレゼントします。メッセージ投稿は特設サイトまで。



■ホリデーシーズンに聴きたいプレイリストを配信!

番組中にナビゲーターやゲストが「つながる」をテーマに楽曲を選曲! その楽曲でプレイリストを作成し、オーディオストリーミングサービスSpotify上で配信いたします。オンエア後もSpotify上で引き続き配信しますので、ホリデーシーズンのお供にお楽しみください。



◎プレイリストURL

https://open.spotify.com/playlist/2DSQ7exI7p9Q4M5NFvfLT8?si=d4d9de207e784c45



【番組概要】

放送局:J-WAVE(81.3FM)

タイトル:J-WAVE HOLIDAY SPECIAL Juchheim presents CIRCLE OF HAPPINESS-PEACE BY PIECE-

放送日時:11月3日(金・祝)9:00~17:55

番組HP: https://www.j-wave.co.jp/holiday/20231103/

ナビゲーター:サッシャ、板谷由夏

ゲスト(50音順):大宮エリー、小山薫堂、徳永兄弟、藤井隆、YOU、由薫ほか

リポーター:篠原光



