卒業、入園、入学、転勤、お引越し。春は何かとご挨拶や贈り物の多い季節です。「2階イベントテラス」では、お世話になった方、大切な方への春ギフト好適品を特集します。今回のテーマは“大阪製を贈ろう”。大阪府知事が優れた商品に認定する「大阪製ブランド認定製品」を取り揃えました。

出身地大阪を離れ新しい場所で新生活をスタートする方にとっては、自己紹介に添えて。大阪へ転地された方には、お世話になった方や大切な方へのお礼として。温かいご挨拶の心を感じていただける品々ばかりです。



「大阪製ブランド認定製品」とは?







府内ものづくり中小企業の優れた技術に裏打ちされた創造力にあふれる製品を「大阪製ブランド製品」として大阪府知事が認定。大阪のものづくりのブランドイメージを高めるとともに、府内ものづくり企業の自社製品開発を促進しています。認定製品は大阪府及び公益財団法人大阪産業局をはじめ、様々な支援機関等が実施するプロモーション活動によって、国内外に情報発信を行っています。2012年度から2022年度までに111社、139点が認定され、阪神梅田本店での開催は今回で3回目となります。





阪神バイヤーが注目する、22年度認定製品は?



■株式会社マックス The BAR SOLID SHAMPOO(ザ バー ソリッド シャンプー)

昭和60年代に小学校などでよく見かけた、水道にぶら下がったレモン石鹸が、創業1905年の「株式会社マックス」のかつての主力商品でした。1905年創業の製造技術を活かし、今の時代に求められる新商品の開発に取り組み、シャンプーの固形化を実現。プラスチック容器が必要なく、環境保全も配慮されています。



「ザ バー ソリッド シャンプー」固形シャンプー(80g) 各1,650円

植物由来の洗浄成分で、老若男女が使いやすい石鹸タイプです。製品表面に波型の溝をつけ、表面積を多くすることで泡立ちやすく。また浴室でとけにくいようやや硬めに作られています。



■サンワード株式会社 RAU-RAU-G HAITETSU(らうらうじハイテツ)

天王寺区にあるカバン・袋物製造を手掛ける「サンワード株式会社」による雑貨ブランド「RAU-RAU-G HAITETSU(らうらうじ ハイテツ)」。大阪府下を走る地下鉄の引退車両の部品を新たな製品に生まれ変わらせる取り組み『Osaka Metro クリエイト「廃車再生プロジェクト」』に参加し、つり手・車両連結部の蛇腹状の布部分“貫通幌”(かんつうほろ)を使用してバッグや小物にリメイクしました。

ブランド名の「らうらうじ」は日本の古語に由来し「清らかで美しい」という意味。廃棄されるものを再生させ、再生して清らかで美しい地球を取り戻そう、という願いが込められています。







「RAU-RAU-G HAITETSU」印鑑ポーチ 1,650円、2WAYトートバッグ 15,180円、ショルダーバッグ 各14,080円など









ショルダーバッグとトートバッグは、ショルダーバッグとトートバッグは、御堂筋線、谷町線、四つ橋線など全8路線にちなんで8色展開。

中央上から時計回りに)中央線、千日前線、四つ橋線、長堀鶴見緑地線、御堂筋線、谷町線、今里線、堺筋線



バッグの持ち手部分には、つり輪を採用。パーツの重みで自然とフタが閉まるほか掴みやすいようになっています。各製品には切符をモチーフにしたブランドタグが付いています。



■藤田金属株式会社 TABLE LAMP ICHI(テーブルランプ イチ)

主に食器やフライパンなどの調理器具を製造してきた「藤田金属株式会社」が、在宅勤務の広がりなどの社会環境変化に着目し、ダイニングテーブルやバルコニーなど、好きな場所で作業をするために、気軽に持ち運べる照明をつくりました。入手しやすい単三乾電池仕様でコードレス、4段階の明るさ調整、1時間で消える自動消灯タイマーを搭載。旅先やアウトドアでも活躍します。



「TABLE LAMP ICHI」卓上照明器具(直径100mm×高さ266mm パイプ直径 18mm、黒・白)各16,500円





上と下の2か所のねじを外すとコンパクトに収納できるデザインです。電池式なので海外でも使用可。





他にも、最近の社会情勢やトレンドをうけて開発された優れた商品が揃います







田中文金属株式会社「<conifer cone>Pyromaster2(コニファーコーン パイロマスターツー)」折り畳み式ストーブ 9,900円

手のひらサイズのコンパクトな折り畳みストーブ。国内外のキャンパーから絶賛される逸品。



株式会社第一精工舎「地産廃材が価値を生んだ文具シリーズ」ペン&スタンド 836円

卵殻、牡蠣殻、紙屑、噴石、帆立殻、クズ米、麦芽の7種類を販売。原料になった素材の形状をペンスタンドのデザインモチーフに使用。





Three Rivers(スリー リバーズ)「楽勝ボタン 前あきストレッチシャツ」半袖シャツ 12,000円、長袖シャツ 13,000円

片手でも留め外しやすいようボタンをゴムで留めたり、アームホールが広いラグランスリーブで、片手が不自由でも着脱しやすい工夫が満載。



■阪神梅田本店 春のギフトに「大阪製ブランド認定製品」を贈ろう!

