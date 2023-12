[コロプラ]

『白猫GOLF』に登場するホールを模した仮想会場

株式会社コロプラ(代表取締役社長:宮本貴志、本社:東京都港区、以下「コロプラ」)は、グループ会社である株式会社360Channel(代表取締役社長:小松恵司、本社:東京都港区、以下「360Channel」)協力のもと、11月21日に「キックオフ&アワード」をメタバース空間にて開催し、コロプラグループとしての一体感強化と従業員のモチベーション向上につながりました。



従業員はコロプラが提供する、新作アプリゲーム『とらべる島のにゃんこ』に登場する「にゃんこ」のアバターを使い、同じくコロプラのアプリゲーム『白猫GOLF』に登場するホールを模した仮想会場に集合。経営陣より通期※の振り返りや今後の方針発表、会社に貢献したチーム・個人の表彰を行いました。このような一般的な全社総会コンテンツだけでなく、エンターテインメント企業ならではのミニゲームも行われ盛り上がりを見せました。

なお当日は主にコロプラの正社員、アソシエイト、契約社員、アルバイト約750人が出席し、参加が叶わなかった従業員には、後日アーカイブにて配信されています。

※2022年10月~2023年9月末



背景



キックオフ&アワードは、組織の一体感醸成と連携の強化、および従業員のモチベーション向上を目的とした全社総会です。



従来、都内会場で開催していたキックオフ&アワードは、コロナ禍をきっかけにオンライン配信へと変更していました。オンライン配信は感染リスクの低減や移動時間の削減などにつながる一方で、一方通行になりがちな会話形式やリアルタイムでのコミュニケーション制限等が発生することから、組織の一体感不足や参加意欲の低下といった課題がありました。



そこでこの度、グループ会社である360Channelと協力し、コロプラでは初となるメタバース空間にて行いました。オフィスや自宅から参加ができるだけでなく、会の進行に沿ってアバターで会場を移動するため参加意欲を担保し、コメントやエモーション機能によるリアルタイムでのコミュニケーションも可能となりました。

キックオフ&アワードについて



組織の一体感の醸成と連携強化、および従業員のモチベーション向上を目的に、年2回行う全社総会です。



コロプラが15周年を迎えた2023年16期上期「キックオフ&アワード」は、キックオフ、アワード、エンタメコンテンツの3部構成で行いました。

キックオフでは、代表取締役社長の宮本をはじめとする経営陣より通期の振り返りと中長期的な方針が発表され、アワードでは通期で会社に貢献したチーム賞および個人賞として、5チーム、11名が表彰されました。またエンタメコンテンツでは、アバターで会場を駆け回り、コインを集めるミニゲームも行っています。



参加者からは「在宅勤務者も空間的な共有感を得ることができて面白かったです。」「オンライン配信の場合、一方通行な印象がありますが、ウェブメタバースでの開催はコメントを投稿しやすいのと、他のにゃんこ (社員)の皆さんと一緒に参加している体験ができてとても良かったです!」といった声が寄せられました。



キックオフ&アワードの詳細は(https://colopl.co.jp/recruit/company/no100.php)をご覧ください。

キックオフ&アワードのメタバース空間について



360Channelが提供する「WEBmetaverse」により作られた仮想空間です。空間は『白猫ゴルフ』の会場でデザインされ、従業員と経営陣は『とらべる島のにゃんこ』の「にゃんこ」アバターを使用しています。

「WEBmetaverse」はURLを共有することでスマートフォン、PC端末などから瞬時にアクセスすることができます。ゲーム会社ならではの高い操作性を有した仮想空間により、メタバースに初めて触れた従業員も、自由に動き回り仮想空間を体感しました。



アワード会場



コインミニゲーム

コロプラグループは、今後も「"Entertainment in Real Life" エンターテインメントで日常をより楽しく、より素晴らしく」をMissionに掲げ、グループ一丸となって新しいエンターテインメントを届けていきます。

■『白猫GOLF』について





『白猫GOLF』

『白猫GOLF』は、『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』の個性豊かなキャラクターたちがゴルファーとなって登場するゴルフゲームです。『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』『白猫テニス』とも異なる新たなゲーム体験の提供を目指し、「本物に近いゴルフ体験」ができる新感覚のゴルフゲームとなっております。

- アプリ名 :白猫GOLF

- ジャンル :ゴルフゲーム

- 対応端末 :iOS、Android(TM)

- 価格 :基本プレイ無料(アイテム課金あり)

- 公式サイト :https://colopl.co.jp/shironekogolf/

- 公式X :https://twitter.com/wcat_golf

- ダウンロード :https://colopl.page.link/fFxd



■『とらべる島のにゃんこ』について





『とらべる島のにゃんこ』

『とらべる島のにゃんこ』は『ほしの島のにゃんこ』の世界観はそのままに、色々な島を旅しながら、にゃんこ達と自分だけの島が作れる島づくりゲームです。「なぞってタップするだけのファーム」×「カンタンで爽快なパズル」で、にゃんこ達と一緒にオリジナルの島づくりを楽しみましょう。

- アプリ名 :とらべる島のにゃんこ

- ジャンル :農園×パズルのカンタン島づくりゲーム

- 対応端末 :iOS、Android(TM)

- 価格 :基本プレイ無料(アイテム課金あり)

- 公式X :https://colopl.page.link/mimj

- 公式Instagram :https://colopl.page.link/iToH

- ダウンロード :https://colopl.page.link/XdGw



【株式会社360Channel 会社概要】



社名 :株式会社360Channel https://corp.360ch.tv/

所在地 :東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト 6F

設立 :2015年11月2日

代表者 :代表取締役社長 小松恵司

事業内容 :360度動画関連事業、総合XRプロデュース事業、メタバース事業

【株式会社コロプラ 会社概要】



社名 :株式会社コロプラ https://colopl.co.jp/

所在地 :東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト5F・6F

設立 :2008年10月1日

従業員数 :本体780名(グループ全体1,348名)

代表者 :代表取締役社長 宮本貴志

事業内容 :スマートフォンゲーム、コンシューマーゲームの開発・提供

XR、メタバース、ブロックチェーンゲームの開発・提供

国内外の未上場企業への投資およびファンド運用

公式X :https://twitter.com/colopl_pr

公式Facebook :https://www.facebook.com/coloplinc/

