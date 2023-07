[マリオット・インターナショナル]

~アート・ペストリー・バー「MIXup(ミックスアップ)」がバービー一色に!~



ラグジュアリー・ライフスタイルホテルW大阪(所在地:大阪市中央区南船場4丁目1番3号、総支配人:近藤 豪)は、ホテル1階「MIXup」にて、8月11日(金)に全国劇場公開となる映画『バービー』とコラボレーションしたカフェ企画「Barbie(TM) The Movie Cafe」を、2023年7月16日(日)~9月15日(金)の期間限定でオープンいたします。







映画『バービー』の公開にあわせた期間限定コラボレーション・カフェがオープン!

ピンクに彩られ、全てが完璧な〈夢〉のような世界〈バービーランド〉の住人・バービーは、ある日身体に異変が起こり、秘密を探るため、ボーイフレンド?のケンとともに人間の世界へと旅に出る・・・。

“バービーランド”がリアルワールドのカフェに登場!?W大阪1階のアート・ぺストリー・バー「MIXup」が「Barbie(TM) The Movie Cafe」としてバービー一色になり、期間限定でオープンします。

まるでバービーランドに飛び込んだかのような店内はバービーピンクで彩られ、バービーランドの住人たちも賑やかな空間を演出します。また店内には、バービー気分になれるフォトスポットも登場!隅から隅まで映画の世界観が楽しめるカフェとなっています。

メニューはバービーの世界観をイメージした夢のようにきらめくスイーツがラインナップされた“Sweets Box”や、バービーの可愛らしさが詰まった“Parfait”、そしてテイクアウトメニューとして“Cake”をご用意しました。映画『バービー』の世界に浸り、可愛いスイーツでハッピーな時間を堪能することができます。バービー一色に染まった「Barbie(TM) The Movie Cafe」で映画のようなティータイムをお楽しみ下さい。



笑って、泣いて、ハッピーに!最強のドリームファンタジー映画「バービー」

世界で最も有名なファッションドールであるバービーが遂に映画化!スタイリッシュなファッションと明るいキャラクターで、多くの女性を虜にしてきたバービーを演じるのは、『ハーレイ・クインの華麗なる覚醒』のマーゴット・ロビー。ケンを演じるのは、『ラ・ラ・ランド』でアカデミー主演男優賞にノミネートされた、ライアン・ゴズリング。監督は『レディ・バード』でアカデミー監督賞・脚本賞にノミネートされたグレタ・ガーウィグ。歌やダンスを織り交ぜながら、観客を夢のようなバービーランドの世界に連れていく!完璧でハッピーな毎日が続く《夢》のようなバービーランドで暮らすバービーとケンが、完璧とは程遠い“人間世界〈リアルワールド〉”に迷い込み、本当に大切なものを見つける最強のドリームファンタジー。

映画『バービー』 8月11日(金・祝)全国ロードショー

配給:ワーナー・ブラザース映画

クレジット:(C)2023 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.

公式サイト: barbie-movie.jp

公式Twitter:@BarbieMovie_jp



Barbie(TM) The Movie Cafe(バービー・ザ・ムービー・カフェ)概要





期 間 2023年7月16日(日)~9月15日(金)

場 所 アート・ペストリー・バー「MIXup(ミックスアップ)」 (1階)

時 間 11:30~/ 14:00~/ 16:30~ ※各120分制



●Sweets BOX(スイーツ・ボックス)

・Sweets BOX お1人様 4,800円

・Sweets BOX + Parfait お1人様 7,500円

メニュー内容

<ウェルカムドリンク>

サマーランド(モクテル)

<スイーツ>

マカロン

キャラメルナッツタルト

カップケーキ

チョコレート

チーズケーキ

マンゴー―ムース

ミニドーナツ

<セイヴォリー>

ミニBBQチーズバーガー

とうもろこし風味のミニアメリカンドッグ

フライドポテト

※コーヒー、紅茶のフリーフロー付き。



●Parfait(パフェ) 2,700円

桃のシャーベット/ ライムクリーム/ レモングラスゼリー



●Cake(テイクアウトケーキ) 各1,000円(税8%込)

・ライチ&ローズタルト

・マンゴー&ピーカンナッツタルト

・ラズベリー&ピスタチオタルト

※写真はすべてイメージです。

※メニュー内容や提供時間は予告なく変更となる場合があります。

※Cake以外の料金はすべて、税・サービス料15%込。















バービー(Barbie(TM))について

2024年にデビュー65周年を迎える世界一有名なファッションドール「バービー」は、1959年のデビュー以来、女性を取り巻く環境の変化を映して来ました。バービーは、ファッションだけではない、多様性“ダイバーシティ”(性別、人種、職業、体型など)を表現し、

未来に向かって自分らしく進んでいく女性とともに歩んでいます。小さなお子さまから大人まですべてにとって、時には憧れの存在でもありながら、今までも、そしてこれからも、一人一人が持つ可能性を一緒に支えていきます。

公式サイト:http://mattel.co.jp/toys/barbie



マテル社について

マテル(Mattel)グループは、玩具およびファミリー向け製品のデザイン、製造、マーケティングにおける世界的リーディング企業です。マテル社のベストセラー・ブランドとして、史上最も有名なファッションドールバービー(Barbie(R))のほか、ホットウィール(Hot Wheels(R))、きかんしゃトーマス(Thomas & Friends(R))、フィッシャープライス(Fisher-Price(R))、メガブロック(MEGA(R) BLOKS)に加え、様々なエンターテイメントから着想を得た玩具ラインがあります。マテル社は、2015年に『Ethisphere Magazine』の「World’s Most Ethical Companies(世界で最も倫理的な企業)」に選ばれ、2014年に『Corporate Responsibility Magazine』の「100 Best Corporate Citizens」で第5位に選ばれています。全世界の事業を統括する本社をカリフォルニア州エルセグンドに置くマテル・グループは、150以上の国で製品を販売しています。

公式サイト:https://mattel.co.jp/toys/barbie/movie



ワーナー・ブラザース・ディスカバリーについて

ワーナー・ブラザース・ディスカバリー(Nasdaq : WBD)は、テレビ、映画、ストリーミングなどあらゆるポートフォリオを埋めるたくさんの作品とユニークなブランドを持つ、世界をリードするメディアでありエンターテイメントを提供する企業です。我々が制作し配給する番組やサービスは220 以上の国や地域、50 以上の言語に対応しており、代表的なブランド、ネットワークを通じて世界中の皆さまに情報やインスピレーションを与え、笑いと感動を提供しています。ワーナー・ブラザース・ディスカバリー傘下の主なブランド、ネットワークは以下の通りです。

ディスカバリーチャンネル、discovery+、CNN、DC、Eurosport、HBO、HBO Max、HGTV、Food Network、OWN Investigation Discovery、TLC、Magnolia Network、TNT、TBS、truTV、Motor Trend、アニマルプラネット、Science Channel、ワーナー・ブラザース映画、ワーナー・ブラザーステレビジョン、ワーナー・ブラザースゲームス、ニュー・ライン・シネマ、カートゥーンネットワーク、MONDO TV、旅チャンネル、Adult Swim、ターナークラシック映画、Discovery en Español、Hogar de HGTV 他詳細については、www.wbd.com をご覧ください。



W大阪について

マリオット・インターナショナルのラグジュアリー・ライフスタイルホテルブランド「W」の日本初進出ホテルとして、2021年3月16日、大阪市のメインストリートである御堂筋沿いに開業。ひと際目を引く黒を基調としたシンプルでスタイリッシュな外観は、大阪市出身の世界的建築家 安藤忠雄氏がデザインを監修しました。鮮やかなネオンがきらめくエネルギッシュな大阪の街や日本の文化、歴史にインスパイアされたホテルの内部には、目を見張る色遣いや仕掛けを施した遊び心あふれる空間が広がっています。50室のスイートルームを含む全337室のゲストルーム、6つのバー&レストラン、スパ、フィットネス、屋内プールやバンケットルーム、そして「Whatever/Whenever(R)」を代表とするWならではの上質でユニークなサービスで、W大阪ならではの体験をご提供します。W大阪は、泊まるだけのホテルでない “目的地となるホテル” を目指します。

公式サイト: wosaka.com

Instagram: instagram.com/wosakahotel

Facebook: facebook.com/WOsakaJPN



Wホテルワールドワイドについて

マリオット・インターナショナルが展開するブランドのひとつであるWホテルは、ニューヨークの大胆な発想と24時間眠らない街の文化の下に誕生以来、およそ20年に渡り、ホスピタリティシーンでセンセーションを巻き起こし、そのあり方を再定義してきました。世界各地に広がりつつあるWホテルのネットワークは、現在60軒以上を展開し、どこへ進出しても意表を突くWホテルは、ラグジュアリーに関する既成の概念を飛び越えて新たなホテルブランドを生み出してまいります。Wはゲストが持つ、思い切り楽しみ、日常の繰り返しに反発したいという強い願望に火をつけ、ゲストの生への渇望を解き放つことを目指しています。当ブランドの刺激的なデザイン、Wを象徴する“いつでもどんなことでも”(Whenever/Whatever)に対応するサービス、そして活気あふれるリビングルームがもたらすゲスト体験は、模倣されることもありますが、Wに追い付くことはできません。革新的でインスピレーションに富み、逃れられないほどの熱気に満ちたWが、各地の最新情報を知りたい、もっと見て感じて遠くまで行きたい、夜も遅くまで楽しみたいというあくなき欲望をサポートいたします。Wホテルについての詳しい情報は、https://w-hotels.marriott.com/ja-JP/または Twitter、Instagram、Facebookをご覧ください。Wホテルワールドワイドは、マリオット・インターナショナルのグローバル・トラベル・プログラムであるMarriott Bonvoy(R)(マリオット ボンヴォイ)に参加しています。Marriott Bonvoyは会員の皆さまに並外れたグローバルブランドポートフォリオやMarriott Bonvoy Momentsでの体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典をお届けします。無料会員登録やプログラム詳細については、marriott.comをご覧ください。



