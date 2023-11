[カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(蔦屋書店・蔦屋家電・T-SITE)]

POPでノスタルジックな世界観が新しい?懐かしい? 注目の若手アーティスト



奈良 蔦屋書店 では、2023年11月10日(金)-29日(水)の期間、「あやいろ個展『日が暮れて』」を開催します。

日本人が胸に抱く古きよき風景をポップアートのような華やかさで描いた作品を、お楽しみください。

https://store.tsite.jp/nara/event/magazine/36793-1630481025.html







奈良 蔦屋書店(奈良県奈良市)では、POPでノスタルジックな世界観を描く作家「あやいろ」の個展を開催致します。

数多くの国際的な展示を重ねて、アジアやヨーロッパでも話題になっている注目のアーティストの作品を、ぜひご覧にお越しください。



また本展では展示作品11点を抽選にて販売致します。詳しくは下記ページにてご確認ください。

https://store.tsite.jp/nara/event/magazine/36793-1630481025.html



プロフィール







あやいろ

1991年生まれ

幼い頃より絵を描くことが好きで、現在のスタイルは独学で習得。語学を先行していた大学時代に海外の文化に多く触れていく中で、自分が生まれ育った土地、原点は自分自身と切り離すことはできないと考えるようになる。自らの故郷である日本の里山の土地にもう一度向き合い、作品作りを開始する。

今日実存する風景と自らの幼少期の記憶を織り交ぜた描写を通し、誰しもが持っているであろう子供の頃の思い出と、原風景や子供時代そのものが放つ独特の哀愁感を表現。近年では地方や昭和の風景、また子供そのものに焦点を当てたシリーズなども制作し、「原点」の追及の幅を広げている。古き良き純粋なものを守り続けたいという思いから、懐かしさと新しさの融合したPOPでノスタルジックな世界を展開し続ける。



HP:http://ayairoart.com/





■略歴

- 受賞・入選

2020 第37回 ザ・チョイス年度賞 優秀賞

- 個展

2023 “Memories of Summer” Contemporary Tokyo (東京)

2023 “Gifts from the Ancient Times” Galerie Zberro (パリ)

2022 “A Little Journey” Lighthouse Gallery (東京)

2022 “Southern Breeze” Galerie Ovo (台北)

2022 “Gifts from Heaven” The Waluso Gallery (ロンドン)

- アートフェア

2023 Art Market/OIL by 美術手帖(東京)

2023 Focus Art Fair (ニューヨーク)

2023 ART SOLO 2023 (台湾)

2023 Art Central Hong Kong (香港)

2023 LA Art Show (ロサンゼルス )

2023 STUDY: 大阪関西国際芸術祭(大阪)

2022 ART021 (上海)

2022 ART@FUKUOKA (福岡)

2022 KIAF Seoul (ソウル)

2022 神戸アートマルシェ(神戸)





イベント概要







あやいろ個展『日が暮れて』

会期:2023年11月10日(金)ー 2023年11月29日(水)

時間:8:00ー23:00

場所:奈良 蔦屋書店 2F天平ギャラリー

主催:奈良 蔦屋書店

共催:和田画廊

お問い合わせ先:奈良 蔦屋書店 代表番号0742-35-0600

https://store.tsite.jp/nara/event/magazine/36793-1630481025.html



店舗情報







奈良 蔦屋書店

住所:〒630-8013 奈良県奈良市三条大路1丁目691-1

電話番号:0742-35-0600

営業時間:8:00ー23:00

ホームページ:https://store.tsite.jp/nara/



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/06-12:16)