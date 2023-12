[コロプラ]

~締結を記念し、Galxeでの期間限定の報酬キャンペーンを実施~





株式会社コロプラ(代表取締役社長:宮本貴志、本社:東京都港区)のグループ会社である株式会社Brilliantcrypto(本社:東京都港区、代表取締役社長:馬場功淳)は、世界最大規模のWeb3コミュニティプラットフォームであるGalxe(共同創業者:Charles Wayn)とのパートナーシップを締結したことを発表いたします。







Brilliantcryptoは、「Proof of Gaming」という新しいモデルを導入した持続可能なPlay to Earnを目指すブロックチェーンゲームです。ビットコインのコンセンサスアルゴリズムである「Proof of Work」から着想を得ています。ゲームプレイがデジタル上の宝石の価値を証明することで、他人の価値を創出する「Proof of Gaming」によって、メタバースに価値ある経済圏を生み出す日本発のグローバル大型プロジェクトです。



Brilliantcryptoは、多くの著名なWeb3コミュニティとのパートナーシップを締結していますが、今回パートナーシップを締結したGalxeは世界最大規模のWeb3コミュニティの1つです。

Galxeは、Optimism、Polygon、Arbitrumなどのブロックチェーンエコシステムの成長を促進する上で極めて重要な役割を果たしてきており、報酬ベースのロイヤリティプログラムを通じて4,100社以上のパートナーと協業しています。現在、1,400万人以上のユーザーを抱えており、Brilliantcryptoにとって大きな躍進の一歩となりえます。



このパートナーシップを記念して、Brilliantcryptoクローズド・ベータ・テストの期間限定キャンペーンをGalxeプラットフォームで実施いたします。



【期間限定キャンペーン詳細】

今回のキャンペーンは、Galxeを通じてBrilliantcryptoのコミュニティに参加し、ベータテストに参加することで報酬を得られるものとなっています。

キャンペーンの詳細は以下となります。



キャンペーン期間

2023年12月13日15:00 - 2023年12月19日14:59(日本時間)



キャンペーン報酬

総額50万円分のMATICを当選者に分配。(※当選者1000名)



参加方法

Galxeキャンペーンサイトから以下の条件を達成していただきます。



1: Galxeに登録:https://galxe.com/brilliantcrypto/campaign/GCacgttK1s

2: Brilliantcryptoの公式Xをフォロー: https://x.com/brypto_official

3: Brilliantcryptoのベータアナウンスポストを#Brilliantcryptoを使って引用リポスト

4: BrilliantcryptoのDiscordに参加: https://discord.gg/brilliantcrypto

5: Brilliantcryptoのクローズドベータ特設ページにアクセスする



追加ミッション

もしBrilliantcryptoのベータテストに応募し、当選した場合、ベータテストを完了することで、最大8500円相当のイーサリアムを獲得できます。さらに、希少な宝石を発見すると、さらなる報酬を獲得可能です。





■Galxe共同創業者コメント

Brilliantcryptoとの提携は、活気あるWeb3コミュニティと革新的なゲーム体験の架け橋となるというGalxeの目標の1つに合致するものであり、大変嬉しく思います。Galxeは、最高のプロジェクトや企業を当社のプラットフォームに導入し、多様なコミュニティに紹介することに尽力しています。我々は、Brilliantcryptoを新たな視聴者に紹介し、Web3エコシステムの成長をさらに促進する役割を果たせることに興奮しています。





■馬場功淳氏(Brilliantcrypto代表取締役社長)コメント

Web3業界において、非常に大きな影響力を持つGalxeが我々のビジョンに共感していただき、パートナーになっていただいたことを大変心強く、嬉しく思っています。

活気あるWeb3コミュニティと革新的なゲーム体験の架け橋となるというGalxeのビジョンに応えられる存在となるように、リリースに向けてBrilliantcryptoを革新的なゲームへと仕上げていきたいと思っています。

そして、今回のパートナーシップによって、日本のみならず世界中にBrilliantcryptoの存在感が広がっていくと確信しています。さらなる飛躍をご期待ください。





■Galxeについて

Galxeは、Web3コミュニティを構築するための主要なプラットフォームです。1,400万人以上のユニークユーザーを持ち、26の異なるブロックチェーンに統合されているGalxeは、Optimism、Polygon、Arbitrum、そして4,100以上のパートナーの成長を報酬ベースのロイヤルティプログラムで推進してきました。プロトコルは、Galxeのクレデンシャル・データ・ネットワークからWeb3クレデンシャルを活用することで、成長を促進し、ソウル・バウンド・トークンを発行し、コミュニティ・エンゲージメントを高め、エコシステムの成長を後押しし、ブランド認知度を高めることができます。

Website : https://galxe.com?utm_source=Medium&utm_medium=Blog&utm_campaign=Footer

Docs : https://docs.galxe.com/

Twitter : https://twitter.com/Galxe

Medium : https://blog.galxe.com/

Discord : https://discord.com/invite/galxe

Telegram : https://t.me/Galxe

Newsletter : http://newsletter.galxe.com/



社名:Galxe

設立:2021年

共同創業者:Charles Wayn

Webサイト:https://galxe.com/



本リリースに関するGalxeへのお問い合わせ ana@serotonin.co





■株式会社Brilliantcryptoについて



株式会社Brilliantcryptoは、株式会社コロプラが設立したブロックチェーンの事業を行う100%子会社です。ブロックチェーンゲームが抱える課題に真剣に向き合い、人々の目を惹き付けるような、ひときわ輝くゲームを作るために設立されました。ブロックチェーン技術とコロプラグループが長年ゲーム事業で培ってきた豊富なノウハウを活用し、全世界に向けて、新しい価値を創造します。



商号:株式会社Brilliantcrypto(英語表記:Brilliantcrypto, Inc.)

本社:東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト5F・6F

設立:2022年11月9日

代表取締役:馬場 功淳

コーポレートサイト:https://brypto.net/jp/about

Webサイト:https://brilliantcrypto.net/jp/

Discord:https://discord.gg/brilliantcrypto

X(旧Twitter):https://twitter.com/Brypto_Official

X(旧Twitter・日本語版):https://twitter.com/Brypto_JP

Youtube:https://www.youtube.com/@Brilliantcrypto

Medium:https://brilliantcryptoblog.medium.com/





■株式会社コロプラについて

商号:株式会社コロプラ

本社:東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト5F・6F

設立:2008年10月1日

代表取締役社長:宮本貴志

株式会社コロプラ コーポレートサイト:https://colopl.co.jp





【本リリースに関するお問い合わせ】

株式会社コロプラ 広報グループ

https://colopl.co.jp/contact/pr/







