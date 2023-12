[ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社]

「NURO 光」新規申込者へ最大1万円キャッシュバックするクーポンを配布さらに、クーポン利用者全員に『FINAL FANTASY VII REBIRTH』非売品ポスターをプレゼント



ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社が提供する高速光回線サービス「NURO(ニューロ) 光」は、2024年2月29日(木)に発売される『FINAL FANTASY VII REBIRTH(以下、FF7リバース)』とのコラボキャンペーンを2023年12月21日から開始します。





「NURO 光」は高速通信とリーズナブルな価格が特長の光回線サービスです。オンラインゲームなど大容量コンテンツを複数人・複数デバイスで同時に通信しても快適に利用でき、通信速度や安定性を重要視する多くのゲームユーザーに利用されています。また、「PlayStation(R)5」をリースで手軽に楽しめる独自のオプションサービスを利用すると、「NURO 光」の高速通信とあわせて人気のPS5(R)を月額1,430円からお得に楽しむことができます。



『FF7リバース』とのコラボレーションを記念して、「NURO 光」を新規で申し込んだ方を対象に、2023年12月21日から2024年2月29日の期間、最大1万円をキャッシュバックするクーポンを配布します。さらにクーポンを利用して申し込んだ方全員に、非売品の『FF7リバース』ポスターをプレゼントします。



さらに、「NURO 光」の公式X(旧Twitter)やアプリでは、クラウドやセフィロス、エアリス、ティファなど人気キャラクターのアクリルスタンドなどが抽選で当たる企画を随時実施するほか、特設サイトでは『FF7リバース』壁紙を無料で配布します。

■ 「NURO 光×FINAL FANTASY VII REBIRTH」特設サイト https://www.nuro.jp/lp/ff7r



これまでも「NURO 光」は『FINAL FANTASY VII REMAKE』や『インフィニティ ストラッシュ ドラゴンクエスト ダイの大冒険』など、人気のゲームタイトルとのコラボレーションを実施してきました。今後もゲームユーザーの方々がこれまで以上に快適にゲームを楽しめる環境を提供し日常を豊かにするサポートをしてまいります。



■ FINAL FANTASY VII REBIRTH プロデューサー 北瀬佳範様よりコメント

『FINAL FANTASY VII REMAKE』に続き、『FINAL FANTASY VII REBIRTH』でも「NURO 光」様とコラボを行う事になりました。今回はFF7グッズが当たるキャンペーンもありますので是非ご参加いただき、『FINAL FANTASY VII REBIRTH」をお楽しみいただければ幸いです。



■ ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 執行役員 / NURO事業部 事業部長 永井直紀よりコメント

全世界で愛される『FINAL FANTASY VII』の『FINAL FANTASY VII REMAKE』プロジェクトにおいて、前作に続いて今回のタイトルでもコラボレーションでき、大変嬉しく思います。「NURO 光」は10ギガプランの普及を強化するなかで、これまで以上にゲームを楽しみ、豊かな生活を送れるよう、通信の面からサポートしてまいります。



NURO 光×FINAL FANTASY VII REBIRTH コラボキャンペーンについて





■ 特設サイト https://www.nuro.jp/lp/ff7r



■ 期間 2023年12月21日~2024年2月29日



■ 主な内容

● 最大10,000円をキャッシュバックするクーポンを配布。

・ クーポンを利用して新規で申し込んだ方を対象に、全員に4,800円をキャッシュバック。

・ 「PlayStation(R)5 for NURO」を同時に申し込むと5,200円を上乗せして、合計10,000円をキャッシュバック。

・ さらに全員に『FF7リバース』ポスター(非売品)をプレゼント。

● 特設サイトでは『FF7リバース』壁紙3種類を無料配布します。壁紙はダウンロード可能です。



※ 申し込み時に、クーポンコードを入力することで適用。

※ キャンペーンは予告なく変更・終了する場合があります。

※ 『FF7リバース』非売品ポスターは2024年4月頃に「NURO 光」の設置先住所へ配送を予定しています。

配送を開始するまでに「NURO 光」をキャンセル・解約した方は対象外となります。

※ 『FF7リバース』壁紙の第1弾は2023年12月21日、第2弾は2024年1月中旬、第3弾は2024年2月上旬より順次、公開予定。



『FF7リバース』非売品ポスター(B2判)

NURO 光×FINAL FANTASY VII REBIRTH

公式X(旧Twitter)キャンペーンについて





「NURO 光」の公式X(@NUROhikari_Sony)をフォローして対象のキャンペーン投稿をリポストした方の中から、抽選でAmazonギフトカード500円分をプレゼントします。さらに、指定のハッシュタグをつけて投稿した方の中から、抽選で『FF7リバース』人気キャラクターのアクリルスタンドをプレゼントします。



※ キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。

※ キャンペーン主催:ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社

※ 本キャンペーンに関するお問合せ先:「NURO 光」公式Xアカウントへリプライにてお寄せください。





エアリスのアクリルスタンド





ティファのアクリルスタンド



NURO 光×FINAL FANTASY VII REBIRTH

公式アプリキャンペーンについて





「NURO 光」申し込み後も『FF7リバース』のグッズがもらえるチャンスが続きます。「NURO 光」の公式アプリより、応募アンケートに回答した方の中から抽選で『FF7リバース』の人気キャラクターのアクリルスタンドやフィギュアをプレゼントします。



※ キャンペーン詳細は「NURO 光」公式アプリに届く通知内容をご確認ください。

※ 「NURO 光」公式アプリはスマートフォンからアクセスして、アプリをダウンロードしてください。ダウンロードは無料です。

【iOS】 https://apps.apple.com/jp/app/id151895364

【Android】 https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.nuro





第1弾 クラウド・セフィロス アクリルスタンド



【NURO 光「PlayStation(R)5 for NURO」について】

株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの提供するPS5(R)をリースで手軽に楽しめる「NURO 光」のオプションサービスです。月額1,430円の「PlayStation(R)5 デジタル・エディション for NURO」と、月額1,680円の「PlayStation(R)5 for NURO」の2種類を用意しており、3年間の契約継続期間(*1)においてPS5(R)を定額で利用できます。また、1年間のメーカー保証期間に加え、2年間の延長保証サービスを付帯しており、契約継続期間中保証サービスが受けられます。



■ 対象プランおよび申し込み条件

・ 公式サイトからNURO 光 2ギガ(3年契約/2年契約)または10ギガ(3年契約)プランを新規で申し込んだ方



※詳細は公式サイトを参照ください。

https://www.nuro.jp/hikari/ps5_option/



【『FINAL FANTASY VII REBIRTH』について】



本作は1997年に発売された『FINAL FANTASY VII』(原作)のリメイク作品です。“忘らるる都”までの原作を元にオリジナルの要素を加えた作品となり、『FINAL FANTASY VII REMAKE 』プロジェクト三部作の第2作目です。



魔晄都市ミッドガルを脱出したクラウドたちは、運命の壁を越えて、未知なる荒野への旅に踏み出します。さまざまな表情をもつ壮大な世界が広がり、チョコボで草原を駆けぬけ、自由に探索スポットを巡る新たな物語が待ち受けています。



広大なワールドを旅する自由な冒険

世界はいくつかのワールドエリアに分かれ、ワールドごとに探索やプレイ体験が変わる、自由な冒険が楽しめます。



連携技や新たなキャラクターにより進化したバトル

アクションと戦略性が融合したバトルは、キャラクターたちの連携アクションや連携アビリティが新たに加わり、更に闘う者たちを熱く盛り上げます。



クラウド、セフィロス、そしてザックスの新たな物語

『FINAL FANTASY VII REMAKE』に連なる物語は、運命の壁を越えて、未知なる旅の始まりから新たに描かれます。



(C) SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION: (C) YOSHITAKA AMANO





【「NURO 光」について】

「NURO 光」は高速通信とリーズナブルな価格が特長の光回線サービスです。本年、サービス提供開始から10年を迎えました。今後もユーザーの快適な未来の実現に向けて、より高速・大容量通信が可能な10ギガサービスのスタンダート化を推進してまいります。



<「NURO 光 2ギガ」のサービス提供エリア>

北海道、東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、愛知、静岡、岐阜、三重、京都、大阪、兵庫、滋賀、奈良、広島、岡山、福岡、佐賀 の一部エリア



<「NURO 光 10ギガ」のサービス提供エリア>

北海道、宮城、東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、愛知、静岡、岐阜、三重、京都、大阪、兵庫、滋賀、奈良、広島、岡山、福岡、佐賀 の一部エリア

※プランの詳細は、公式サイトを参照ください。 https://www.nuro.jp/hikari/price/



【「NURO」ブランドについて】



「NURO」は、NURO 光を中心に、5G、モバイル、AI、法人向けサービスを包括するネットワークサービスブランドです。「UNLOCK NEW YOU」をスローガンとして掲げ、インターネットを軸にした様々なサービスを通じて、人々がまだ見ぬ次の可能性へと前進するきっかけを生み出していきます。

※詳細は公式サイトを参照ください。

https://www.nuro.jp/brand/



(*1) 契約期間終了後は、PS5(R)のリース継続か、買取、機器を返却のうえ解約のいずれかを選択することが可能です。契約期間満了前に解約された場合は、残債金額の支払いが必要です。その際、買取を選択される場合は、残債金額に加えて端末購入代金が別途必要です。





※ "PlayStation"は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※ 記載されている会社名および商品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。

※ こちらに記載されている情報は、発表日現在のものです。検索日と情報が異なる可能性がございますので、あらかじめご了承ください。



