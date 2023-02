[大網株式会社]

ホビー通販大手の「あみあみ」(運営:大網株式会社、東京都文京区)は、メーカー「APEX」より、『アズールレーン ボルチモア スプレンディッド・ギアVer. 1/7スケール 完成品フィギュア』を現在ご案内中です。



■アズールレーン ボルチモア スプレンディッド・ギアVer. 1/7スケール 完成品フィギュア

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-149670





【製品情報】



□参考価格:22,000円(税込)

□発売日:2023年9月予定

□メーカー:APEX

【スケール】1/7

【サイズ】高さ約24cm(台座含め)

【素材】PVC&ABS

【セット内容一覧】フィギュア本体

≪予約特典≫アクリルスタンド



原型制作:Air

彩色:180m/h



Yostarが贈る大人気アプリゲーム『アズールレーン』より、「ボルチモア」が「スプレンディッド・ギア」の姿でフィギュア化登場!

風に乗った応援旗を手に、タイヤに乗って、スッキリとしたショートカットの下にキラッとした金色の両目、貴方の活躍を期待しながら、爽やかな笑顔をのぞかせます。

レースクイーンのコスチュームによって魅せるナイスバディにふとももに食い込むロングブーツが物語る脚線美、レザーの質感と皺まで、セクシーでクールな彼女の魅惑を満遍なく造形で再現しながら、更に特殊塗料を使用することにより、人肌そっくりの柔らかさと触感を実現!

また、帽子は自由で着脱可能やパーツの差し替えにより「照れ顔」も再現可能、まさに見所満載!是非お手元でご堪能ください!

































今回ご紹介した製品を含む、『アズールレーン』関連製品ページはこちらから!







https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=21583&pagemax=60



(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.





【店舗情報】







■あみあみ 秋葉原ラジオ会館店

住所:東京都千代田区外神田1-15-16秋葉原ラジオ会館4階

アクセス :JR 秋葉原駅 電気街口より徒歩0分

https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html



■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/07-17:16)